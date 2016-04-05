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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 05 сер, 2023 14:03
vitaliiangel
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ЛАД
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Додано: Суб 05 сер, 2023 14:04
ЛАД написав:
но и не "российские войска".
изначально думали отделить донбасс политически, малой кровью. Но когда малой крови не хватило зашла армия рф
В период с 7 по 14 августа ситуация кардинально изменилась, поскольку на помощь сепаратистам пришли подразделения российской армии. 25 августа Россия прибегла к прямому военному вторжению, послав свои регулярные вооруженные силы, чтобы перевесить ход боев в свою пользу в этом критическом сражении за стратегическую железнодорожную развязку, соединяющую Донецк и Луганск. В конце августа 2014 года наступающие украинские силы попали в окружение, что привело к катастрофическим последствиям для украинской армии.
вопрос к вам тот же, что это меняет?
ЛАД написав:
Но и российских войск/военных в Харькове не было.
И в Донецке тоже. В марте-июле. Как минимум, формально.
к чему был акцент на марте-июле.? Донбасс был под властью партии регионов и двух мнений там иметь не разрешалось. Гавно вопрос из рабов сделать ополченцев.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 05 сер, 2023 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 сер, 2023 14:05
trololo написав:
моторолер штудмував харківську ода, між іншим. безлер (кадровий грушнік) вбивав перших військових у волновасі. кгбшник гіркін командував російським танками та артою. гради з гуково, десятки танків через кордон разом із "відпускниками", буки, літаки навіть залітали пару раз точно - про це все пан Лад забув чи не знав?
пан ЛАД- неідіот, тому нічого не забув
На початку квітня 2014 року проросійські сили суттєво загострили ситуацію: 6 квітня вони захопили будівлю СБУ в Луганську, а 7 квітня відбулося «проголошення державного суверенітету» ДНР у Донецьку і ХНР — у Харкові. Після цього керівництво МВС залучило спецпризначенців вінницького «Ягуару» і зранку 8 квітня звільнило захоплений будинок ОДА у Харкові[49]. Проросійські акції не поновлювалися у Запоріжжі після «яєчної неділі» 13 квітня, коли учасників проросійського мітингу закидали яйцями місцеві активісти[50]. Мітинги і акції продовжувалися в Одесі до початку травня, однак припинилися після трагічних подій 2 травня, коли загинуло 49 осіб з української та проросійської сторін.
День 11 травня 2014 року Європейський суд з прав людини визначив як дату, з якої «території, захоплені сепаратистами, перебували під контролем Російської Федерації
25 липня 2015 року українські військовики затримали «КамАЗ» з боєприпасами, який заїхав на контрольний пост з території тимчасово непідконтрольній Україні. У вантажівці був кадровий військовослужбовець збройних сил РФ — майор Старков Володимир Олександрович. За свідченнями Старкова, на Донбасі у складі незаконних збройних формуваннях діють близько 2 тисяч так званих «радників» із числа кадрових військових збройних сил РФ
», отже за події на захопленій території після 11 травня 2014 відповідальна Росія, незважаючи на те, що Донбас був і залишається під суверенітетом України.
«Харківську народну республіку» також було проголошено 7 квітня, а спроба проголосити Одеську відбулася 22 квітня. 27 квітня було проголошено «Луганську народну республіку»
22 травня 2014 року проросійські сили здійснили два напади — біля Волновахи і Рубіжного.
Того дня приблизно о 4:30 ранку поблизу міста Волноваха Донецької області стався напад проросійських бойовиків на блокпост українських військових 51-ї механізованої бригади ЗС України. У результаті нападу проросійських бойовиків загинули 18 людей, 32 особи отримали поранення. Того ж дня в засідку проросійських бойовиків потрапила 30-та механізована бригада Збройних сил України, яка рухалась через міст. Бойовики перебували на обладнаних позиціях на березі річки Сіверський Донець та атакували колону. В результаті сутички загинули 3 людини, ще 5 осіб — важко поранені.
склад сепаратистів у 2014р: Весной 2014 года вооружённые формирования сепаратистов насчитывали в сумме не более 2 тыс. человек со стрелковым оружием
, а на начало апреля 2015 года — уже 35—40 тыс. человек, располагающих значительным количеством тяжёлого вооружения — примерно 500 танков, примерно 700 БТР и БМП и примерно 800
единиц ствольной и реактивной артиллерии.
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Додано: Суб 05 сер, 2023 14:07
Україна оголосила зоною воєнної загрози акваторії шести російських портів на Чорному морі, що є фактично забороною на вхід туди для цивільних суден. Відповідне попередження опублікувала Держгідрографія України.
"Воєнна загроза. Акваторія внутрішнього та зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань", – йдеться у попередженні.
Саме попередження з’явилося ще у п'ятницю, 4 серпня, на підставі даних Військово-морських сил ЗСУ. Зазначається, що статус воєнної загрози у вказаній зоні діятиме до офіційного скасування.
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Додано: Суб 05 сер, 2023 14:08
Banderlog написав:
Думаю йому для збереження лиця хватить поза очі.
предложите)
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vitaliiangel
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Додано: Суб 05 сер, 2023 14:12
trololo написав:
моторолер штудмував харківську ода, між іншим. безлер (кадровий грушнік) вбивав перших військових у волновасі. кгбшник гіркін командував російським танками та артою. гради з гуково, десятки танків через кордон разом із "відпускниками", буки, літаки навіть залітали пару раз точно - про це все пан Лад забув чи не знав?
Пропагандони працюють по методичках ("фонтанка.ру" тощо), там своя правда.
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Додано: Суб 05 сер, 2023 14:12
trololo написав:
після таких домовленостей нам перестаюсь давати техніку, а рашисти починають накопичуватись знову. як гарантувати, що пуйло знову не нападе?
чому перестануть? Південну Корею ж не кинули на призволяще? Є підтримка й фінансова й військова? Хоч миру там й нема тільки припинення вогню.
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Додано: Суб 05 сер, 2023 14:12
prodigy
Перечитайте посты, которые я посоветовал vitaliiangel
в viewtopic.php?p=5607054#p5607054
. Поймёте, о чём я
писал, а не то, что мне тут приписывают. В т.ч. и Вы.
И российские агенты
это не российские войска
. Есть всё же некоторые отличия. (Это к Вашему viewtopic.php?p=5607051#p5607051
).
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ЛАД
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Додано: Суб 05 сер, 2023 14:19
prodigy написав: trololo написав:
моторолер штудмував харківську ода, між іншим. безлер (кадровий грушнік) вбивав перших військових у волновасі. кгбшник гіркін командував російським танками та артою. гради з гуково, десятки танків через кордон разом із "відпускниками", буки, літаки навіть залітали пару раз точно - про це все пан Лад забув чи не знав?
пан ЛАД- неідіот, тому нічого не забув
На початку квітня 2014 року проросійські сили суттєво загострили ситуацію: 6 квітня вони захопили будівлю СБУ в Луганську, а 7 квітня відбулося «проголошення державного суверенітету» ДНР у Донецьку і ХНР — у Харкові. Після цього керівництво МВС залучило спецпризначенців вінницького «Ягуару» і зранку 8 квітня звільнило захоплений будинок ОДА у Харкові[49]. Проросійські акції не поновлювалися у Запоріжжі після «яєчної неділі» 13 квітня, коли учасників проросійського мітингу закидали яйцями місцеві активісти[50]. Мітинги і акції продовжувалися в Одесі до початку травня, однак припинилися після трагічних подій 2 травня, коли загинуло 49 осіб з української та проросійської сторін.
День 11 травня 2014 року Європейський суд з прав людини визначив як дату, з якої «території, захоплені сепаратистами, перебували під контролем Російської Федерації
25 липня 2015 року українські військовики затримали «КамАЗ» з боєприпасами, який заїхав на контрольний пост з території тимчасово непідконтрольній Україні. У вантажівці був кадровий військовослужбовець збройних сил РФ — майор Старков Володимир Олександрович. За свідченнями Старкова, на Донбасі у складі незаконних збройних формуваннях діють близько 2 тисяч так званих «радників» із числа кадрових військових збройних сил РФ
», отже за події на захопленій території після 11 травня 2014 відповідальна Росія, незважаючи на те, що Донбас був і залишається під суверенітетом України.
«Харківську народну республіку» також було проголошено 7 квітня, а спроба проголосити Одеську відбулася 22 квітня. 27 квітня було проголошено «Луганську народну республіку»
22 травня 2014 року проросійські сили здійснили два напади — біля Волновахи і Рубіжного.
Того дня приблизно о 4:30 ранку поблизу міста Волноваха Донецької області стався напад проросійських бойовиків на блокпост українських військових 51-ї механізованої бригади ЗС України. У результаті нападу проросійських бойовиків загинули 18 людей, 32 особи отримали поранення. Того ж дня в засідку проросійських бойовиків потрапила 30-та механізована бригада Збройних сил України, яка рухалась через міст. Бойовики перебували на обладнаних позиціях на березі річки Сіверський Донець та атакували колону. В результаті сутички загинули 3 людини, ще 5 осіб — важко поранені.
склад сепаратистів у 2014р: Весной 2014 года вооружённые формирования сепаратистов насчитывали в сумме не более 2 тыс. человек со стрелковым оружием
, а на начало апреля 2015 года — уже 35—40 тыс. человек, располагающих значительным количеством тяжёлого вооружения — примерно 500 танков, примерно 700 БТР и БМП и примерно 800
единиц ствольной и реактивной артиллерии.
Всё это делали "российские войска"? И в Одессе тоже?
Может быть согласитесь, что "проросійські сили, проросійські бойовики, радники" это всё же не "российские войска"?
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ЛАД
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Додано: Суб 05 сер, 2023 14:36
Banderlog написав: trololo написав:
після таких домовленостей нам перестаюсь давати техніку, а рашисти починають накопичуватись знову. як гарантувати, що пуйло знову не нападе?
чому перестануть? Південну Корею ж не кинули на призволяще? Є підтримка й фінансова й військова? Хоч миру там й нема тільки припинення вогню.
ну от тому і підписувати якісь угоди треба з заходом, а не з кацапами. бо вони той папірець викинуть при першій же нагоді.
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