Додано: Суб 05 сер, 2023 13:48

ЛАД написав: Не выходил. Был против и был рад, когда их разогнали.

Но и российских войск/военных в Харькове не было.

И в Донецке тоже. В марте-июле. Как минимум, формально. Агенты, возможно, были. Понятно, что Гиркин не шахтёр, и не тракторист, но и не "российские войска". Не выходил. Был против и был рад, когда их разогнали.Но иИ в. В марте-июле. Как минимум, формально. Агенты, возможно, были. Понятно, что Гиркин не шахтёр, и не тракторист, но и не "российские войска".

Під час Євромайдану знаходився на заробітках у Санкт-Петербурзі, де працював кухарем

Участь у конфлікті на сході України

До 2002 працював в ГРУ РФ, після чого переїхав в Україну. Не має ані родини, ані дітей. Звільнився в запас тільки в 2012 і на цей час офіційно перебуває в резерві. Після виборів 2012 Бєзлєр працював у службі безпеки заводу «Горлівський машинобудівник», був у команді Ігоря Крижановського, який став депутатом Донецької обласної ради від Партії регіонів.



Російсько-українська війна

За даними СБУ, в лютому 2014 з диверсантом Бєзлєром був відновлений ​​зв'язок з боку співробітників ГРУ ГШ Збройних Сил Російської Федерації. Для виконання їхніх вказівок диверсант Бєзлєр виїхав в АР Крим, де брав участь у силових акціях з захоплення військових частин, органів влади і управління, що призвело до анексії частини території України.



В квітні 2014 Бєзлєр за завданням російської військової розвідки у складі диверсійної групи брав участь у захопленні будівлі УСБУ в Донецькій області, а пізніше в захопленні райвідділу МВС України в місті Горлівка, в ході серії операцій спецслужб Росії «Російська весна», метою яких є анексія східної частини України за сценарієм анексії Криму.[10]

За даними Служби безпеки України, починаючи з січня 2015 Олексій Завізьон брав участь на керівних посадах у війні на сході України з позивним «Алігір». Саме він відповідальний за маневрування артилерією, РСЗВ, важкою технікою та живою силою бойовиків та російських військовослужбовців на ключових напрямах здійснення бойових дій на окупованій території Донецької області. За його безпосереднього керівництва і координації здійснювалися наймасштабніші і найкривавіші обстріли українських міст, зокрема Краматорська і Маріуполя



Зв'язком і можливою заміною Завізьона в Україні є генерал-майор Андрій Вікторович Гурулєв.

За даними Служби безпеки України, Андрій Гурулєв брав участь у війні на сході України як зв'язок та можлива заміна генерал-майора ЗС РФ Олексія Завізьона. Починаючи осені 2014 і до весни 2015 року брав безпосередню участь у формуванні та організації бойових дій російських окупаційних сил на сході України. Тоді він командував 12-м Командуванням резерву Південного ВО ЗС РФ (Новочеркаськ, РФ). Згодом повернувся на посаду командувача 58-ї армії (Владикавказ) Південного ВО ЗС РФ (Ростов-на-Дону). За участь у війні проти України військовий злочинець отримав звання «генерал-лейтенант» (наказ президента РФ від 13.12.2014 року № 764)

для захвату Донбаса выстачили маленької групи гіркіна (в Словянську), і ще 3 десятка агентів(консерв) типу безлера, мозгового, дремовадля вас(як не ідіота) коротка справка:Олексій Борисович Мозговий (поет, автор-виконавець пісень),Після початку подій. У березні-квітні 2014 очолив терористичне збройне формування «Народне ополчення Луганщини» (Прізрак). 6 квітня, де зустрівся з власниками партій ЛДПР та «Справедлива Росія» Жириновським та Мироновим,Ігор Миколайович Бєзлєр ,два маленьких приклади-як консерви гру(фсб) з початком війни 2014 активізувалися почали діяти за наказом своїх кураторів. ви розумієте, що жодний звичайний смертний не може поїхати до москви і по власному бажанню зустрітися з жириновським або мироновим(дві ккреатури фсб), на початку гібридної війни пуйло казав, що ІХ-ТАМ-НЕТ, і тільки такий неідіот(зі стажем понад 10 років) як ви довіряє цим ствердженням "молі".військ рф не було,а танки, РСЗВ, артилерія, міномети булиАндрій Вікторович Гурульов (генерал-алкаш) який є постійним клоуном у шоу соловьова з осені 2014 керував армійськими корпусами днр/лнр, чому він погодився, тому що не нього була заведена карна справа у 2013 (пообіцяли закрити і забути про нього), до того він за війну на Донбасі отримав підвіщення -став ген.лейтенантом у грудні 2014