Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 сер, 2023 12:33
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
Чтобы война когда либо закончилась
потрібно, щоб в одної зі сторін не було ресурсів для її продовження.
и у кого ресурсы закончатся раньше?
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Додано: Нед 06 сер, 2023 12:34
Вітаємо Хотаба та інших причетних з професійним святом! Дякуємо за захист нашого неба!
ПС. На рф 26 рейсів у Внуково затримано, 2 відмінили. Домодєдово - 12 затримано, 2 відмінили. Шерємєтьєво - 6 затримано. У московській області в 11:27 збили бпла літакового типу, уламки впали у селищі, у кількох квартирах вибито скло.
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в Нед 06 сер, 2023 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 12:36
Після війни треба заборонити чоловікам виїзд із України ще на три роки, інакше ми не збережемося як нація — Радник голови МВС та керівник Українського інституту майбутнього Денисенка
beee
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Додано: Нед 06 сер, 2023 12:38
beee написав:
Після війни треба заборонити чоловікам виїзд із України ще на три роки, інакше ми не збережемося як нація — Радник голови МВС та керівник Українського інституту майбутнього Денисенка
и будет гендерный дисбаланс.
vitaliiangel
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Додано: Нед 06 сер, 2023 12:40
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
Чтобы война когда либо закончилась
потрібно, щоб в одної зі сторін не було ресурсів для її продовження.
Або щоб одній зі сторін надали чарівного пенделя/міцного ляпаса/ізолювали нах.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 12:56
beee написав:
Після війни треба заборонити чоловікам виїзд із України ще на три роки, інакше ми не збережемося як нація — Радник голови МВС та керівник Українського інституту майбутнього Денисенка
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Додано: Нед 06 сер, 2023 12:58
vitaliiangel написав: beee написав:
Після війни треба заборонити чоловікам виїзд із України ще на три роки, інакше ми не збережемося як нація — Радник голови МВС та керівник Українського інституту майбутнього Денисенка
и будет гендерный дисбаланс.
Исправляю дисбаланс, минус один н конкурент для тебя.
За поздравления спасибо.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 13:16
Я вже собі уявляю, скільки тут би було крику і скавуління, якщо б таке зняв я і виклав сюди)) >>>
https://youtube.com/shorts/0H1B76u4ki4?feature=share
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Додано: Нед 06 сер, 2023 13:30
Успіх Кроме вас никто не скулит . Как не залезешь в сайт , все время читаешь ваши убогие мысли . Особенно про войну . Если бы вы ,хоть раз попали под обстрел, или контрбатарейную работу , вы бы тут НЕ ПИСАЛИ ( к великой моей радости ),,,,,
холява
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Додано: Нед 06 сер, 2023 13:49
холява написав:
Если бы вы ,хоть раз попали под обстрел
...а може я отаке тому й виписую, що вже неодноразово був під обстрілами і трошки кукуха від того періодично ку-кує))
Може в мене вже не одна мікро-контузія
і тому я тут пишу "дивні речі"
Тож, не звертайте уваги - краще скажіть, наскільки є шанс завершити війну вже до кінця цього року?
Ну, і щоб два рази не підводитись з карімату)) - ви ж там спілкуєтесь з пораненими... - правда, що більшість хоче ще воювати і воювати)) - мінімум до кордонів 91го...? І про ротацію, навіть, ніхто не заікається... - "залижуть" рани і знову рвуться вбій?
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