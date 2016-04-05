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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 05 сер, 2023 09:07
prodigy написав:
Росіяни самі винні у тому, що трапилось останні 25 років-вони ще у 2006 почали називати "моль" царем
был такой случай, отдыхали в коктебеле (до 2014г) в моем отеле жили русские, молодняк примерно моего возраста, во дворе стоял шатер и большой стол, вечером кто хотел приходил туда с пивом (и покрепче) пообщаться. Я неосторожно спросил когда они сменят пуйло, и меня чуть не побили, я ещё тогда акуел как они рвали тельняшки за него. нездоровая тема.
К сожалению, платим за эту любовь мы. Для них война это как футбольный матч, кто кого. Причём им не жалко погибших ни своих ни тем более чужих. Про Бучу там все знают и считают, что так и надо с теми, кто не признаёт в пуйло царя. Крестовый поход. Отсюда и поддержка войны. Даже миллион черных пакетов ничего не изменит. Они ж погибли за царя, а это святое.
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Додано: Суб 05 сер, 2023 09:17
Hotab написав:sergey_sryvkin
, вище голови він не стрибне.
Якщо через 1.5 роки служби дозволяють тільки носити снаряди та спати в (охороняти) САУ, то ….
Рік чекати F16, а з англійською лише 8 пілотів. 20 поїде ще на англ. курси. Твою ж мать. Як так можна!
Не вірте в цю маячню.
Перші пілоти ще в вересні минулого року поїхали на навчання. Давно, тобто в першому кварталі цього року мали допуск літати без обмежень, можна взяти літаки і "працювати" буквально за тиждень, але нам годують цю лабуду, я не знаю для чого, можливо роздувають пустопорожню зраду, там де її немає.
Питання тільки до союзників, не хочуть передавати зброю яка переломить хід війни і крапка, ми все виконали, що від нас вимагали, просто партнери тягнуть котіка за кокі(((
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