ЛАД написав:Коли вже воно припинить тролить і ображати всіх. Мабуть, коли більше буде бойвої роботи.
Гниль рашиську не те щоб тролити , а вичищати поганою мітлою треба . Хто Боїнг збив? Якою зброєю? В якому місяці? Хто штурмував ДАП ? Не кадирівці? А це хто? Дід, забанься сам, ніж з позором знов як шкодливого викинуть.
пан включає дурачка, і на підставі того, що росіяни задіяли невелику частину свого війська в 2014 році, а не всі 100% як в 2022 - то типу їх "не було". рашиська брехня, яка тоді активно поширювалась, і про яку вже мабуть і рашисти самі забули
моторолер штудмував харківську ода, між іншим. безлер (кадровий грушнік) вбивав перших військових у волновасі. кгбшник гіркін командував російським танками та артою. гради з гуково, десятки танків через кордон разом із "відпускниками", буки, літаки навіть залітали пару раз точно - про це все пан Лад забув чи не знав?
Успіх написав:ПИТАННЯ ДО ВСІХ! Чи готові конкретно ВИ(якщо ще до цього часу не в окопі) воювати ще 2-3-5років, чи більше? І, якщо ВИ вже пенсіонер, чи просто не придатний - чи готові ВИ віддати свою дитину на фронт, добре знаючи, що війна буде затяжною?(ще 2-3-5р)
Ні, я не готовий. Максимум рік. Якщо за рік ситуація критично не міняється то краще "поганий мир". *під "поганим миром" я розумію повернення до кордонів 2022 року.
питання в іншому. З чого видно що ситуація має помінятись на нашу користь? Підтримка заходом дозується щоб була ситуація динамічної рівноваги на фронті. Більше нам не дають. Економічні ресурси України зменшуються швидше ніж російські. Нищиться енергетика й портова інфраструктура. Наступаєм ми. Тому втрати вищі в нас. Які підстави вважати що ситуація переломиться на нашу користь? І звідки думка що час грає на нас? Як на мене треба переходити до оборони по всій лінії зіткнення і пробувати домовлятись про припинення вогню.
ЛАД написав:Не выходил. Был против и был рад, когда их разогнали. Но и российских войск/военных в Харькове не было. И в Донецке тоже. В марте-июле. Как минимум, формально. Агенты, возможно, были. Понятно, что Гиркин не шахтёр, и не тракторист, но и не "российские войска".
для захвату Донбаса выстачили маленької групи гіркіна (в Словянську), і ще 3 десятка агентів(консерв) типу безлера, мозгового, дремова
для вас(як не ідіота) коротка справка:
Олексій Борисович Мозговий (поет, автор-виконавець пісень),
Під час Євромайдану знаходився на заробітках у Санкт-Петербурзі, де працював кухарем
Участь у конфлікті на сході України Після початку подій російсько-української війни повернувся в Україну. У березні-квітні 2014 очолив терористичне збройне формування «Народне ополчення Луганщини» (Прізрак). 6 квітня брав участь у штурмі будівлі луганського управління СБУ. 10 квітня побував у Державній думі Росії, де зустрівся з власниками партій ЛДПР та «Справедлива Росія» Жириновським та Мироновим, обговоривши з ними питання підтримки проросійських бойовиків
Ігор Миколайович Бєзлєр ,
До 2002 працював в ГРУ РФ, після чого переїхав в Україну. Не має ані родини, ані дітей. Звільнився в запас тільки в 2012 і на цей час офіційно перебуває в резерві. Після виборів 2012 Бєзлєр працював у службі безпеки заводу «Горлівський машинобудівник», був у команді Ігоря Крижановського, який став депутатом Донецької обласної ради від Партії регіонів.
Російсько-українська війна За даними СБУ, в лютому 2014 з диверсантом Бєзлєром був відновлений зв'язок з боку співробітників ГРУ ГШ Збройних Сил Російської Федерації. Для виконання їхніх вказівок диверсант Бєзлєр виїхав в АР Крим, де брав участь у силових акціях з захоплення військових частин, органів влади і управління, що призвело до анексії частини території України.
В квітні 2014 Бєзлєр за завданням російської військової розвідки у складі диверсійної групи брав участь у захопленні будівлі УСБУ в Донецькій області, а пізніше в захопленні райвідділу МВС України в місті Горлівка, в ході серії операцій спецслужб Росії «Російська весна», метою яких є анексія східної частини України за сценарієм анексії Криму.[10]
два маленьких приклади-як консерви гру(фсб) з початком війни 2014 активізувалися почали діяти за наказом своїх кураторів. ви розумієте, що жодний звичайний смертний не може поїхати до москви і по власному бажанню зустрітися з жириновським або мироновим(дві ккреатури фсб), на початку гібридної війни пуйло казав, що ІХ-ТАМ-НЕТ, і тільки такий неідіот(зі стажем понад 10 років) як ви довіряє цим ствердженням "молі".
військ рф не було, а танки, РСЗВ, артилерія, міномети були
Андрій Вікторович Гурульов (генерал-алкаш) який є постійним клоуном у шоу соловьова з осені 2014 керував армійськими корпусами днр/лнр, чому він погодився, тому що не нього була заведена карна справа у 2013 (пообіцяли закрити і забути про нього), до того він за війну на Донбасі отримав підвіщення -став ген.лейтенантом у грудні 2014
За даними Служби безпеки України, починаючи з січня 2015 Олексій Завізьон брав участь на керівних посадах у війні на сході України з позивним «Алігір». Саме він відповідальний за маневрування артилерією, РСЗВ, важкою технікою та живою силою бойовиків та російських військовослужбовців на ключових напрямах здійснення бойових дій на окупованій території Донецької області. За його безпосереднього керівництва і координації здійснювалися наймасштабніші і найкривавіші обстріли українських міст, зокрема Краматорська і Маріуполя
Зв'язком і можливою заміною Завізьона в Україні є генерал-майор Андрій Вікторович Гурулєв.
За даними Служби безпеки України, Андрій Гурулєв брав участь у війні на сході України як зв'язок та можлива заміна генерал-майора ЗС РФ Олексія Завізьона. Починаючи осені 2014 і до весни 2015 року брав безпосередню участь у формуванні та організації бойових дій російських окупаційних сил на сході України. Тоді він командував 12-м Командуванням резерву Південного ВО ЗС РФ (Новочеркаськ, РФ). Згодом повернувся на посаду командувача 58-ї армії (Владикавказ) Південного ВО ЗС РФ (Ростов-на-Дону). За участь у війні проти України військовий злочинець отримав звання «генерал-лейтенант» (наказ президента РФ від 13.12.2014 року № 764)
Banderlog написав: З чого видно що ситуація має помінятись на нашу користь? Підтримка заходом дозується щоб була ситуація динамічної рівноваги на фронті. Більше нам не дають. Економічні ресурси України зменшуються швидше ніж російські. Нищиться енергетика й портова інфраструктура. Наступаєм ми. Тому втрати вищі в нас. Які підстави вважати що ситуація переломиться на нашу користь?
в заходу більше грошей і більше техніки, тому економічний ресурс на нашій стороні. енергетику п1дари хотіли знищити, але обісрались. портова інфраструктура отримала мінімальні пошкодження, нічого не знищено. втрати по техніці, назважаючи на наш наступ - зараз приблизно однакові (орікс).
які були підставі вважати, що кацапи програють під києвом, харковом і херсоном? але ж програли.
І звідки думка що час грає на нас? Як на мене треба переходити до оборони по всій лінії зіткнення і пробувати домовлятись про припинення вогню.
після таких домовленостей нам перестаюсь давати техніку, а рашисти починають накопичуватись знову. як гарантувати, що пуйло знову не нападе?
Banderlog написав:Як на мене треба переходити до оборони по всій лінії зіткнення і пробувати домовлятись про припинення вогню.
пуйло готов обсуждать только капитуляцию Украины. Иначе бы в Стамбуле-1 уже договорились.
яка ще капітуляція? ну од нато ми можем й відмовитись раз нас туди і так не беруть. Ніхто за нас воювати не буде. Російська мова государствєнна? хрін з нею. І англійську до кучі добавити. Думаю йому для збереження лиця хватить поза очі.