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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4797479847994800
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 14:59

  Banderlog написав:
  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:Думаю йому для збереження лиця хватить поза очі.
предложите)
це хіба президент може запропонувати. І то зараз ні. Тому що більшість українців , понад 70 відсотків проти переговорів. Поки обговорювати ситуацію можно тільки в середині.

я думаю если бы путен был согласен на что то адекватное, партнеры бы надавили на Зеленского.
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 15:01

  GALeon написав:Белый дом недоволен атакой Украины на российский танкер «Сиг» близ Керченского пролива. Об этом говорится в статье американского издания Financial Times (FT).

Удары по инфраструктуре экспорта нефти беспокоят не только Вашингтон, но и другие западные столицы, указано в публикации.

В США считают, что инциденты, подобные атаке на «Сиг», могут привести к росту нефтяных котировок, заключает FT.


та вони щиро бажають росту котировок, тому що в Мексиканській Затоці і у Техасі є нафта і багато. Ціна на нафту-це локомотив росту економік світу
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 15:33

Харків не підтримував більшовиків у 1918р,
УССР в Харкові була аналогом днр/лнр, тому термін Харків- перша столиця України-це неповага до України і її історії

КПБ(У) складалась з росіян і євреїв (базувалась у Таганрозі)
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 15:42

  ЛАД написав:В 2014 было: "Нас там нет". И формально в основном так и было.


в смысле "формально"? вам нужно что бы хло вам лично доложил?
или вы считаете что захват Крыма это все местная вата?
так даже хло уже признался что то все они. а у вас все "формально".
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 15:55

  GALeon написав:Белый дом недоволен атакой Украины на российский танкер «Сиг» близ Керченского пролива. Об этом говорится в статье американского издания Financial Times (FT).

Удары по инфраструктуре экспорта нефти беспокоят не только Вашингтон, но и другие западные столицы, указано в публикации.

В США считают, что инциденты, подобные атаке на «Сиг», могут привести к росту нефтяных котировок, заключает FT.


"Пошкоджений танкер “Сіг” належить петербурзькій компанії “Транспетрочарт”. З 2019 року він перебуває під санкціями США. У ФБР вважають, що він був частиною схеми постачання палива російським військовим у Сирії"

тут или трусы одеть или крестик снять. атаковали не просто абы кого атаковать.
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 15:56

  mephala написав:
  ЛАД написав:В 2014 было: "Нас там нет". И формально в основном так и было.


в смысле "формально"? вам нужно что бы хло вам лично доложил?
или вы считаете что захват Крыма это все местная вата?
так даже хло уже признался что то все они. а у вас все "формально".

Та подождите год-два-три и ЛАД начнёт отрицать ракетные удары рашистов по Харькову. Будет рассказывать, что это украинское ПВО
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 16:04

  GALeon написав:Белый дом недоволен атакой Украины на российский танкер «Сиг» близ Керченского пролива. Об этом говорится в статье американского издания Financial Times (FT).

Удары по инфраструктуре экспорта нефти беспокоят не только Вашингтон, но и другие западные столицы, указано в публикации.

В США считают, что инциденты, подобные атаке на «Сиг», могут привести к росту нефтяных котировок, заключает FT.

ИЧСХ, если погулить текст, то первая же ссылка на lenta.ru ... Вот такой нежданчик

Удар по Новороссийску впервые поставил под угрозу нефтяной экспорт РФ - Financial Times
Издание отмечает, что атака на порт Новороссийска, в результате которой существенные повреждения получил большой десантный корабль "Оленегорский горняк", произошла после серии российских ракетных ударов по украинской инфраструктуре зернового экспорта.
...
Также авторы публикации предполагают, что США и другие западные партнеры Украины могут быть недовольны ударами по нефтяному экспорту России.

"Недоволен" и "предполагают, что может быть недоволен" - сильно разные утверждения
pesikot
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  #<1 ... 4797479847994800
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