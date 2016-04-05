Denik написав:Після того як багато надрукують рубль стане хуюблем. Тому що за нього нічого (ні х) не купиш.
Питання в швидкості перетворення. Досвід 14 року показує, що москалі х2 курс і ми х3 курс проковтнули без особливих обурень. ИМХО треба десь х10 курс за рік, щоб вплинути суттєво на війну. А для цього потрібно спочатку обнулити резерв.
Высокопоставленные чиновники США и Европы обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин учитывает президентские выборы в Соединенных Штатах 2024 года в своем планировании войны в Украине. В частности, он надеется на сокращение поддержки Киева, если Джо Байден проиграет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 04 сер, 2023 23:16, всього редагувалось 1 раз.
Denik написав:Після того як багато надрукують рубль стане хуюблем. Тому що за нього нічого (ні х) не купиш.
Питання в швидкості перетворення. Досвід 14 року показує, що москалі х2 курс і ми х3 курс проковтнули без особливих обурень. ИМХО треба десь х10 курс за рік, щоб вплинути суттєво на війну. А для цього потрібно спочатку обнулити резерв.
Лучше вспомнить 1998 - 01.01 - 5,98 15.08 - 6,29 09.09 - 20,825 15.09 - 8,6707 19.09 - 16,3818 потом слегка поколбасило от 16 до 18 и 31.12 - 20,6500 в 1999 курс продолжил падение и 30.12 - 27,0000. Обурення были, но мирные. Так это в 1998, когда был совсем другой режим с демократом Ельциным.
По информации советника мэра Мариуполя, подбитый морскими дронами российский десантный корабль затонул в доке из-за действий местных инженеров.
Российский десантный корабль "Оленегорский горняк", который получил повреждения в результате атаки 4 августа морскими дронами в акватории Новороссийского порта, затонул в доке. Такую информацию опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко у себя в Telegram.
"Премия Дарвина 2023 года переходит к Новороссийским инженерам. Ибо затопить корабль в доке может только гений.
Десантный корабль "Оленегорский горняк" получил слишком сильные повреждения, а потому не подлежит восстановлению. Об этом "Радио НВ" капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004—2020 годах Андрей Рыженко.
Не знаю, что рассказывают Марков с Соловьёвым Денису Казанскому, но российские официальные лица заявляют, как обычно, о разрушении одесского храма именно нашими средствами ПВО.
Безграмотные действия операторов комплексов ПВО могли послужить причиной разрушения Спасо-Преображенского храма в Одессе. Об этом 23 июля сообщило Минобороны России.
Как говорится в заявлении ведомства, информация о повреждении храма в результате попадания высокоточного оружия не соответствует действительности. Все назначенные и уничтоженные в ночь на воскресенье цели «располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса». .......
Утверждения о том, что ВС РФ попали по собору в Одессе, являются «абсолютной неправдой»: собор разрушила ракета украинской ПВО. Об этом в понедельник, 24 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. ...... Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что вооруженные силы России не наносят удары «по социальной инфраструктуре или тем более храмам, церквям и другим подобным объектам».
«Подобные обвинения мы не принимаем, это является абсолютной неправдой», — сказал Дмитрий Песков.
231 тысяча человек принята на службу по контракту в период с 1 января по 3 августа. Об этом заявил Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ ........ Весной 2023 года Госдума разрешила срочникам заключать контракт сразу после школы — без обязательного прохождения трех месяцев срочной службы. Прежде заключать контракт сразу могли только призывники с высшим образованием, остальные должны были сначала отслужить три месяца в армии.
Верхний возрастной порог для контрактников тоже отменили — прежде граждане России могли заключить свой первый контракт с Минобороны до 40 лет, иностранцы — до 30 лет. Принятый в мае сразу в трех чтениях закон снял все ограничения.
Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты в Москву из-за «воздушной обстановки», все рейсы будут перенаправлены в Казань, сообщается 1 августа на сайте перевозчика. .... Перевозчик принял такое решение в связи с «воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне», а также на основании «оценки рисков»
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов объяснил на пленарном заседании 25 июля, для чего рассматриваются поправки в закон о воинской службе. ....... «Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. Этой большой войной уже попахивает. А мы все смотрим, кого бы оттуда убрать, кого бы защитить. Да некого будет защищать. Этот закон очень нужен для нашей страны», — заявил глава комитета по обороне.