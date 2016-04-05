ЛАД написав:2014 был длинный. И февраль-июль заметно отличаются от августа-декабря.
Різниці немає. Чи ви виходили в Харкові на мітинг разом з шахтарями та металургуми з прапором ворожої країни?
Не выходил. Был против и был рад, когда их разогнали. Но и российских войск/военных в Харькове не было. И в Донецке тоже. В марте-июле. Как минимум, формально. Агенты, возможно, были. Понятно, что Гиркин не шахтёр, и не тракторист, но и не "российские войска".
Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один.
Михаил Жванецкий
Простите, не учёл, что по Вашему мнению информацию о речах Картаполова следует получать из телемарафона. А цитату из его выступления: "Этой большой войной уже попахивает. А мы все смотрим, кого бы оттуда убрать, кого бы защитить. Да некого будет защищать. Этот закон очень нужен для нашей страны", - Вы будете рассматривать как "пропаганду рашистських наративів". Мне показалось, что такая цитата хорошо раскрывает агрессивную суть путинского режима. Неужели нет? Или кровь в глазах мешает это понять?
дядя Андрей, ви дурак?
картаполова уже показали по десятку раз, сюда зачем его тянуть, но если так хочется привели бы ссылку на укр.СМИ(униан, укр.правду, 1+1, фокус, укр.нет-десятки изданий показали и видео, и не только т/г каналы)
у кого кровь в глазах? иди(те) проспитесь... по ночам фонтанку читаете, и сюда цитаты тянете, берегите зрение
ЛАД написав:Коли вже воно припинить тролить і ображати всіх. Мабуть, коли більше буде бойвої роботи.
Гниль рашиську не те щоб тролити , а вичищати поганою мітлою треба . Хто Боїнг збив? Якою зброєю? В якому місяці? Хто штурмував ДАП 26 травня ? Не кадирівці? А це хто? Дід, забанься сам, ніж з позором знов як шкодливого викинуть.
Hotab Шли бы Вы работать. Толку больше было бы. А воевать языком на форуме, конечно, проще и безопаснее.
Загальна кількість зведеного загону проросійських сил, що брали участь у захопленні аеропорту, за даними Юрія Бутусова, склала 220 осіб: 45 бійців «Іскри», 26 кадирівських спецпризначенців, 120 чоловік батальйону «Восток» і 30 чоловік батальйону «Оплот».[