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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 47944795479647974798 ... 4800>
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 13:16

  Water написав:
  ЛАД написав:2014 был длинный.
И февраль-июль заметно отличаются от августа-декабря.

Різниці немає. Чи ви виходили в Харкові на мітинг разом з шахтарями та металургуми з прапором ворожої країни?

Не выходил. Был против и был рад, когда их разогнали.
Но и российских войск/военных в Харькове не было.
И в Донецке тоже. В марте-июле. Как минимум, формально. Агенты, возможно, были. Понятно, что Гиркин не шахтёр, и не тракторист, но и не "российские войска".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 13:17

  ЛАД написав:prodigy
Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один.

Михаил Жванецкий

Простите, не учёл, что по Вашему мнению информацию о речах Картаполова следует получать из телемарафона. А цитату из его выступления: "Этой большой войной уже попахивает. А мы все смотрим, кого бы оттуда убрать, кого бы защитить. Да некого будет защищать. Этот закон очень нужен для нашей страны", - Вы будете рассматривать как "пропаганду рашистських наративів".
Мне показалось, что такая цитата хорошо раскрывает агрессивную суть путинского режима. Неужели нет?
Или кровь в глазах мешает это понять?


дядя Андрей, ви дурак?

картаполова уже показали по десятку раз, сюда зачем его тянуть, но если так хочется
привели бы ссылку на укр.СМИ(униан, укр.правду, 1+1, фокус, укр.нет-десятки изданий показали и видео, и не только т/г каналы)

у кого кровь в глазах? иди(те) проспитесь...
по ночам фонтанку читаете, и сюда цитаты тянете,
берегите зрение

обиделся? сильно? нет, тогда нормально :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 13:19

Дід сам піде «на пенсію», чи треба щоб знов відправили?

Коли воно вже припинитись пропихувати свою рашиську брехню?
То «нє било », то «год бил длінний, тут було, тут не було». Це ж якийсь капець, так забріхуватись.

Якщо ватні діди в 2023 році , коли всі все знають і памʼятають, пробують лопотіти «нє било їх там», то пройде 30 років, що буде??
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 05 сер, 2023 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 13:27

Коли вже воно припинить тролить і ображати всіх.
Мабуть, коли більше буде бойвої роботи.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 13:29

  ЛАД написав:Но и российских войск/военных в Харькове не было.
И в Донецке тоже.
посмотрите кого там не было

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 05 сер, 2023 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 13:30

prodigy
Если правильно, то: "Дядя Петя, ты дурак?"
Вы, случайно, не Петя?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 13:33

vitaliiangel
Дата?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 13:35

  ЛАД написав:Коли вже воно припинить тролить і ображати всіх.
Мабуть, коли більше буде бойвої роботи.

Гниль рашиську не те щоб тролити , а вичищати поганою мітлою треба . Хто Боїнг збив? Якою зброєю? В якому місяці?
Хто штурмував ДАП 26 травня ? Не кадирівці? А це хто?
Дід, забанься сам, ніж з позором знов як шкодливого викинуть.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 13:39

Hotab
Шли бы Вы работать.
Толку больше было бы.
А воевать языком на форуме, конечно, проще и безопаснее.

Загальна кількість зведеного загону проросійських сил, що брали участь у захопленні аеропорту, за даними Юрія Бутусова, склала 220 осіб: 45 бійців «Іскри», 26 кадирівських спецпризначенців, 120 чоловік батальйону «Восток» і 30 чоловік батальйону «Оплот».[

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B9_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_26_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F_2014
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 05 сер, 2023 13:47, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 13:40

  ЛАД написав:Hotab
Шли бы Вы работать.
Толку больше было бы.
А воевать языком на форуме, конечно, проще и безопаснее.

Без тебе розберусь що мені робити. Ти тут чим працюєш і для кого?
По боїнгу є питання і незгода з судом?
Хто його збив? Доповідайте, ватнік!
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 05 сер, 2023 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 47944795479647974798 ... 4800>
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