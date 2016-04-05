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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 сер, 2023 08:47
Starikan написав: mephala написав: ЛАД написав:
В 2014 было: "Нас там нет". И формально
в основном так и было.
в смысле "формально
"? вам нужно что бы хло вам лично доложил?
или вы считаете что захват Крыма это все местная вата?
так даже хло уже признался что то все они. а у вас все "формально".
Без массовой поддержки местной ваты ничего не получилось бы.
Крым был сепарским с самого начала автономии, провозглашенной еще до Беловежской пущи.
Сколько наших войск из Крыма вышло и сколько осталось, напомнить?
И двух перешедих на сторону рашистов командующих ЧФУ?
Нужно было в 1991м договориться об анклаве РФ
вокруг Севастопольской базы (по типу Гуантанамо), а автономию остального Крыма ликвидировать - мы унитарное государство.
кримські "татари" (кримчаки, кримці) почали повертатись у Крим?
Незадолго до краха Советского Союза, в 1989 году, крымским татарам разрешили вернуться на родной полуостров.
після 1944 квітня Крим був майже безлюдним (десь 370к населення), в 1991- 2,112 млн
але місцевих було 56%(народжених у Криму)
По данным переписи населения 2014 года, 56,34 % населения Крыма, или 1 247 235 человек из 2 213 707, указавших место своего рождения, были уроженцами полуострова (из них 1 068 467 человек родилось на территории нынешней Республики Крым и 178 768 человек в Севастополе);
-15,36 %, или 340 050 человек, были уроженцами субъектов Российской Федерации за пределами Крыма (из которых 21688 человек родились в Краснодарском крае, 12000 человек — в Курской области, 11395 человек — в Свердловской области, 10408 человек — в Брянской области, 10256 человек — в Ростовской области, 9926 человек — в Пермской крае, 9311 человек — в Воронежской области и т. д.); 16,08 %, или 355 957 человек, были уроженцами Украины (без учёта входившего в неё Крыма)
тобто всю проросійську наволоч треба було собрати з півострова і загнати в анклав РФ
(тобто резервацію? як індіанців) як ви собі це уявляєте?
проблеми з сусідом почались ні в 2003(Тузла) а відразу після "розпаду СРСР", до речі весь "перехідний" 1992 рік все було "на тоненького": комуністи і їх прихильники(а це більше 50+% населення РФ і України) взагалі вважали що країна просто змінила назву (з СССР на СНГ) і скоро буде підписано новий договір, а "вся маячня" за ради відсторонення зрадника Горбачова.
Кравчук Леонід Макарович реально побоювався, що незалежність в України можуть відібрати силовим шляхом (і таки думки були навіть у самого Єльцина , і його оточення). подивиться його спогади (в 2020/21 він багато чого сказав, чого не говорив при живому Єльцині і мовчав стільки років )
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Додано: Нед 06 сер, 2023 09:00
Starikan написав:
Крым был сепарским с самого начала автономии, провозглашенной еще до Беловежской пущи.
не надо песдеть. пророссийским были Керчь и Севастополь. Курортной Ялте было до фени кто им платит деньги и на какой мове вы делаете заказ в ресторане. Евпатория с десятками детских санаториев (финансирование шло из Киева) была на 100% за Украину.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 09:00
Goodman написав:
Успіх напевно Ви більше всіх любиш монети і не хоче-те з ними прощатися, того так і не фартить В
Якась нестиковочка
"Любить монети" і "хоче додому"?
Якби любив монети, то не писав би, що хочу якнайшвидшої ротації - а писав,що хочу затяжної війни, щоб воювати і воювати, заробляти і заробляти монети))
fler написав:
вже б давно зрозумів та діяв інакше (скориставшись порадами, які тут неодноразово висловлювали).
Поради диванних експерДів? Це лише з дивану можна так думати і роздавати беззмістовні поради - а тут - все по-іншому!
І знову ж - НЕ справа в ротації одного Успіха, а справа у ЗАГАЛЬНІЙ ротації!
Water написав: Goodman написав:Water
хай переводиться до воєнкомату , буде толковий воєнком , з підвішеною розмовою, буде фактами давити мобілізованих.
Якими фактами? Шо він хоче додому, хто сьогодні замість нього буде в САУ ночувать? І давити мобілізованих у військоматі це шо?
Так, маминькі синки, годі труситись від страху - ану повилазили з-під спідниці і пішли в ТЦК!
Ви ж спеціально ігноруєте дописи, де чітко зрозуміло, що за спання у САУшці - подяки і медаль НЕ дають! >>>
Успіх написав:
Якщо людина - далеко НЕ військова і військова справа їй була, взагалі, далека/нецікава
- відслужила 17міс(і продовжує служити) виконуючи різні бойові завдання - за деякі отримала подяки і медаль Захисника Вітчизни(от сьогодні зранку нам, які приїхали з вогневої - зачитали наші прізвища і висловили подяку за відмінну роботу/враження цілі/ + ще й те, що працювали по такому форматі роботи/складнішому-важчому/, який дуже рідко використовуємо!)
- і, така людина каже, що хоче до дому(до сім'ї/дітей) - хіба це не природньо?
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Додано: Нед 06 сер, 2023 09:03
Hotab написав:prodigy
,
цілком компенсує ЛАД
Вразлива стійкість до гербіцидів у нього!!! Модератори регулярно викошують , виполюють , але все одно несе і далі сюди своє «добре, світле, комуністичне».. читачі закидають ссаними тряпками - ні! Відмахується і несе далі. Невже можна так за безкоштовно?
Щодо масованих ракетних атак.
Вважаю, що це добре, що ми кацапів провокуємо відмовлятись від своїх планів накопити арсенал ракет на осінь , щоб зробити сплановану подлянку . Я про те , що вони вимушені зараз реагувати на наші удари в морі, вистрілювали ракети терміново , не плануючи цього. А просто під тиском бидлопіпла, яке вимагає «срочно атвєтку».
це все так, якщо ракети знищені ППО
але балістичні (нажаль) знищюють ціли "під'їзди" і потім після побаченого тиждень дипрессії (до нової трегедії)- війна он-лайн це частина життя суспільства,
від цього є своя користь(для тих хто в "окопі" точно):
Зродились ми великої години
З пожеж війни і полум'я вогнів.
Плекав нас біль за долю України,
Зростив в нас гнів і лють на ворогів!
у ЛАДа немає люті на ворогів,
стариканів (обох) дивує чого у мене очі налиті кров'ю
це не працює у вати, навіть під обстрілами-ніякої люті:
-у мене багато друзів в рф, і що ж мені з ними не спілкуватись?
кажу, я би з матірю/батьком не спілкувався-якщо б вони були прихільниками рф (на щастя у мене з цим все горазд), а тут про яких там знайомих, друзів (дебіли)
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Додано: Нед 06 сер, 2023 09:10
prodigy написав:
кажу, я би з матірю/батьком не спілкувався-якщо б вони були прихільниками рф (на щастя у мене з цим все горазд), а тут про яких там знайомих, друзів (дебіли)
вы пишете дурь, смешивая гавно и повидло. общаться надо со всеми
, даже с пуйлом, вопрос о чём. Послать неадеквата накуй сумеет любой пэтэушник. А найти нужные слова, убедить, показать где он неправ это уже работа, тяжелая и неблагодарная. Я против булинга ЛАДа (и кого либо ещё). Без общения эта война будет вечной. Враги должны слышать точку зрения друг друга.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
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Додано: Нед 06 сер, 2023 09:11
📌 Ексклюзивне інтерв’ю болгарському телеканалу bTV.
▫️ Атаки на портову інфраструктуру й зерносховища України – це ще одне свідчення російського злочину проти людяності;
▫️ Через те, що ми скоротили експорт зерна, страждають в основному незабезпечені країни, які у продовольчому сенсі залежать від України – в основному, це країни Азії та Африки;
▫️ Україна вживає заходів, аби відновити обсяги експорту;
▫️ Ми знову почнемо експортувати зерно, подобається це росії чи ні;
▫️ Наступальні дії України на фронті тривають: на Бахмутському напрямку трохи швидше, ніж на півдні, але час покаже;
▫️ Болгарія передала нам значну кількість зброї, але головне – збільшує обсяги виробництва нових боєприпасів.
Потреби дуже високі, тому для нас це життєво важливо. Україна завжди пам’ятатиме і буде вдячна за ту допомогу, яку нам надає Болгарія.[/quote]
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Додано: Нед 06 сер, 2023 09:13
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Додано: Нед 06 сер, 2023 09:16
Banderlog написав:Після травня в нас відпусток майже нема. Можливо даж сзчшників більше ніж віпускників) . а отпуск то добре, тільки потом не всі вернуться.
У нас ситуация наоборот. Наверное зависит от ситуации на линии фронта. До мая мало отпусков. В июне действительно как писал Долярчик действовал запрет на отпуска. Сейчас наоборот наши МПЗ(моралисты), видя что растет количество нарушений уставших бойцов, пробили наказ, чтобы ровно 30 процентов были в отпуске постоянно. И вообще весь личный состав свои 30 дней отпуска отгулял до конца года + 10 по семейным.
С учётом того, что я был в отпуске 6 дней ))
Действительно есть большая психологическая проблема возвращения из отпуска, много СЗЧ именно на этом этапе. Здесь в подразделении находишься на своей волне, за время отпуска мироощущение меняется, появляется психологическое сопротивление возвращению назад в жёсткие условия.
Короче меня тоже отправляют в отпуск на 10 дней в середине августа.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 09:24
antey1969 написав:
По сути, вы предлагаете отпустить 95% ВС в отпуск.
По суті, я(як і Бобюа) пропоную воювати позмінно - 3міс. через рік, чи 6міс. через рік, чи рік через рік, чи інші схожі варіації.
Banderlog написав:
Головна мисль шо більшість мобілізованих вже втомилась від війни , плюшок тут все менше. )
Якось так)
От пишу цей допис і невільно чую збоку розмову по телефону старшини з дружиною... і от фраза старшини - "Іринко, та всі б пішли додому, був би закон/наказ... - всіх вже це заї..."
А я такий(на думку форумчан), напевно, мав підійти до нього і як завалити йому в мордяку зі словами - "Що за дурню ти патякаєш?! Ми всі хочемо воювати ще хоча б 5років, вийти, як мінімум, до кордонів 91го, або й до москви - ну і ще, само собою, заробити грошенят!"
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Додано: Нед 06 сер, 2023 09:34
freeze написав:
пробили наказ, чтобы ровно 30 процентов были в отпуске постоянно. И вообще весь личный состав свои 30 дней отпуска отгулял до конца года + 10 по семейным
.
С учётом того, что я был в отпуске 6 дней ))
Я вже писав, що до кінця цього року це НЕ реально))
Навіть, якщо б цей закон діяв з початку цього року, то з великою натяжкою(і то сумніваюсь) можна було б по 10днів тричі на рік зробити відпустки, але ще 10днів по сімейних - ну просто вже нема куди впихнути))
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