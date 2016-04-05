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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4805480648074808
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 14:00

  Hotab написав:Исправляю дисбаланс, минус один н конкурент для тебя.


О любви и там мечтает кто то...
Набери его номер набери
Удиви эту ночь и позвони
А за окнами пусть горят огни
Набери его номер не забудь
Телефонный звонок отправит в путь
все простые слова твоей любви

крч теперь ты успих. На такой фартовой волне с форума хотя бы не пропадай)
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 06 сер, 2023 14:17, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 14:13

  pesikot написав:Hotab
Зі Святом !


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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 14:17

  Xenon написав:
  trololo написав:
  vitaliiangel написав:никто нам гарантий не даст. потому что никто за нас воевать не собирается ни сейчас ни в будущем. Зачем гарантии, ввели бы американские войска (согласие нато не нужно) и война бы закончилась через неделю. Не вводят? значит и гарантий не дадут. Это одно и тоже.


ну гарантії по наданню зброї, наприклад. літаків, ракет

Лендліз вже дали?
(Про який казали що можна дати все в необмеженій кількості)
Отож так і гарантії інші дадуть. Найдуть причину дати 3 танки и 1 гаубицю і на тому скажуть все


дали краще. за лендліз треба було б платити, а зараз дають як "допомогу"
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 14:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  beee написав:Після війни треба заборонити чоловікам виїзд із України ще на три роки, інакше ми не збережемося як нація — Радник голови МВС та керівник Українського інституту майбутнього Денисенка

на палю
Пхахаха

Есть надежда на ЕСПЧ. Через несколько лет должны признать нарушение прав. Ну а там.. дорогая дальняя..
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 14:19

  Hotab написав:Исправляю дисбаланс, минус один н конкурент для тебя.
За поздравления спасибо.

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Берегитесь комаров и некоторых женщин))) Удачи )
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 14:21

  budivelnik написав:
  yama написав:що заважає зараз створити по 10-20 таких точок оп периметру кожного обласного центру
Периметр Львова по кільцевій дорозі - 60 км...
Щоб повністю закрити периметр треба мінімум 30 точок , при цьому якщо шахед буде йти посередині між точками , то час для його ураження становить 1 хвилину ( від входу шахеда в точку куди дістає кулемет(2 км приблизно) до точки виходу з зони ураження....)
Якщо прямо над кулеметом то час буде становити приблизно 2 хв...+ не забуваємо мертві зони Бо точки розміщені на відстані 2 км одна від одної , тому будуть сектори десь по 150-200 метрів куди стріляти заборонено
диванна аналітика від Яма
Це не виглядає не реальним . 30 навіть на 100! ЯК КОМПРОМІС скоротити периметер і в міській зоні поставити , уламки все ж краще ніж сам шахед. Звісно з пріритетами, наприклад там де важливі обєкти там більше чи ближче до них. Друга світова показала що можна це робити. Кулемети то не обовязково надсучасна і наддорога зброя , та і такі важкі кулемети хіба на пікапи чи бредлі ( якісь БМП) ставлять тобто я не думаю що мінус 300 на 10-ок міст сильно вплинуть на фронт, в решті регт в партнерів старі радянські залишки попросити , субєктивно думаю не дефіцит, якщо Львів 30 то інші міста менші, там і 15 , Харків нехай 100 . Десь так урівноважиться.
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 14:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Нужно было заниматься крымом, а не гордо маршировать с флагом в 2014 покидая части


ви такий розумний як моя Сара потом

Кримом займалися всі президенти без виключення, на якийсь час погасили пожежу сепаратизму- "президент Юрий Мешков", пам'ятаєте? це дуже легко сказати, у 100 крат важче зробити, коли Татаров(Портнов) досі при владі, Робинович/Мураев/Бойко/Шуфрич?
той же Подоляк?
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