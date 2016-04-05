Denik написав:Після того як багато надрукують рубль стане хуюблем. Тому що за нього нічого (ні х) не купиш.
Питання в швидкості перетворення. Досвід 14 року показує, що москалі х2 курс і ми х3 курс проковтнули без особливих обурень. ИМХО треба десь х10 курс за рік, щоб вплинути суттєво на війну. А для цього потрібно спочатку обнулити резерв.
Высокопоставленные чиновники США и Европы обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин учитывает президентские выборы в Соединенных Штатах 2024 года в своем планировании войны в Украине. В частности, он надеется на сокращение поддержки Киева, если Джо Байден проиграет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 04 сер, 2023 23:16, всього редагувалось 1 раз.
Denik написав:Після того як багато надрукують рубль стане хуюблем. Тому що за нього нічого (ні х) не купиш.
Питання в швидкості перетворення. Досвід 14 року показує, що москалі х2 курс і ми х3 курс проковтнули без особливих обурень. ИМХО треба десь х10 курс за рік, щоб вплинути суттєво на війну. А для цього потрібно спочатку обнулити резерв.
Лучше вспомнить 1998 - 01.01 - 5,98 15.08 - 6,29 09.09 - 20,825 15.09 - 8,6707 19.09 - 16,3818 потом слегка поколбасило от 16 до 18 и 31.12 - 20,6500 в 1999 курс продолжил падение и 30.12 - 27,0000. Обурення были, но мирные. Так это в 1998, когда был совсем другой режим с демократом Ельциным.
По информации советника мэра Мариуполя, подбитый морскими дронами российский десантный корабль затонул в доке из-за действий местных инженеров.
Российский десантный корабль "Оленегорский горняк", который получил повреждения в результате атаки 4 августа морскими дронами в акватории Новороссийского порта, затонул в доке. Такую информацию опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко у себя в Telegram.
"Премия Дарвина 2023 года переходит к Новороссийским инженерам. Ибо затопить корабль в доке может только гений.
Десантный корабль "Оленегорский горняк" получил слишком сильные повреждения, а потому не подлежит восстановлению. Об этом "Радио НВ" капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004—2020 годах Андрей Рыженко.
Не знаю, что рассказывают Марков с Соловьёвым Денису Казанскому, но российские официальные лица заявляют, как обычно, о разрушении одесского храма именно нашими средствами ПВО.
Безграмотные действия операторов комплексов ПВО могли послужить причиной разрушения Спасо-Преображенского храма в Одессе. Об этом 23 июля сообщило Минобороны России.
Как говорится в заявлении ведомства, информация о повреждении храма в результате попадания высокоточного оружия не соответствует действительности. Все назначенные и уничтоженные в ночь на воскресенье цели «располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса». .......
Утверждения о том, что ВС РФ попали по собору в Одессе, являются «абсолютной неправдой»: собор разрушила ракета украинской ПВО. Об этом в понедельник, 24 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. ...... Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что вооруженные силы России не наносят удары «по социальной инфраструктуре или тем более храмам, церквям и другим подобным объектам».
«Подобные обвинения мы не принимаем, это является абсолютной неправдой», — сказал Дмитрий Песков.
231 тысяча человек принята на службу по контракту в период с 1 января по 3 августа. Об этом заявил Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ ........ Весной 2023 года Госдума разрешила срочникам заключать контракт сразу после школы — без обязательного прохождения трех месяцев срочной службы. Прежде заключать контракт сразу могли только призывники с высшим образованием, остальные должны были сначала отслужить три месяца в армии.
Верхний возрастной порог для контрактников тоже отменили — прежде граждане России могли заключить свой первый контракт с Минобороны до 40 лет, иностранцы — до 30 лет. Принятый в мае сразу в трех чтениях закон снял все ограничения.
Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты в Москву из-за «воздушной обстановки», все рейсы будут перенаправлены в Казань, сообщается 1 августа на сайте перевозчика. .... Перевозчик принял такое решение в связи с «воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне», а также на основании «оценки рисков»
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов объяснил на пленарном заседании 25 июля, для чего рассматриваются поправки в закон о воинской службе. ....... «Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. Этой большой войной уже попахивает. А мы все смотрим, кого бы оттуда убрать, кого бы защитить. Да некого будет защищать. Этот закон очень нужен для нашей страны», — заявил глава комитета по обороне.
Визначили першу групу з восьми українських пілотів, які візьмуть участь у тренуваннях на винищувачах F-16, ще 20 – спочатку вдосконалять знання англійської мови
Про це повідомляє Politico. За інформацією видання, вісім українських пілотів, які вільно володіють англійською, готові розпочати навчання на американських винищувачах. Про дату початку цих навчань не повідомляється. Також стверджується, що 20 пілотів з України, перед початком тренувань на F-16, пройдуть курси з вивчення англійської мови у Великобританії вже цього місяця. Повідомляється, що загалом для потенційної участі у навчальній програмі визначено 32 пілоти, цього достатньо для двох ескадрилій.