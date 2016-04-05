Додано: Нед 06 сер, 2023 08:47

Starikan написав: mephala написав: ЛАД написав: В 2014 было: "Нас там нет". И формально в основном так и было. В 2014 было: "Нас там нет". Ив основном так и было. в смысле " формально "? вам нужно что бы хло вам лично доложил?

или вы считаете что захват Крыма это все местная вата?

так даже хло уже признался что то все они. а у вас все "формально". в смысле ""? вам нужно что бы хло вам лично доложил?или вы считаете что захват Крыма это все местная вата?так даже хло уже признался что то все они. а у вас все "формально".

Без массовой поддержки местной ваты ничего не получилось бы.

Крым был сепарским с самого начала автономии, провозглашенной еще до Беловежской пущи.

Сколько наших войск из Крыма вышло и сколько осталось, напомнить?

И двух перешедих на сторону рашистов командующих ЧФУ?



Нужно было в 1991м договориться об анклаве РФ вокруг Севастопольской базы (по типу Гуантанамо), а автономию остального Крыма ликвидировать - мы унитарное государство. Без массовой поддержки местной ваты ничего не получилось бы.Крым был сепарским с самого начала автономии, провозглашенной еще до Беловежской пущи.Сколько наших войск из Крыма вышло и сколько осталось, напомнить?И двух перешедих на сторону рашистов командующих ЧФУ?Нужно было в 1991м договориться обвокруг Севастопольской базы (по типу Гуантанамо), а автономию остального Крыма ликвидировать - мы унитарное государство.

Незадолго до краха Советского Союза, в 1989 году, крымским татарам разрешили вернуться на родной полуостров.

По данным переписи населения 2014 года, 56,34 % населения Крыма, или 1 247 235 человек из 2 213 707, указавших место своего рождения, были уроженцами полуострова (из них 1 068 467 человек родилось на территории нынешней Республики Крым и 178 768 человек в Севастополе);

-15,36 %, или 340 050 человек, были уроженцами субъектов Российской Федерации за пределами Крыма (из которых 21688 человек родились в Краснодарском крае, 12000 человек — в Курской области, 11395 человек — в Свердловской области, 10408 человек — в Брянской области, 10256 человек — в Ростовской области, 9926 человек — в Пермской крае, 9311 человек — в Воронежской области и т. д.); 16,08 %, или 355 957 человек, были уроженцами Украины (без учёта входившего в неё Крыма)

кримські "татари" (кримчаки, кримці) почали повертатись у Крим?після 1944 квітня Крим був майже безлюдним (десь 370к населення), в 1991- 2,112 млнале місцевих було 56%(народжених у Криму)тобто всю проросійську наволоч треба було собрати з півострова і загнати в(тобто резервацію? як індіанців) як ви собі це уявляєте?проблеми з сусідом почались ні в 2003(Тузла) а відразу після "розпаду СРСР", до речі весь "перехідний" 1992 рік все було "на тоненького": комуністи і їх прихильники(а це більше 50+% населення РФ і України) взагалі вважали що країна просто змінила назву (з СССР на СНГ) і скоро буде підписано новий договір, а "вся маячня" за ради відсторонення зрадника Горбачова.Кравчук Леонід Макарович реально побоювався, що незалежність в України можуть відібрати силовим шляхом (і таки думки були навіть у самого Єльцина , і його оточення). подивиться його спогади (в 2020/21 він багато чого сказав, чого не говорив при живому Єльцині і мовчав стільки років )