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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4801480248034804>
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 22:16

Успіх напевно Ви більше всіх любиш монети і не хоче-те з ними прощатися, того так і не фартить В.А.М. з відпусткою.
100500 прикладів відпусток . які виконані, бо люди поставили мету побувати вдома.
Ви напевно надієтеся. що прийдуть раби і віднесуть Вас на ношах у відпустку як падишаха.
Ну прям сюжет "зотота антилопа" , тільки замість золота сиплються кабачки з городу.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 22:22

Вже скільки разів пояснювали, що постійним скигленням та зайопуванням всіх на фінфорумі НЕ можна вирішити проблему відпусток/ротації в ЗСУ? Нормальний вже б давно зрозумів та діяв інакше (скориставшись порадами, які тут неодноразово висловлювали). Але ж воно, невгамовне, продовжує строчити своє те саме, бо зробити по розуму не здатне, навіть з підказками. Вимагає до себе поваги, але інших поважати не збирається (якби поважав, то вже б не задовбував).

ПС. На військовому аеродромі Новофедорівка (Крим) нещодавно лунала тривога. А в Чорноморському працює ППО.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 22:25

  Water написав:
  Starikan написав:
  Water написав: У сенсі так і було? Ви вважаєте український Крим та Донбас це внутрішній рашистський крнфлікт?
Для більшості на Заході він так і розглядався.
Може й підтверждення вашіх слів надасте?
Чи Байден коли три рази у 2014 році приїжджав в Україну, він вважав шо це расіся?

Детский сад. Вырывание одной фразы из контекста.
Полная ограниченность кругозора. Читайте книги.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 22:48

Валерій Прозапас:
Паростки українського Моссаду було знищено разом зі зливом вагнерівців та кадровим погромом військової розвідки перед самою війною, це треба усвідомлювати всім, хто мріє про потужні українські спецслужби.

Їхня розбудова неможлива з одночасним перебуванням Червінського за гратами, існуванням вибудованою Портновим системою впливів на правоохоронну систему та з товаріщами типу Татарова в тіньовому керівництві країною, які більше займаються політичними інтригами та маніпуляціями, ніж захистом національних інтересів.
........................
Як і раніше все залежить від суспільного запиту.

Буде жорстка вимога народа на дієві державні структури - буде кому їх створювати і бити рашизм по всьому світі.

А буде продовження усталості та какой разніци - ось вам заспокійливе від Арєстовіча (тм), ублюдочні телевізійні фріки імені Поровознюка та інша "кварталівщіна".

Всі ж помітили, що українці завжди отримують чого хочуть, навіть коли це щось несуразне типу слуг з ...сів?

А хотіти треба Моссад.
V2
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 22:52

Starikan ,


На Донбасі було багато військових частин та взагалі силовиків (Ходаковський приклад), частина яких перейшла на бік сепарів із мат частиною та складами


Можете назвати ці»багато військових частин»? І склади??
На захоплених руснею територіях Донбасу не було жодної механізованої чи танкової бригади (частини).
Зараз вами слово с слово копіюються тези скабєєвосоловйових «захватили трофеї».
Буквально від копірку. Як і ЛАДа «до Августа русскіх войськ на Донбасє нє била». Хто збив Боїнг? Мабуть важкий, сам впав.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 23:14

  Starikan написав:
  Water написав:
  Starikan написав:Для більшості на Заході він так і розглядався.
Може й підтверждення вашіх слів надасте?
Чи Байден коли три рази у 2014 році приїжджав в Україну, він вважав шо це расіся?

Детский сад. Вырывание одной фразы из контекста.
Полная ограниченность кругозора. Читайте книги.

В яких книжках написано шо для більшості на Заході конфлікт розглядався як внутрішній рашистький? Может в той литературе на русском языке, которую нужно вынести из квартиры и спалить?
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 23:15

  Goodman написав:Ви напевно надієтеся. що прийдуть раби і віднесуть Вас на ношах у відпустку як падишаха.

Він там вже 3 рази був.
Water
 
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Water хай переводиться до воєнкомату , буде толковий воєнком , з підвішеною розмовою, буде фактами давити мобілізованих.
Goodman
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  Goodman написав:Water хай переводиться до воєнкомату , буде толковий воєнком , з підвішеною розмовою, буде фактами давити мобілізованих.

Якими фактами? Шо він хоче додому, хто сьогодні замість нього буде в САУ ночувать? І давити мобілізованих у військоматі це шо?
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 23:46

Прощання Словянки

Наступає хвилина прощання,
По щоці покотилась сльоза.
Прощавай моя мила, кохана,
Вдалині вже відчутна гроза.
Я не стану ховатись за спини,
Моє місце між славних братів.
Нас на подвиги зве Україна,
Слава зве бойових куренів.

Приспів:
Прощай, наш рідний край,
Про нас ти пам'ятай.
Сурмач, "На марш!" заграй!
Прости-прощай, прости-прощай.

Не турбуйтеся Мамо, не треба,
Витри сльози кохана моя.
Прапор, кольору неба,
Й жита стиглого нас підніма.
Не крутіть Тато сивії вуса,
Прийде й наша щаслива пора!
Вірте, що скоро я повернуся,
Ради Віри, Дітей й Добра.

Приспів:
Прощай, наш рідний край,
Про нас ти пам'ятай.
Сурмач, "На марш!" заграй!
Прости-прощай, прости-прощай.

Всі ми — діти твої Україно!
Пам'ятаєм батьків заповіт:
Ради волі і слави Країни
Не жаліти себе й ворогів.
Ми не станем позором родини,
Якщо прийдеться, зляжем в бою.
За любов, за святу Батьківщину,
За чудову Країну свою!

Приспів:
Прощай, наш рідний край
Про нас ти пам'ятай.
Сурмач, "На марш!" заграй!
Прости-прощай, прости-прощай.

vitaliiangel
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