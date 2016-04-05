antey1969 написав:По сути, вы предлагаете отпустить 95% ВС в отпуск.
По суті, я(як і Бобюа) пропоную воювати позмінно - 3міс. через рік, чи 6міс. через рік, чи рік через рік, чи інші схожі варіації.
Banderlog написав:Головна мисль шо більшість мобілізованих вже втомилась від війни , плюшок тут все менше. )
Якось так) От пишу цей допис і невільно чую збоку розмову по телефону старшини з дружиною... і от фраза старшини - "Іринко, та всі б пішли додому, був би закон/наказ... - всіх вже це заї..." А я такий(на думку форумчан), напевно, мав підійти до нього і як завалити йому в мордяку зі словами - "Що за дурню ти патякаєш?! Ми всі хочемо воювати ще хоча б 5років, вийти, як мінімум, до кордонів 91го, або й до москви - ну і ще, само собою, заробити грошенят!"
щоб заспокоїти дитину(або дружину) саме таке і має казати старшина
Після першого дня консультацій учасники саміту в місті Джидда Саудівської Аравії досягли згоди з двох питань: «Усі учасники переговорів про війну в Україні вважають, що в основі будь-якої мирної угоди має бути повага до територіальної цілісності та суверенітету України та верховенство Статуту ООН».
Ну, хоч щось.
Для обговорення плану врегулювання війни в Україні, запропонованого Києвом, учасники вирішили створити робочі групи. Також ведуться переговори щодо термінів проведення зустрічі глав держав. Джерела газети повідомляють, що вона може відбутися до кінця року.
Зустріч Зе з пуйлом до кінця року? Цікаво, як вони це собі уявляють?
Starikan написав:Крым был сепарским с самого начала автономии, провозглашенной еще до Беловежской пущи.
не надо песдеть. пророссийским были Керчь и Севастополь. Курортной Ялте было до фени кто им платит деньги и на какой мове вы делаете заказ в ресторане. Евпатория с десятками детских санаториев (финансирование шло из Киева) была на 100% за Украину.
Я был на конференции в 2008 по устойчивости зданий и сооружений к сейсмике. Нас поселили в гостиницу "дом писателя" как-то так. Там висел кацапский флаг. Мне тогда рассказывали, что там всё побережье москалей. 2010 год. Участвовал в строительстве сети отелей золотой пляж. Заказчик: орки, архитектор - проект Меганом - москва, генподрячик q tec москва. Подрядчики только - Киев. Нужно было заниматься крымом, а не гордо маршировать с флагом в 2014 покидая части
prodigy написав:кажу, я би з матірю/батьком не спілкувався-якщо б вони були прихільниками рф (на щастя у мене з цим все горазд), а тут про яких там знайомих, друзів (дебіли)
вы пишете дурь, смешивая гавно и повидло. общаться надо со всеми, даже с пуйлом, вопрос о чём. Послать неадеквата накуй сумеет любой пэтэушник. А найти нужные слова, убедить, показать где он неправ это уже работа, тяжелая и неблагодарная. Я против булинга ЛАДа (и кого либо ещё). Без общения эта война будет вечной. Враги должны слышать точку зрения друг друга.
Людину, категорично впевнену у чомусь, можна хіба задовбати, але не змінити її переконання. Тому оці "спілкуватися з усіма" не просто невдячна робота, а й марна справа
"Про ракети з території Білорусі – ймовірно, це був електронний пуск або імітація пуску, оскільки на території цієї країни розміщені російські війська, сили та засоби для різноманітних провокацій, щоб втягнути її у війну проти України", - заявив Юсов. За його словами, фізично пусків ракет могло і не бути, але все могло бути влаштоване так, ніби пуски відбувалися з території Білорусі. Інформація зараз перевіряється. https://www.rbc.ua/rus/news/rosiya-mogl ... 77021.html
Faceless написав:Людину, категорично впевнену у чомусь, можна хіба задовбати, але не змінити її переконання. Тому оці "спілкуватися з усіма" не просто невдячна робота, а й марна справа
когда появились первые автомобили общество в целом на них плохо реагировало. Но потом изменило свою точку зрения. И таких примеров миллион. Уход от проблемы никогда не ведёт к её решению. Чтобы война когда либо закончилась, нужно общаться с врагом (общаться не означает дружить). И желательно без оскорблений. Общество это стадо баранов. У большинства людей нет своего мнения и в голове лишь одно мнение - из сми. Неужели я что-то новое сказал?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 06 сер, 2023 12:33, всього редагувалось 1 раз.