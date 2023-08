Додано: Суб 05 сер, 2023 07:28

Hotab написав: sergey_sryvkin , вище голови він не стрибне.

Якщо через 1.5 роки служби дозволяють тільки носити снаряди та спати в (охороняти) САУ, то ….



It drives me crazy actually. I thought these guys were taken into international level of cooperation and if you're proficient in war planes you have to speak English as a must. Our children speak English everywhere while pilots few and far between... But that's a progress in the end of the day.