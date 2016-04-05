GALeon написав:Белый дом недоволен атакой Украины на российский танкер «Сиг» близ Керченского пролива. Об этом говорится в статье американского издания Financial Times (FT).
Удары по инфраструктуре экспорта нефти беспокоят не только Вашингтон, но и другие западные столицы, указано в публикации.
В США считают, что инциденты, подобные атаке на «Сиг», могут привести к росту нефтяных котировок, заключает FT.
"Пошкоджений танкер “Сіг” належить петербурзькій компанії “Транспетрочарт”. З 2019 року він перебуває під санкціями США. У ФБР вважають, що він був частиною схеми постачання палива російським військовим у Сирії"
тут или трусы одеть или крестик снять. атаковали не просто абы кого атаковать.
Издание отмечает, что атака на порт Новороссийска, в результате которой существенные повреждения получил большой десантный корабль "Оленегорский горняк", произошла после серии российских ракетных ударов по украинской инфраструктуре зернового экспорта. ... Также авторы публикации предполагают, что США и другие западные партнеры Украины могут быть недовольны ударами по нефтяному экспорту России.
"Недоволен" и "предполагают, что может быть недоволен" - сильно разные утверждения