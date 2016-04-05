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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 48074808480948104811 ... 4813>
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 15:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Китай изменил дипломатическую стратегию касательно войны в Украине - Reuters
По мнению аналитиков, решение Китая присоединиться к международным переговорам в Саудовской Аравии, посвященным теме прекращения войны в Украине, свидетельствует о возможных изменениях в подходе Пекина, но не об отказе от поддержки Москвы.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 15:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ИМХО Китай хоче додаткових знижок від Росії, зокрема на нафту і зерно
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 15:17

  Letusrock написав:
  beee написав:Після війни треба заборонити чоловікам виїзд із України ще на три роки, інакше ми не збережемося як нація — Радник голови МВС та керівник Українського інституту майбутнього Денисенка


Допису тільки 5 годин, а вже понад 2700 коментарів, і 99% з них мягко кажучи проти.

Це ж скільки зрадників! Є ідея - відкрити кордони, але відбирати хати, гаражі, дачі - за несплату комуналки чи інших платежів за них. Якщо власник не сплачує, значить йому ця власність не потрібна. Виключення - окуповані території та розбите майно.
Якщо серйозно - як ви уявляєте ситуацію з відкриттям кордону? Ви ж розумієте, що в першу чергу виїде працездатне населення? Хто буде створювати ВВП країни, щоб було з чого платити пенсії та інші соцпакети? Мігранти? Вони вивчатимуть укр.мову? Яку релігію та культуру вони будуть сповідувати? На що перетвориться Україна? І головне - хіба заради цього загинули десятки тисяч наших військових - щоб диванні експерти врешті покинули країну напризволяще?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 15:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Якщо серйозно - як ви уявляєте ситуацію з відкриттям кордону? Ви ж розумієте, що в першу чергу виїде працездатне населення? Хто буде створювати ВВП країни, щоб було з чого платити пенсії та інші соцпакети? Мігранти? Вони вивчатимуть укр.мову? Яку релігію та культуру вони будуть сповідувати? На що перетвориться Україна? І головне - хіба заради цього загинули десятки тисяч наших військових - щоб диванні експерти врешті покинули країну напризволяще?

Я про це давно пишу. Єдиний шанс для виживання України - утворення міжнародного фонду відбудови на сотні мільярдів і установка мінімальної зарплати на рівні 600 Євро як в Польщі, Словаччині, Греціїї. І все - не тільки наші не поїдуть, а й вернуться майже всі мігранти.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 15:30

  fler написав:
  Letusrock написав:
  beee написав:Після війни треба заборонити чоловікам виїзд із України ще на три роки, інакше ми не збережемося як нація — Радник голови МВС та керівник Українського інституту майбутнього Денисенка


Допису тільки 5 годин, а вже понад 2700 коментарів, і 99% з них мягко кажучи проти.

Це ж скільки зрадників! Є ідея - відкрити кордони, але відбирати хати, гаражі, дачі - за несплату комуналки чи інших платежів за них. Якщо власник не сплачує, значить йому ця власність не потрібна. Виключення - окуповані території та розбите майно.
Якщо серйозно - як ви уявляєте ситуацію з відкриттям кордону? Ви ж розумієте, що в першу чергу виїде працездатне населення? Хто буде створювати ВВП країни, щоб було з чого платити пенсії та інші соцпакети? Мігранти? Вони вивчатимуть укр.мову? Яку релігію та культуру вони будуть сповідувати? На що перетвориться Україна? І головне - хіба заради цього загинули десятки тисяч наших військових - щоб диванні експерти врешті покинули країну напризволяще?

все просто, залишаєте самок, кобеля нікуди не тікають, не дякуйте,
чи в нас самки бездобмні бомжихи без майна
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 15:35

  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:Якщо серйозно - як ви уявляєте ситуацію з відкриттям кордону? Ви ж розумієте, що в першу чергу виїде працездатне населення? Хто буде створювати ВВП країни, щоб було з чого платити пенсії та інші соцпакети? Мігранти? Вони вивчатимуть укр.мову? Яку релігію та культуру вони будуть сповідувати? На що перетвориться Україна? І головне - хіба заради цього загинули десятки тисяч наших військових - щоб диванні експерти врешті покинули країну напризволяще?

Я про це давно пишу. Єдиний шанс для виживання України - утворення міжнародного фонду відбудови на сотні мільярдів і установка мінімальної зарплати на рівні 600 Євро як в Польщі, Словаччині, Греціїї. І все - не тільки наші не поїдуть, а й вернуться майже всі мігранти.

Мечты, мечты, где ваша сладость ?
Мечты ушли, осталась гадость

Не могу найти ссылку, но в начале апреля 2022 году, когда рашисты только-только сдриснули от Чернигова, женщина из местного зеленхоза высаживала цветы на городской клумбе
И ей было абсолютно пофиг на призрачные многомилиардные фонды, она просто делала город красивее по своей собственной инициативе
А люди, которые потом возвращались, видели город с цветочными клумбами

Понимаешь о чём я ?
Если у тебя цель - многомиллиардные фонды в будущем, а не делать что-то вот прямо сейчас, то "Ти гімно, а не самурай" (с) Лесь
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 06 сер, 2023 15:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 15:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Є ідея - відкрити кордони, але відбирати хати, гаражі, дачі
Вже й так найрозумніші переоформили все на бабушок.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 15:38

  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:Є ідея - відкрити кордони, але відбирати хати, гаражі, дачі
Вже й так найрозумніші переоформили все на бабушок.

Гы-гы ... извините не удержался :)

А если бабушко помрёт, а ты за границей, сколько у тебя будет геммороя получить ото наследство
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 15:39

  fler написав:
  Letusrock написав:
  beee написав:Після війни треба заборонити чоловікам виїзд із України ще на три роки, інакше ми не збережемося як нація — Радник голови МВС та керівник Українського інституту майбутнього Денисенка


Допису тільки 5 годин, а вже понад 2700 коментарів, і 99% з них мягко кажучи проти.

Це ж скільки зрадників! Є ідея - відкрити кордони, але відбирати хати, гаражі, дачі - за несплату комуналки чи інших платежів за них. Якщо власник не сплачує, значить йому ця власність не потрібна. Виключення - окуповані території та розбите майно.
Якщо серйозно - як ви уявляєте ситуацію з відкриттям кордону? Ви ж розумієте, що в першу чергу виїде працездатне населення? Хто буде створювати ВВП країни, щоб було з чого платити пенсії та інші соцпакети? Мігранти? Вони вивчатимуть укр.мову? Яку релігію та культуру вони будуть сповідувати? На що перетвориться Україна? І головне - хіба заради цього загинули десятки тисяч наших військових - щоб диванні експерти врешті покинули країну напризволяще?

ну а чего тогда на 3 года. можно пожизненно, например. можно даже в бух учёте прописать как товар на балансе :mrgreen: чего уж стесняться
т.е. я правильно понимаю. вы действительно надеетесь насильно заставить родину любить без мотивации? это же сюр какой-то
beee
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 15:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Якщо серйозно - як ви уявляєте ситуацію з відкриттям кордону? Ви ж розумієте, що в першу чергу виїде працездатне населення? Хто буде створювати ВВП країни, щоб було з чого платити пенсії та інші соцпакети? Мігранти? Вони вивчатимуть укр.мову? Яку релігію та культуру вони будуть сповідувати? На що перетвориться Україна? І головне - хіба заради цього загинули десятки тисяч наших військових - щоб диванні експерти врешті покинули країну напризволяще?


а можна замість заборон створити прозорі, пільгові умови для розвитку бізнесу, забезпечити верховенство права, без корупції та інше? Звісно простіше заборонити.
Який ідіот буде повязувати майбутнє з країною, де в любий момент можуть придумати будь-яке кричуще порушення прав людини (навть після війни, Карл!), мотивуючи його чим, революційною необхідністю?
От серйозно флер, продовжуючи такий маразм легко можна передбачити ідею що кожна українка до 45 років має народити від 2 до 5 дітей (залежно від віку на даний момент), що так само можна буде обгрунтувати турботою про майбутнє нації.
Заборона на післявоєнний виїзд ставить країну просто на дно, вже без жодних жартів про Пн. Корею
Letusrock
 
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