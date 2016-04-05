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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 сер, 2023 09:38
Успіх написав: antey1969 написав:
По сути, вы предлагаете отпустить 95% ВС в отпуск.
По суті, я(як і Бобюа) пропоную воювати позмінно - 3міс. через рік, чи 6міс. через рік, чи рік через рік, чи інші схожі варіації.
Banderlog написав:
Головна мисль шо більшість мобілізованих вже втомилась від війни , плюшок тут все менше. )
Якось так)
От пишу цей допис і невільно чую збоку розмову по телефону старшини з дружиною... і от фраза старшини - "Іринко, та всі б пішли додому, був би закон/наказ... - всіх вже це заї..."
А я такий(на думку форумчан), напевно, мав підійти до нього і як завалити йому в мордяку зі словами - "Що за дурню ти патякаєш?! Ми всі хочемо воювати ще хоча б 5років, вийти, як мінімум, до кордонів 91го, або й до москви - ну і ще, само собою, заробити грошенят!"
щоб заспокоїти дитину(або дружину) саме таке і має казати старшина
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Додано: Нед 06 сер, 2023 10:12
Після першого дня консультацій учасники саміту в місті Джидда Саудівської Аравії досягли згоди з двох питань:
«Усі учасники переговорів про війну в Україні вважають, що в основі будь-якої мирної угоди має бути повага до територіальної цілісності та суверенітету України та верховенство Статуту ООН».
Ну, хоч щось.
Для обговорення плану врегулювання війни в Україні, запропонованого Києвом, учасники вирішили створити робочі групи.
Також ведуться переговори щодо термінів проведення зустрічі глав держав. Джерела газети повідомляють, що вона може відбутися до кінця року.
Зустріч Зе з пуйлом до кінця року? Цікаво, як вони це собі уявляють?
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Додано: Нед 06 сер, 2023 10:14
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Додано: Нед 06 сер, 2023 10:41
vitaliiangel написав: Starikan написав:
Крым был сепарским с самого начала автономии, провозглашенной еще до Беловежской пущи.
не надо песдеть. пророссийским были Керчь и Севастополь. Курортной Ялте было до фени кто им платит деньги и на какой мове вы делаете заказ в ресторане. Евпатория с десятками детских санаториев (финансирование шло из Киева) была на 100% за Украину.
Я был на конференции в 2008 по устойчивости зданий и сооружений к сейсмике. Нас поселили в гостиницу "дом писателя" как-то так. Там висел кацапский флаг. Мне тогда рассказывали, что там всё побережье москалей.
2010 год. Участвовал в строительстве сети отелей золотой пляж. Заказчик: орки, архитектор - проект Меганом - москва, генподрячик q tec москва. Подрядчики только - Киев.
Нужно было заниматься крымом, а не гордо маршировать с флагом в 2014 покидая части
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Bukka
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