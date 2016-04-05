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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4792479347944795>
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 03:39

  Успіх написав:ПИТАННЯ ДО ВСІХ!
Чи готові конкретно ВИ(якщо ще до цього часу не в окопі) воювати ще 2-3-5років, чи більше?
І, якщо ВИ вже пенсіонер, чи просто не придатний - чи готові ВИ віддати свою дитину на фронт, добре знаючи, що війна буде затяжною?(ще 2-3-5р)
:?:

Ні, я не готовий. Максимум рік. Якщо за рік ситуація критично не міняється то краще "поганий мир".
*під "поганим миром" я розумію повернення до кордонів 2022 року.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 04:20

  Xenon написав:
  Успіх написав:Тут в мене питання, як завжди ДО ВСІХ:
Я правильно розумію, що тут більшість за затяжну війну, ніж за поганий мир?

А приказку - "Поганий мир краще доброї війни" - викидуємо нах?

питання - в 2015 Мінскі угоді, це був "хороший або паганий мир" ?

Боже, воно воює та й досі нічого не зрозуміло. Хоче пропонувати путіну мир... Я ж казав цьому довбню що путін візьме усе, що йому запропонують, потім дасть чоботом по хлібальнику і забере решту, все до чого дотягнеться. Роки йдуть, а порожня макітра нічим не наповнюється...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 07:18

sergey_sryvkin , вище голови він не стрибне.
Якщо через 1.5 роки служби дозволяють тільки носити снаряди та спати в (охороняти) САУ, то ….

Рік чекати F16, а з англійською лише 8 пілотів. 20 поїде ще на англ. курси. Твою ж мать. Як так можна!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 07:28

  Hotab написав:sergey_sryvkin , вище голови він не стрибне.
Якщо через 1.5 роки служби дозволяють тільки носити снаряди та спати в (охороняти) САУ, то ….

Рік чекати F16, а з англійською лише 8 пілотів. 20 поїде ще на англ. курси. Твою ж мать. Як так можна!

It drives me crazy actually. I thought these guys were taken into international level of cooperation and if you're proficient in war planes you have to speak English as a must. Our children speak English everywhere while pilots few and far between... But that's a progress in the end of the day.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 07:41


Давно кажу, все що відбувається - карма за усі наші бездумні і легковажні вибори з 91 року, за усі гречки, "не інтєрісуюсь палітікай", "все палітікі адінакавиє", "какая разніца"...
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 07:49

  Успіх написав:Я знав, що тут почнеться "круть-верть" ;)
Шкода, що і далі будуть, як вужі на сковороді... - але я все одно поставлю ЧІТКЕ питання! ;)
Тут вже воно звучало, тож ще раз:
ПИТАННЯ ДО ВСІХ!
Чи готові конкретно ВИ(якщо ще до цього часу не в окопі) воювати ще 2-3-5років, чи більше?
І, якщо ВИ вже пенсіонер, чи просто не придатний - чи готові ВИ віддати свою дитину на фронт, добре знаючи, що війна буде затяжною?(ще 2-3-5р)
:?:


за твій вибір у 2019 році, ти повинен останнім повернутись додому, а краще охороняти кордони країни пожиттево!
важаю всіх виборців діючого президента винними у сьогоднішніх подіях і в тім що моя дитина у свої 22 роки воює на нулі.
ти зі своїми питаннями вже реально починаешь загонятись, твої умови служби набагато кращі а ніж у більшості бійців.
для таих хто рахує гроші бійців на нулі кажу, що не виходить 3000 долларів. в кращому випадку +- 80 000 грн на місяц, поділених на ризик бути вбитим. грубо кажучі 3000 грн на добу під постійними обстрілами, для звичайної рядової піхоти.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 08:35

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:.............
Ну це проблема не стільки України, це проблема світу(Заходу в основному).
Завжди існувала система удар-контрудар. Тобто система "стримування".
Корея - напали одні, втрутились інші.
В'єтнам - напали одні, втрутились інші.
Ірак захопив Кувейт - втрутилось США(НАТО). І т.д.

Але на Україні(Грузії) система дала збій. Чому? Не знаю. Часи вже не ті, напевно. :D 21 століття вже, а ті хто живе в 19, то хай собі живуть в 19. :D :D
Якщо попустять і це "порушення системи" то можна ставити хрест на "системі світової безпеки". Я вважаю це впевнений крок до третьої світової війни. Ну але не мені вирішувати такі питання.

Але в мене особисто є надія що все-таки не попустять.

В ваших примерах не было прямого столкновения ядерных держав.
В Ираке вообще не было столкновения ядерных держав ни в каком виде.
В Корее и Вьетнаме Союз вмешивался, но примерно так же, как сегодня США у нас, т.е. поставками оружия, обучением. Были, конечно, и наши (советские) "специалисты" и "инструкторы", но непосредственное участие в боевых действиях всегда категорически отрицалось. И там не было агрессии, формально воевали корейцы с корейцами, вьетнамцы с вьетнамцами. США только "оказывали помощь" одной из сторон.
Путин пытался у нас разыграть примерно такое же ("защита Донбасса" или "защита русскоязычных"). Не вышло. Но идти на прямое участие в нашей войне, т.е. на прямое столкновение ядерных держав, рискуя переходом войны в ядерную, Запад не хочет. Так же, как этого не хотел Союз в Корее или Вьетнаме.


війна во Вьетнамі дійно починалась "як війна півдня проти півночі" у жовтні 1955
через 10 років США відкрито приймали участь у війні.

Подготовка полномасштабного вмешательства США (1964—1965)

2 августа 1964 года в Тонкинском заливе произошёл бой между американским эсминцем «Мэддокс», выполнявшим радиоэлектронную разведку у берегов Северного Вьетнама, и северовьетнамскими торпедными катерами, первый из двух так называемых «Тонкинских инцидентов». Конгресс США принял так называемую «Тонкинскую резолюцию», дававшую право новому президенту США Линдону Джонсону при необходимости использовать военную силу в Юго-Восточной Азии.


Наступление союзников (1965—1967)
2 марта 1965 года США начали регулярные бомбардировки Северного Вьетнама — воздушную операцию «Раскаты грома» — самую длительную бомбардировочную кампанию авиации США после Второй мировой войны.

8 марта 1965 года для охраны стратегически важного аэродрома Дананг в Южный Вьетнам были направлены два батальона морской пехоты. С этого момента США превратились в участника гражданской войны во Вьетнаме, придав ей новый характер. К концу 1965 года в Южном Вьетнаме находилось около 185 тысяч американских военнослужащих в составе двух полных дивизий и нескольких бригад. В последующие три года контингент был значительно увеличен, достигнув на пике войны 540 тысяч человек.

Первое крупное сражение с участием наземных сил США состоялось в августе 1965 года (операция «Старлайт») в тактической зоне I корпуса. Ещё несколько сражений произошли осенью, наиболее значительным из них стала битва в долине Йа-Дранг в ноябре, в которой с обеих сторон участвовали силы, эквивалентные дивизии.

С середины 1965 по середину 1969 года силы США проводили крупномасштабные наступательные операции в Южном Вьетнаме, направленные на обнаружение и уничтожение крупных подразделений и частей НФОЮВ и северовьетнамской армии. Эта стратегия «найти и уничтожить» (seek and destroy) была разработана главнокомандующим американскими силами в этот период генералом Уильямом Уэстморлендом, который рассматривал войну в традиционном стиле — как боевые действия между крупными силами.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... %80%941973)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 08:54

  ЛАД написав:О "хороших русских".
"В Петербурге суд приговорил предпринимателя к 1,5 годам колонии за плакат «Прости, Украина»" - https://www.bbc.com/russian/articles/c4n5v92k30no.

И ещё один. Не помню, уже осудили или ещё нет:


У хворого на рак більшість клітин в організмі здорові (хороші), але організм вмирає -коли імунна система не здатна впоратись з невеликою (спочатку) пухлиною.
Безумовно, в рф залишилась якась кількість "здорових" клітин, але рак вже дуже потужний, і ці поодинокі клітини будуть тихо вмирати (19 років Навальному до його строку в 9).

Росіяни самі винні у тому, що трапилось останні 25 років-вони ще у 2006 почали називати "моль" царем-от і отримайте (кушайте не обляпайтесь), більшість "населення" на той час і 10 років поспіль все влаштовувало, зарплати в містах-мільйонниках від 1,5к дол(москва і пітер від2к)

у 2012 "здорових" клітин було достатньо, 120-140к на Болотній площі), але 40% вати(настальгуючих за совком православних шизанутих комуністів(або дітей комуністів) все забули (і голодомор, і репресії 30-40х, і псіхушки для дисидентів, і бандитський Петербург і взриви в Москві у 1999му, апл Курск, Нордост, Беслан)

тому ця пісня лігалайз взагалі нічого не міняє.
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 08:56

  Water написав:
  Витаха написав:От Одессы до Новороссийска огибая Крым - 800км.

До чого тут Одеса?


морський дрон умовно "з Одеси" подолав відстань 800км до бухти новоросійська
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 09:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

prodigy написав:
У хворого на рак більшість клітин в організмі здорові (хороші), але організм вмирає -коли імунна система не здатна впоратись з невеликою (спочатку) пухлиною.
Безумовно, в рф залишилась якась кількість "здорових" клітин, але рак вже дуже потужний, і ці поодинокі клітини будуть тихо вмирати (19 років Навальному до його строку в 9).

Росіяни самі винні у тому, що трапилось останні 25 років-вони ще у 2006 почали називати "моль" царем-от і отримайте (кушайте не обляпайтесь), більшість "населення" на той час і 10 років поспіль все влаштовувало, зарплати в містах-мільйонниках від 1,5к дол(москва і пітер від2к)

у 2012 "здорових" клітин було достатньо, 120-140к на Болотній площі), але 40% вати(настальгуючих за совком православних шизанутих комуністів(або дітей комуністів) все забули (і голодомор, і репресії 30-40х, і псіхушки для дисидентів, і бандитський Петербург і взриви в Москві у 1999му, апл Курск, Нордост, Беслан)

тому ця пісня лігалайз взагалі нічого не міняє.


навальний така сама хвора клітина, то ж приклад невдалий. Тп, що йому впали строк чисто з політичних мотивів ніяк не робить його краще
Faceless
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