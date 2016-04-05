Успіх написав:ПИТАННЯ ДО ВСІХ! Чи готові конкретно ВИ(якщо ще до цього часу не в окопі) воювати ще 2-3-5років, чи більше? І, якщо ВИ вже пенсіонер, чи просто не придатний - чи готові ВИ віддати свою дитину на фронт, добре знаючи, що війна буде затяжною?(ще 2-3-5р)
Ні, я не готовий. Максимум рік. Якщо за рік ситуація критично не міняється то краще "поганий мир". *під "поганим миром" я розумію повернення до кордонів 2022 року.
Успіх написав:Тут в мене питання, як завжди ДО ВСІХ: Я правильно розумію, що тут більшість за затяжну війну, ніж за поганий мир?
А приказку - "Поганий мир краще доброї війни" - викидуємо нах?
питання - в 2015 Мінскі угоді, це був "хороший або паганий мир" ?
Боже, воно воює та й досі нічого не зрозуміло. Хоче пропонувати путіну мир... Я ж казав цьому довбню що путін візьме усе, що йому запропонують, потім дасть чоботом по хлібальнику і забере решту, все до чого дотягнеться. Роки йдуть, а порожня макітра нічим не наповнюється...
Hotab написав:sergey_sryvkin , вище голови він не стрибне. Якщо через 1.5 роки служби дозволяють тільки носити снаряди та спати в (охороняти) САУ, то ….
Рік чекати F16, а з англійською лише 8 пілотів. 20 поїде ще на англ. курси. Твою ж мать. Як так можна!
It drives me crazy actually. I thought these guys were taken into international level of cooperation and if you're proficient in war planes you have to speak English as a must. Our children speak English everywhere while pilots few and far between... But that's a progress in the end of the day.
Успіх написав:Я знав, що тут почнеться "круть-верть" Шкода, що і далі будуть, як вужі на сковороді... - але я все одно поставлю ЧІТКЕ питання! Тут вже воно звучало, тож ще раз: ПИТАННЯ ДО ВСІХ! Чи готові конкретно ВИ(якщо ще до цього часу не в окопі) воювати ще 2-3-5років, чи більше? І, якщо ВИ вже пенсіонер, чи просто не придатний - чи готові ВИ віддати свою дитину на фронт, добре знаючи, що війна буде затяжною?(ще 2-3-5р)
за твій вибір у 2019 році, ти повинен останнім повернутись додому, а краще охороняти кордони країни пожиттево! важаю всіх виборців діючого президента винними у сьогоднішніх подіях і в тім що моя дитина у свої 22 роки воює на нулі. ти зі своїми питаннями вже реально починаешь загонятись, твої умови служби набагато кращі а ніж у більшості бійців. для таих хто рахує гроші бійців на нулі кажу, що не виходить 3000 долларів. в кращому випадку +- 80 000 грн на місяц, поділених на ризик бути вбитим. грубо кажучі 3000 грн на добу під постійними обстрілами, для звичайної рядової піхоти.
andrijk777 написав:............. Ну це проблема не стільки України, це проблема світу(Заходу в основному). Завжди існувала система удар-контрудар. Тобто система "стримування". Корея - напали одні, втрутились інші. В'єтнам - напали одні, втрутились інші. Ірак захопив Кувейт - втрутилось США(НАТО). І т.д.
Але на Україні(Грузії) система дала збій. Чому? Не знаю. Часи вже не ті, напевно. 21 століття вже, а ті хто живе в 19, то хай собі живуть в 19. Якщо попустять і це "порушення системи" то можна ставити хрест на "системі світової безпеки". Я вважаю це впевнений крок до третьої світової війни. Ну але не мені вирішувати такі питання.
Але в мене особисто є надія що все-таки не попустять.
В ваших примерах не было прямого столкновения ядерных держав. В Ираке вообще не было столкновения ядерных держав ни в каком виде. В Корее и Вьетнаме Союз вмешивался, но примерно так же, как сегодня США у нас, т.е. поставками оружия, обучением. Были, конечно, и наши (советские) "специалисты" и "инструкторы", но непосредственное участие в боевых действиях всегда категорически отрицалось. И там не было агрессии, формально воевали корейцы с корейцами, вьетнамцы с вьетнамцами. США только "оказывали помощь" одной из сторон. Путин пытался у нас разыграть примерно такое же ("защита Донбасса" или "защита русскоязычных"). Не вышло. Но идти на прямое участие в нашей войне, т.е. на прямое столкновение ядерных держав, рискуя переходом войны в ядерную, Запад не хочет. Так же, как этого не хотел Союз в Корее или Вьетнаме.
війна во Вьетнамі дійно починалась "як війна півдня проти півночі" у жовтні 1955 через 10 років США відкрито приймали участь у війні.
Подготовка полномасштабного вмешательства США (1964—1965)
2 августа 1964 года в Тонкинском заливе произошёл бой между американским эсминцем «Мэддокс», выполнявшим радиоэлектронную разведку у берегов Северного Вьетнама, и северовьетнамскими торпедными катерами, первый из двух так называемых «Тонкинских инцидентов». Конгресс США принял так называемую «Тонкинскую резолюцию», дававшую право новому президенту США Линдону Джонсону при необходимости использовать военную силу в Юго-Восточной Азии.
Наступление союзников (1965—1967) 2 марта 1965 года США начали регулярные бомбардировки Северного Вьетнама — воздушную операцию «Раскаты грома» — самую длительную бомбардировочную кампанию авиации США после Второй мировой войны.
8 марта 1965 года для охраны стратегически важного аэродрома Дананг в Южный Вьетнам были направлены два батальона морской пехоты. С этого момента США превратились в участника гражданской войны во Вьетнаме, придав ей новый характер. К концу 1965 года в Южном Вьетнаме находилось около 185 тысяч американских военнослужащих в составе двух полных дивизий и нескольких бригад. В последующие три года контингент был значительно увеличен, достигнув на пике войны 540 тысяч человек.
Первое крупное сражение с участием наземных сил США состоялось в августе 1965 года (операция «Старлайт») в тактической зоне I корпуса. Ещё несколько сражений произошли осенью, наиболее значительным из них стала битва в долине Йа-Дранг в ноябре, в которой с обеих сторон участвовали силы, эквивалентные дивизии.
С середины 1965 по середину 1969 года силы США проводили крупномасштабные наступательные операции в Южном Вьетнаме, направленные на обнаружение и уничтожение крупных подразделений и частей НФОЮВ и северовьетнамской армии. Эта стратегия «найти и уничтожить» (seek and destroy) была разработана главнокомандующим американскими силами в этот период генералом Уильямом Уэстморлендом, который рассматривал войну в традиционном стиле — как боевые действия между крупными силами.
У хворого на рак більшість клітин в організмі здорові (хороші), але організм вмирає -коли імунна система не здатна впоратись з невеликою (спочатку) пухлиною. Безумовно, в рф залишилась якась кількість "здорових" клітин, але рак вже дуже потужний, і ці поодинокі клітини будуть тихо вмирати (19 років Навальному до його строку в 9).
Росіяни самі винні у тому, що трапилось останні 25 років-вони ще у 2006 почали називати "моль" царем-от і отримайте (кушайте не обляпайтесь), більшість "населення" на той час і 10 років поспіль все влаштовувало, зарплати в містах-мільйонниках від 1,5к дол(москва і пітер від2к)
у 2012 "здорових" клітин було достатньо, 120-140к на Болотній площі), але 40% вати(настальгуючих за совком православних шизанутих комуністів(або дітей комуністів) все забули (і голодомор, і репресії 30-40х, і псіхушки для дисидентів, і бандитський Петербург і взриви в Москві у 1999му, апл Курск, Нордост, Беслан)
prodigy написав: У хворого на рак більшість клітин в організмі здорові (хороші), але організм вмирає -коли імунна система не здатна впоратись з невеликою (спочатку) пухлиною. Безумовно, в рф залишилась якась кількість "здорових" клітин, але рак вже дуже потужний, і ці поодинокі клітини будуть тихо вмирати (19 років Навальному до його строку в 9).
Росіяни самі винні у тому, що трапилось останні 25 років-вони ще у 2006 почали називати "моль" царем-от і отримайте (кушайте не обляпайтесь), більшість "населення" на той час і 10 років поспіль все влаштовувало, зарплати в містах-мільйонниках від 1,5к дол(москва і пітер від2к)
у 2012 "здорових" клітин було достатньо, 120-140к на Болотній площі), але 40% вати(настальгуючих за совком православних шизанутих комуністів(або дітей комуністів) все забули (і голодомор, і репресії 30-40х, і псіхушки для дисидентів, і бандитський Петербург і взриви в Москві у 1999му, апл Курск, Нордост, Беслан)
тому ця пісня лігалайз взагалі нічого не міняє.
навальний така сама хвора клітина, то ж приклад невдалий. Тп, що йому впали строк чисто з політичних мотивів ніяк не робить його краще