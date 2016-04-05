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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 сер, 2023 00:20
GALeon написав:
Будапештський меморандум вже підписали і що?
так там прямих зобовязань по зброї чи військам не було, на жаль.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 00:21
vitaliiangel написав:
никто нам гарантий не даст. потому что никто за нас воевать не собирается ни сейчас ни в будущем. Зачем гарантии, ввели бы американские войска (согласие нато не нужно) и война бы закончилась через неделю. Не вводят? значит и гарантий не дадут. Это одно и тоже.
ну гарантії по наданню зброї, наприклад. літаків, ракет
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Додано: Нед 06 сер, 2023 00:24
vitaliiangel написав:
я думаю если бы путен был согласен на что то адекватное, партнеры бы надавили на Зеленского.
а ще проблема в тому, що пуйло за базар не відповідає. не можна домовитись із тим, хто постійно бреше.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 00:29
trololo написав: vitaliiangel написав:
никто нам гарантий не даст. потому что никто за нас воевать не собирается ни сейчас ни в будущем. Зачем гарантии, ввели бы американские войска (согласие нато не нужно) и война бы закончилась через неделю. Не вводят? значит и гарантий не дадут. Это одно и тоже.
ну гарантії по наданню зброї, наприклад. літаків, ракет
сейчас не дают, а потом дадут? что сейчас мешает дать самолёты и ракеты.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 06 сер, 2023 00:31
beee написав:
beee написав:Что-то новое. Ракеты с беларуси
Интересно будет ли ответ
підтвердили вже офіційно?
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trololo
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Додано: Нед 06 сер, 2023 00:31
Успіх написав:
prodigy написав: Успіх написав:
хіба це не природньо?
природньо,
але звертаєшся не на ту адресу,
тебе добре почули (і дехто навіть розчулився)
тільки уяви (на хвилинку), що я персонально вирішив допомогти тобі з ротацією (умовно, ти повідомив мені в якому підрозділі ти зараз), я прихожу до ТЦК і кажу-є такий файний козак у артілерії(він вже втомився, благає підмінити його на 3-4 місяці)
в ТЦК мене питають_ВОС? 300, звання -ст.лейтенант
а ви кандидат на ВОС134? так, на посаду солдата?
вас треба вчити по спеціальності, та ні не треба.
Той хлопець каже що його не вчили.
Дуже мало шансів, що мене відправлять саме на заміну в твою частину, тому чекай на ротацію (чи на нову відпустку)
Так я ж хочу НЕ персонально підняти проблему відпусток/ротації, а ЗАГАЛЬНО!
Кажу, що 95% так, чи інакше втомились і хочуть до сім'ї.
А не щоб одного Успіха замінили і далі продовжуємо воювати 100500років і все ок.
Чому тут завжди перекрутять і думають, що лише один Успіх хоче додому?
А те, що я озвучую думки/розмови/бажання 95% побратимів - тут, наче, спеціально не хочуть помічати?
Вже, як в якості доказів "що в загальному хочуть більшість солдатів" - тут і Бобюа пише періодично, і Бандерлог, і Фріз...
Але в очах тутешніх форумчан - лише Успіх хоче до сім'ї - а всі решта ще б воювали і воювали до втрати пульсу... останнього кацапа!
По сути, вы предлагаете отпустить 95% ВС в отпуск.
Если к вам прислушаются, то через месяц вы будете встречать русские танки на улицах Львова.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 01:47
trololo написав: vitaliiangel написав:
никто нам гарантий не даст. потому что никто за нас воевать не собирается ни сейчас ни в будущем. Зачем гарантии, ввели бы американские войска (согласие нато не нужно) и война бы закончилась через неделю. Не вводят? значит и гарантий не дадут. Это одно и тоже.
ну гарантії по наданню зброї, наприклад. літаків, ракет
Лендліз вже дали?
(Про який казали що можна дати все в необмеженій кількості)
Отож так і гарантії інші дадуть. Найдуть причину дати 3 танки и 1 гаубицю і на тому скажуть все
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Додано: Нед 06 сер, 2023 01:49
trololo написав: beee написав:
beee написав:Что-то новое. Ракеты с беларуси
Интересно будет ли ответ
підтвердили вже офіційно?
Про ракети з білорусі вдень писав офіційний канал Повітряних сил
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Додано: Нед 06 сер, 2023 07:45
Goodman написав:Успіх
напевно Ви більше всіх любиш монети і не хоче-те з ними прощатися, того так і не .
В різних частинах різні умови з ротаціями та відпустками.) Мою готували до фронту 6 місяців. Не треба думати що всі служать в одинакових умовах. Но відпустки то таке. Головна мисль шо більшість мобілізованих вже втомилась від війни , плюшок тут все менше. ) Відпустки? В мене відсотків 30 були по 5днів. Кому там по сімейним обставинам чи по здоровю то по 10 були. Я вибрав поїхати на навчання до німеччини. І хоть трохи чомусь навчитись. Після травня в нас відпусток майже нема. Можливо даж сзчшників більше ніж віпускників) . а отпуск то добре, тільки потом не всі вернуться.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 08:35
prodigy
,
цілком компенсує ЛАД
Вразлива стійкість до гербіцидів у нього!!! Модератори регулярно викошують , виполюють , але все одно несе і далі сюди своє «добре, світле, комуністичне».. читачі закидають ссаними тряпками - ні! Відмахується і несе далі. Невже можна так за безкоштовно?
Щодо масованих ракетних атак.
Вважаю, що це добре, що ми кацапів провокуємо відмовлятись від своїх планів накопити арсенал ракет на осінь , щоб зробити сплановану подлянку . Я про те , що вони вимушені зараз реагувати на наші удари в морі, вистрілювали ракети терміново , не плануючи цього. А просто під тиском бидлопіпла, яке вимагає «срочно атвєтку».
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