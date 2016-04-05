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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4790479147924793
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 21:29

  pesikot написав:

Да отрежьте уже этому Марадоне ноги без наркоза
Чтоб уж никуда с новой родины не сбежал да и героем сво почуствовал себя.
Можно вместе с Килинкаровым или кто там ещё в студии Шапире подгавкивал
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 22:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Після того як багато надрукують рубль стане хуюблем. Тому що за нього нічого (ні х) не купиш.

Питання в швидкості перетворення. Досвід 14 року показує, що москалі х2 курс і ми х3 курс проковтнули без особливих обурень. ИМХО треба десь х10 курс за рік, щоб вплинути суттєво на війну. А для цього потрібно спочатку обнулити резерв.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 23:16

Высокопоставленные чиновники США и Европы обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин учитывает президентские выборы в Соединенных Штатах 2024 года в своем планировании войны в Украине. В частности, он надеется на сокращение поддержки Киева, если Джо Байден проиграет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 04 сер, 2023 23:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 23:16

  Дюрі-бачі написав:
  Denik написав:Після того як багато надрукують рубль стане хуюблем. Тому що за нього нічого (ні х) не купиш.

Питання в швидкості перетворення. Досвід 14 року показує, що москалі х2 курс і ми х3 курс проковтнули без особливих обурень. ИМХО треба десь х10 курс за рік, щоб вплинути суттєво на війну. А для цього потрібно спочатку обнулити резерв.

Лучше вспомнить 1998 -
01.01 - 5,98
15.08 - 6,29
09.09 - 20,825
15.09 - 8,6707
19.09 - 16,3818
потом слегка поколбасило от 16 до 18 и
31.12 - 20,6500
в 1999 курс продолжил падение и
30.12 - 27,0000.
Обурення были, но мирные. Так это в 1998, когда был совсем другой режим с демократом Ельциным.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 23:19

По информации советника мэра Мариуполя, подбитый морскими дронами российский десантный корабль затонул в доке из-за действий местных инженеров.

Российский десантный корабль "Оленегорский горняк", который получил повреждения в результате атаки 4 августа морскими дронами в акватории Новороссийского порта, затонул в доке. Такую информацию опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко у себя в Telegram.

"Премия Дарвина 2023 года переходит к Новороссийским инженерам. Ибо затопить корабль в доке может только гений.


Десантный корабль "Оленегорский горняк" получил слишком сильные повреждения, а потому не подлежит восстановлению. Об этом "Радио НВ" капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004—2020 годах Андрей Рыженко.


ВСУ перестали использовать тактику США в рамках своего контрнаступления, – NYT https://focus.ua/voennye-novosti/583206 ... leniya-nyt
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 00:02

Не знаю, что рассказывают Марков с Соловьёвым Денису Казанскому, но российские официальные лица заявляют, как обычно, о разрушении одесского храма именно нашими средствами ПВО.
Безграмотные действия операторов комплексов ПВО могли послужить причиной разрушения Спасо-Преображенского храма в Одессе. Об этом 23 июля сообщило Минобороны России.

Как говорится в заявлении ведомства, информация о повреждении храма в результате попадания высокоточного оружия не соответствует действительности. Все назначенные и уничтоженные в ночь на воскресенье цели «располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса». .......

https://www.fontanka.ru/2023/07/23/72523922/

Утверждения о том, что ВС РФ попали по собору в Одессе, являются «абсолютной неправдой»: собор разрушила ракета украинской ПВО. Об этом в понедельник, 24 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
......
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что вооруженные силы России не наносят удары «по социальной инфраструктуре или тем более храмам, церквям и другим подобным объектам».

«Подобные обвинения мы не принимаем, это является абсолютной неправдой», — сказал Дмитрий Песков.

https://www.fontanka.ru/2023/07/24/72526559/
Не выкладывал раньше эту уже привычную ложь. Не приводил бы и сейчас, если бы не ролик Казанского выше.
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 00:30

231 тысяча человек принята на службу по контракту в период с 1 января по 3 августа. Об этом заявил Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ
........
Весной 2023 года Госдума разрешила срочникам заключать контракт сразу после школы — без обязательного прохождения трех месяцев срочной службы. Прежде заключать контракт сразу могли только призывники с высшим образованием, остальные должны были сначала отслужить три месяца в армии.

Верхний возрастной порог для контрактников тоже отменили — прежде граждане России могли заключить свой первый контракт с Минобороны до 40 лет, иностранцы — до 30 лет. Принятый в мае сразу в трех чтениях закон снял все ограничения.

https://www.fontanka.ru/2023/08/03/72563741/
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 00:34

Результаты прилётов в Москву:
Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты в Москву из-за «воздушной обстановки», все рейсы будут перенаправлены в Казань, сообщается 1 августа на сайте перевозчика.
....
Перевозчик принял такое решение в связи с «воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне», а также на основании «оценки рисков»

https://www.fontanka.ru/2023/08/01/72556607/
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 00:38

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов объяснил на пленарном заседании 25 июля, для чего рассматриваются поправки в закон о воинской службе.
.......
«Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. Этой большой войной уже попахивает. А мы все смотрим, кого бы оттуда убрать, кого бы защитить. Да некого будет защищать. Этот закон очень нужен для нашей страны», — заявил глава комитета по обороне.

https://www.fontanka.ru/2023/07/25/72531203/
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