Додано: Суб 05 сер, 2023 14:56

ЛАД написав: Всё это делали "российские войска"? И в Одессе тоже?

Может быть согласитесь, что "проросійські сили, проросійські бойовики, радники" это всё же не "российские войска"? Всё это делали "российские войска"? И в Одессе тоже?Может быть согласитесь, что "проросійські сили, проросійські бойовики, радники" это всё же не "российские войска"?

В июле 2014 года батальонно-тактическая группа 28-й бригады прикрывала государственную границу с Россией на участке Изварино — Кумачово, це 190км кордону -для однієї бригади (не в повному складі) це не те що забагато

25 серпня командний пункт командувача сектором «Д» Петра Литвина потрапив під артналіт, після чого генерал Литвин прибув на КП сектора «Б», де командир батальйону «Дніпро» Юрій Береза ледь не побив генерала, дізнавшись, що той покинув власні війська. Командир сектору «Б» генерал Руслан Хомчак лишився при своєму штабі. Факт втечі генерала Петра Литвина також підтверджує заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Геннадій Корбан

Родные бойцов 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады доведены до отчаяния тем, что военных из части в Черноморском больше месяца назад бросили на произвол судьбы в зоне АТО.



Родители и жены рассказали «Вестям», что бригада уже несколько недель — в окружении.

СРОКИ РОТАЦИИ НЕИЗВЕСТНЫ

Главное требование родных — провести ротацию бригады: «Наша 28-я выводила 79-ю, 72-ю, 24-ю и 51-ю бригады из сектора «Д». А кто теперь выведет их? Мы знаем, что на полигоне «Широкий лан» (возле Черноморского. — Авт.) готовятся резервные кадры для ротации. Вот только почему-то никто ничего не делает», — рассказывает мать бойца Наталья Афанасьева.



Родные военных (активистов около 100 человек) обвиняют в отсутствии ротации командира бригады Владислава Лещинского: «Он не хочет с нами общаться, мы вынуждены сидеть под воротами и ждать, когда он выйдет. Сказал нам, что там находится «непотриб» и пусть он там и гниет. Волонтеры отправляют ребятам помощь, мы собираем все что можем, а помощь к ним не доходит. Неужели обеспечением не должен заниматься командир, который, кстати, сейчас не в зоне АТО, а в Черноморском?» — говорит Алена Галыгина.

російські війска з'явились на Донбасі, коли там з'явились Українскі війська.навіщо пуйлу було потрібно вводити бригади з важким озброєнням, якщо центральна влада в Києві оголосило АТО і в квітні застосовувала підрозділи НГУ а не армію.з втратою Крима во президента Турчинов і прем'єр Яценюк перебували у страху втрати всієї влади (тому не наважились жостко і швидко припинити діяльність російських агентів), а коли почали застосовувати НАЦ гвардію і добробати-то, там на них вже чекали "регулярні" російські військадля ЛАДа: який трошки підзабувприкордонники ДПС і 28 бригада були регулярно атаковані градами(РЗСО) з теріторії рф (підходили на відстань 3-5км до кордону і шмаляли градами)Спасти рядового Раяна (відвести 28 бригаду з бою на ротацію)«Сначала они были возле Саур-могилы. Разбомбили их из «Градов», все сгорело, все припасы. Они ели сырую пшеницу, которую собирали на полях, и ждали дождя, чтоб напиться из луж», — плачет мать военного Светлана Павлова.Сейчас бойцы находятся в Амвросиевском районе, с припасами у них по-прежнему туго: «Звонила вчера (17 августа. — Авт.) вечером мужу, он сказал, что боеприпасов осталось на несколько шагов. Техника у них сгорела вся. С чем воевать?» — возмущается супруга майора Алена Галыгина.