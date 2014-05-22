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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 05 сер, 2023 20:21
beee написав:
beee написав:Что-то новое. Ракеты с беларуси
Интересно будет ли ответ
Писали, що москалі готують провокацію на НПЗ у Мозулі. Підірвуть НПЗ і скажуть, що то українці спочатку ракетами самі себе обстріляли збоку рб, щоб потім напасти на рб.
Хз, але ці ракети точно не просто так прилетіли.
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Додано: Суб 05 сер, 2023 20:43
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Додано: Суб 05 сер, 2023 21:06
Water написав: ЛАД написав:
В Корее и Вьетнаме войска США вмешивались после серьёзных боёв внутри стран. В 2014 было: "Нас там нет". И формально
в основном так и было.
У сенсі так і було? Ви вважаєте український Крим та Донбас це внутрішній рашистський крнфлікт?
Для більшості на Заході він так і розглядався. Термінологія багато(сто)річна.
"Все, що східніше Польші - росія".
Недарма Буш та Кісінджер благали "не розпадатися", "не сваритися", не заперечували на "Украина не государство".
Це, звичайно, не головна причина агресії, але важливий візерунок у загальний патерн відношення Заходу до України.
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Додано: Суб 05 сер, 2023 21:14
prodigy написав: Успіх написав:
хіба це не природньо?
природньо,
але звертаєшся не на ту адресу,
тебе добре почули (і дехто навіть розчулився)
тільки уяви (на хвилинку), що я персонально вирішив допомогти тобі з ротацією (умовно, ти повідомив мені в якому підрозділі ти зараз), я прихожу до ТЦК і кажу-є такий файний козак у артілерії(він вже втомився, благає підмінити його на 3-4 місяці)
в ТЦК мене питають_ВОС? 300, звання -ст.лейтенант
а ви кандидат на ВОС134? так, на посаду солдата?
вас треба вчити по спеціальності, та ні не треба.
Той хлопець каже що його не вчили.
Дуже мало шансів, що мене відправлять саме на заміну в твою частину, тому чекай на ротацію (чи на нову відпустку)
Так я ж хочу НЕ персонально підняти проблему відпусток/ротації, а ЗАГАЛЬНО!
Кажу, що 95% так, чи інакше втомились і хочуть до сім'ї.
А не щоб одного Успіха замінили і далі продовжуємо воювати 100500років і все ок.
Чому тут завжди перекрутять і думають, що лише один Успіх хоче додому?
А те, що я озвучую думки/розмови/бажання 95% побратимів - тут, наче, спеціально не хочуть помічати?
Вже, як в якості доказів "що в загальному хочуть більшість солдатів" - тут і Бобюа пише періодично, і Бандерлог, і Фріз...
Але в очах тутешніх форумчан - лише Успіх хоче до сім'ї - а всі решта ще б воювали і воювали до втрати пульсу... останнього кацапа!
Востаннє редагувалось Успіх
в Суб 05 сер, 2023 21:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 сер, 2023 21:21
ЛАД написав:prodigy
Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один.
Михаил Жванецкий
Простите, не учёл, что по Вашему мнению информацию о речах Картаполова следует получать из телемарафона. А цитату из его выступления: "Этой большой войной уже попахивает. А мы все смотрим, кого бы оттуда убрать, кого бы защитить. Да некого будет защищать. Этот закон очень нужен для нашей страны", - Вы будете рассматривать как "пропаганду рашистських наративів".
Мне показалось, что такая цитата хорошо раскрывает агрессивную суть путинского режима. Неужели нет?Или кровь в глазах мешает это понять?
Видимо, так, поэтому я практически перестал писать на этой ветке.
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Додано: Суб 05 сер, 2023 21:46
Starikan написав: Water написав: ЛАД написав:
В Корее и Вьетнаме войска США вмешивались после серьёзных боёв внутри стран. В 2014 было: "Нас там нет". И формально
в основном так и было.
У сенсі так і було? Ви вважаєте український Крим та Донбас це внутрішній рашистський крнфлікт?
Для більшості на Заході він так і розглядався.
Може й підтверждення вашіх слів надасте?
Чи Байден коли три рази у 2014 році приїжджав в Україну, він вважав шо це расіся?
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Додано: Суб 05 сер, 2023 21:56
prodigy написав:
22 травня 2014 року проросійські сили здійснили два напади — біля Волновахи і Рубіжного.
Того дня приблизно о 4:30 ранку поблизу міста Волноваха Донецької області стався напад проросійських бойовиків на блокпост українських військових 51-ї механізованої бригади ЗС України. У результаті нападу проросійських бойовиків загинули 18 людей, 32 особи отримали поранення. Того ж дня в засідку проросійських бойовиків потрапила 30-та механізована бригада Збройних сил України, яка рухалась через міст. Бойовики перебували на обладнаних позиціях на березі річки Сіверський Донець та атакували колону. В результаті сутички загинули 3 людини, ще 5 осіб — важко поранені.
склад сепаратистів
у 2014р: Весной 2014 года вооружённые формирования сепаратистов насчитывали в сумме не более 2 тыс. человек со стрелковым оружием
, а на начало апреля 2015 года — уже 35—40 тыс. человек, располагающих значительным количеством тяжёлого вооружения — примерно 500 танков, примерно 700 БТР и БМП и примерно 800
единиц ствольной и реактивной артиллерии.
Спеціально підкреслив у вашому пості: "Проросійські", "боєвики", "сепаратисти". На Донбасі було багато військових частин та взагалі силовиків (Ходаковський приклад), частина яких перейшла на бік сепарів із мат частиною та складами. Так що спочатку воювали таки в основному шахтарі та металурги. Як правильно написав Віталіан, їх роками виховувала банда донецьких регіоналів ("донбасс не поставить на колени"), а потім вже вони перейшли під керівництво російських "радників". Тому ж Гіркіну з його 2-3 десятками без важкої зброї не чинили ніякого спротиву.
Реальне масове вторгнення російських війск почалося у серпні під Іловайськом, що переломило хід подій не на нашу користь.
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Додано: Суб 05 сер, 2023 21:59
andrijk777 написав:
Якщо за рік ситуація критично не міняється то краще "поганий мир".
*під "поганим миром" я розумію повернення до кордонів 2022 року.
А про какие границы имеются в виду? Он россия в свою конституцию включила тогда ряд областей и без разницы полностью ли они были оккупированы или нет. Думаете, она просто так решит откатится на границы по 23 февраля 2022 года?..
vitaliiangel написав:
Я неосторожно спросил когда они сменят пуйло, и меня чуть не побили, я ещё тогда акуел как они рвали тельняшки за него. нездоровая тема.
Ну тогда народу внушали, что именно пуйло олицетворяет крепкую страну и т. п. На текущий момент россияне имеет корону, что им открывает вседозволенность и с их мнением/желаниями должны считаться. С их точки зрения они не имеют права проиграть, "вторая" армия в мире + ядерка и т. п. Если они проиграют, то это означает признать свою неправоту, короны не станет. Из всего этого, если они начали брехать, то будут идти до конца.
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Додано: Суб 05 сер, 2023 22:08
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Додано: Суб 05 сер, 2023 22:10
mephala написав: ЛАД написав:
В 2014 было: "Нас там нет". И формально
в основном так и было.
в смысле "формально
"? вам нужно что бы хло вам лично доложил?
или вы считаете что захват Крыма это все местная вата?
так даже хло уже признался что то все они. а у вас все "формально".
Без массовой поддержки местной ваты ничего не получилось бы.
Крым был сепарским с самого начала автономии, провозглашенной еще до Беловежской пущи.
Сколько наших войск из Крыма вышло и сколько осталось, напомнить?
И двух перешедих на сторону рашистов командующих ЧФУ?
Нужно было в 1991м договориться об анклаве РФ вокруг Севастопольской базы (по типу Гуантанамо), а автономию остального Крыма ликвидировать - мы унитарное государство.
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