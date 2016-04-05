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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4797479847994800>
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 14:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

trololo написав:
  Banderlog написав:
  trololo написав:
після таких домовленостей нам перестаюсь давати техніку, а рашисти починають накопичуватись знову. як гарантувати, що пуйло знову не нападе?
чому перестануть? Південну Корею ж не кинули на призволяще? Є підтримка й фінансова й військова? Хоч миру там й нема тільки припинення вогню.


ну от тому і підписувати якісь угоди треба з заходом....
Будапештський меморандум вже підписали і що?
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 14:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Белый дом недоволен атакой Украины на российский танкер «Сиг» близ Керченского пролива. Об этом говорится в статье американского издания Financial Times (FT).

Удары по инфраструктуре экспорта нефти беспокоят не только Вашингтон, но и другие западные столицы, указано в публикации.

В США считают, что инциденты, подобные атаке на «Сиг», могут привести к росту нефтяных котировок, заключает FT.
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 14:40

  trololo написав:
  Banderlog написав:
  trololo написав:
після таких домовленостей нам перестаюсь давати техніку, а рашисти починають накопичуватись знову. як гарантувати, що пуйло знову не нападе?
чому перестануть? Південну Корею ж не кинули на призволяще? Є підтримка й фінансова й військова? Хоч миру там й нема тільки припинення вогню.


ну от тому і підписувати якісь угоди треба з заходом, а не з кацапами. бо вони той папірець викинуть при першій же нагоді.

никто нам гарантий не даст. потому что никто за нас воевать не собирается ни сейчас ни в будущем. Зачем гарантии, ввели бы американские войска (согласие нато не нужно) и война бы закончилась через неделю. Не вводят? значит и гарантий не дадут. Это одно и тоже.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 14:41

  Banderlog написав: питання в іншому. З чого видно що ситуація має помінятись на нашу користь? Підтримка заходом дозується щоб була ситуація динамічної рівноваги на фронті. Більше нам не дають. Економічні ресурси України зменшуються швидше ніж російські. Нищиться енергетика й портова інфраструктура. Наступаєм ми. Тому втрати вищі в нас. Які підстави вважати що ситуація переломиться на нашу користь? І звідки думка що час грає на нас? Як на мене треба переходити до оборони по всій лінії зіткнення і пробувати домовлятись про припинення вогню.

-бунт Пригожина
-двійник путіна все частіше заміняє самого путіна
-путін(і вся путінська верхівка) нарешті став нерукопожатний(ніхто з ним вже не спілкується і взагалі не сприймають серйозно)
-економіка сипеться, хоч і повільно.
-кількість зброї зменшується, тих самих танків очевидно стає менше або вони стають гірші.
і т.д.
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 14:49

Момент удара по танкеру Сиг морским дроном

  GALeon написав:Белый дом недоволен атакой Украины на российский танкер «Сиг» близ Керченского пролива. Об этом говорится в статье американского издания Financial Times (FT).

Удары по инфраструктуре экспорта нефти беспокоят не только Вашингтон, но и другие западные столицы, указано в публикации.

В США считают, что инциденты, подобные атаке на «Сиг», могут привести к росту нефтяных котировок, заключает FT.



19 июля 2023 года Россия заявила, что с 20 июля будет считать "вовлеченными в конфликт" страны, суда которых идут в порты Украины.
Минобороны Украины в ответ предупредило, что с 21 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России и временно оккупированных украинских морских портов, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения.
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 14:51

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:Думаю йому для збереження лиця хватить поза очі.
предложите)
це хіба президент може запропонувати. І то зараз ні. Тому що більшість українців , понад 70 відсотків проти переговорів. Поки обговорювати ситуацію можно тільки в середині.
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 14:52

Затримання начальника одного з київських військкоматів праці

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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 14:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:в заходу більше грошей і більше техніки, тому економічний ресурс на нашій стороні.
якщо б Захід ділився цими ресурсами згідно з нашими потребами...
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 14:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Всё это делали "российские войска"? И в Одессе тоже?
Может быть согласитесь, что "проросійські сили, проросійські бойовики, радники" это всё же не "российские войска"?


російські війска з'явились на Донбасі, коли там з'явились Українскі війська.
навіщо пуйлу було потрібно вводити бригади з важким озброєнням, якщо центральна влада в Києві оголосило АТО і в квітні застосовувала підрозділи НГУ а не армію.

з втратою Крима во президента Турчинов і прем'єр Яценюк перебували у страху втрати всієї влади (тому не наважились жостко і швидко припинити діяльність російських агентів), а коли почали застосовувати НАЦ гвардію і добробати-то, там на них вже чекали "регулярні" російські війська

В июле 2014 года батальонно-тактическая группа 28-й бригады прикрывала государственную границу с Россией на участке Изварино — Кумачово, це 190км кордону -для однієї бригади (не в повному складі) це не те що забагато


для ЛАДа: який трошки підзабув

прикордонники ДПС і 28 бригада були регулярно атаковані градами(РЗСО) з теріторії рф (підходили на відстань 3-5км до кордону і шмаляли градами)
25 серпня командний пункт командувача сектором «Д» Петра Литвина потрапив під артналіт, після чого генерал Литвин прибув на КП сектора «Б», де командир батальйону «Дніпро» Юрій Береза ледь не побив генерала, дізнавшись, що той покинув власні війська. Командир сектору «Б» генерал Руслан Хомчак лишився при своєму штабі. Факт втечі генерала Петра Литвина також підтверджує заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Геннадій Корбан


Спасти рядового Раяна (відвести 28 бригаду з бою на ротацію)
Родные бойцов 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады доведены до отчаяния тем, что военных из части в Черноморском больше месяца назад бросили на произвол судьбы в зоне АТО.

Родители и жены рассказали «Вестям», что бригада уже несколько недель — в окружении.

«Сначала они были возле Саур-могилы. Разбомбили их из «Градов», все сгорело, все припасы. Они ели сырую пшеницу, которую собирали на полях, и ждали дождя, чтоб напиться из луж», — плачет мать военного Светлана Павлова.

Сейчас бойцы находятся в Амвросиевском районе, с припасами у них по-прежнему туго: «Звонила вчера (17 августа. — Авт.) вечером мужу, он сказал, что боеприпасов осталось на несколько шагов. Техника у них сгорела вся. С чем воевать?» — возмущается супруга майора Алена Галыгина.

СРОКИ РОТАЦИИ НЕИЗВЕСТНЫ
Главное требование родных — провести ротацию бригады: «Наша 28-я выводила 79-ю, 72-ю, 24-ю и 51-ю бригады из сектора «Д». А кто теперь выведет их? Мы знаем, что на полигоне «Широкий лан» (возле Черноморского. — Авт.) готовятся резервные кадры для ротации. Вот только почему-то никто ничего не делает», — рассказывает мать бойца Наталья Афанасьева.

Родные военных (активистов около 100 человек) обвиняют в отсутствии ротации командира бригады Владислава Лещинского: «Он не хочет с нами общаться, мы вынуждены сидеть под воротами и ждать, когда он выйдет. Сказал нам, что там находится «непотриб» и пусть он там и гниет. Волонтеры отправляют ребятам помощь, мы собираем все что можем, а помощь к ним не доходит. Неужели обеспечением не должен заниматься командир, который, кстати, сейчас не в зоне АТО, а в Черноморском?» — говорит Алена Галыгина.

https://vesti.ua/odessa/65973-vlast-umo ... kruzhenija
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 05 сер, 2023 15:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 14:58

  trololo написав:
  Banderlog написав:
  trololo написав:
після таких домовленостей нам перестаюсь давати техніку, а рашисти починають накопичуватись знову. як гарантувати, що пуйло знову не нападе?
чому перестануть? Південну Корею ж не кинули на призволяще? Є підтримка й фінансова й військова? Хоч миру там й нема тільки припинення вогню.


ну от тому і підписувати якісь угоди треба з заходом, а не з кацапами. бо вони той папірець викинуть при першій же нагоді.


після 18 місяців-не маю довіри і до Захода(воювати буде 1 бригада максимум, з Анголи)
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