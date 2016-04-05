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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4805480648074808>
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 12:33

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:Чтобы война когда либо закончилась

потрібно, щоб в одної зі сторін не було ресурсів для її продовження.

и у кого ресурсы закончатся раньше?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 12:34

Вітаємо Хотаба та інших причетних з професійним святом! Дякуємо за захист нашого неба!

ПС. На рф 26 рейсів у Внуково затримано, 2 відмінили.
Домодєдово - 12 затримано, 2 відмінили.
Шерємєтьєво - 6 затримано.
У московській області в 11:27 збили бпла літакового типу, уламки впали у селищі, у кількох квартирах вибито скло.
Востаннє редагувалось fler в Нед 06 сер, 2023 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 12:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Після війни треба заборонити чоловікам виїзд із України ще на три роки, інакше ми не збережемося як нація — Радник голови МВС та керівник Українського інституту майбутнього Денисенка
beee
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 12:38

  beee написав:Після війни треба заборонити чоловікам виїзд із України ще на три роки, інакше ми не збережемося як нація — Радник голови МВС та керівник Українського інституту майбутнього Денисенка

и будет гендерный дисбаланс.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 12:40

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:Чтобы война когда либо закончилась

потрібно, щоб в одної зі сторін не було ресурсів для її продовження.

Або щоб одній зі сторін надали чарівного пенделя/міцного ляпаса/ізолювали нах.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 12:56

  beee написав:Після війни треба заборонити чоловікам виїзд із України ще на три роки, інакше ми не збережемося як нація — Радник голови МВС та керівник Українського інституту майбутнього Денисенка

на палю
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 12:58

  vitaliiangel написав:
  beee написав:Після війни треба заборонити чоловікам виїзд із України ще на три роки, інакше ми не збережемося як нація — Радник голови МВС та керівник Українського інституту майбутнього Денисенка

и будет гендерный дисбаланс.

Исправляю дисбаланс, минус один н конкурент для тебя.
За поздравления спасибо.

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 13:16

Одним - можна, а іншим - закон/в'язниця!©

Я вже собі уявляю, скільки тут би було крику і скавуління, якщо б таке зняв я і виклав сюди)) >>>
https://youtube.com/shorts/0H1B76u4ki4?feature=share
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 13:30

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Кроме вас никто не скулит .
Как не залезешь в сайт , все время читаешь ваши убогие мысли .
Особенно про войну .

Если бы вы ,хоть раз попали под обстрел, или контрбатарейную работу , вы бы тут НЕ ПИСАЛИ ( к великой моей радости ),,,,,
холява
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 13:49

Давай на чистоту ©

  холява написав:Если бы вы ,хоть раз попали под обстрел
...а може я отаке тому й виписую, що вже неодноразово був під обстрілами і трошки кукуха від того періодично ку-кує)) :mrgreen:
Може в мене вже не одна мікро-контузія :mrgreen: і тому я тут пишу "дивні речі" :wink: :mrgreen:

Тож, не звертайте уваги - краще скажіть, наскільки є шанс завершити війну вже до кінця цього року?
Ну, і щоб два рази не підводитись з карімату)) - ви ж там спілкуєтесь з пораненими... - правда, що більшість хоче ще воювати і воювати)) - мінімум до кордонів 91го...? І про ротацію, навіть, ніхто не заікається... - "залижуть" рани і знову рвуться вбій?
Так?
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  #<1 ... 4805480648074808>
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