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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 480848094810481148124813>
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 15:51

  Letusrock написав:
  fler написав:Якщо серйозно - як ви уявляєте ситуацію з відкриттям кордону? Ви ж розумієте, що в першу чергу виїде працездатне населення? Хто буде створювати ВВП країни, щоб було з чого платити пенсії та інші соцпакети? Мігранти? Вони вивчатимуть укр.мову? Яку релігію та культуру вони будуть сповідувати? На що перетвориться Україна? І головне - хіба заради цього загинули десятки тисяч наших військових - щоб диванні експерти врешті покинули країну напризволяще?


а можна замість заборон створити прозорі, пільгові умови для розвитку бізнесу, забезпечити верховенство права, без корупції та інше?

Верховенство права, кажете ? А про верховенство обов"язків для вас, як громадянина, якось ви мовчите

Один пише, я буду воювати, якщо будуть багатомілліардні фонди потім.
Ви пишете про верховенство права

А по факту, якщо ви так хочете залишити цю країну, то віддайте все і валіть звідси. Щоб потім ви сюди не змогли повернутись, не змогли отримати тут спадщину

Ви згодні ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 15:51

  beee написав:
  fler написав:Це ж скільки зрадників! Є ідея - відкрити кордони, але відбирати хати, гаражі, дачі - за несплату комуналки чи інших платежів за них. Якщо власник не сплачує, значить йому ця власність не потрібна. Виключення - окуповані території та розбите майно.
Якщо серйозно - як ви уявляєте ситуацію з відкриттям кордону? Ви ж розумієте, що в першу чергу виїде працездатне населення? Хто буде створювати ВВП країни, щоб було з чого платити пенсії та інші соцпакети? Мігранти? Вони вивчатимуть укр.мову? Яку релігію та культуру вони будуть сповідувати? На що перетвориться Україна? І головне - хіба заради цього загинули десятки тисяч наших військових - щоб диванні експерти врешті покинули країну напризволяще?

ну а чего тогда на 3 года. можно пожизненно, например. можно даже в бух учёте прописать как товар на балансе :mrgreen: чего уж стесняться
т.е. я правильно понимаю. вы действительно надеетесь насильно заставить родину любить без мотивации? это же сюр какой-то

Можно еще к примеру обязать флер ежегодно рожать, дабы срочно поправить послевоенную демографию, наверняка ее такая перспектива порадует, она же готова на все ради восстановления страны... иди готова ровно до тех пор, пока выкручивают руки кому угодно, только не ей)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 15:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:І головне - хіба заради цього загинули десятки тисяч наших військових - щоб диванні експерти врешті покинули країну напризволяще?


вони точно не загинули заради повернення кріпосного права, якого нема навіть в фактично окупованій Білорусі.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 15:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щодо заборони на виїзд із країни чоловікам протягом 3 років після війни: у МВС відреагували на слова Денисенка і заявили, що це його особиста думка, а не офіційна позиція і взагалі він не є радником голови МВС.
beee
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Верховенство права, кажете ? А про верховенство обов"язків для вас, як громадянина, якось ви мовчите

Один пише, я буду воювати, якщо будуть багатомілліардні фонди потім.
Ви пишете про верховенство права

А по факту, якщо ви так хочете залишити цю країну, то віддайте все і валіть звідси. Щоб потім ви сюди не змогли повернутись, не змогли отримати тут спадщину

Ви згодні ?


підкажіть яка стаття Конституції передбачає відмову від права на приватну власність для реалізації права на свободу пересування?

за невиконання конституційних обовязків готовий відповідати, якщо таке буде доведено в суді.

P.S. навіть відмова від майна нічого не вирішує, питання не має сенсу
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:08

  beee написав:ну а чего тогда на 3 года. можно пожизненно, например. можно даже в бух учёте прописать как товар на балансе :mrgreen: чего уж стесняться
т.е. я правильно понимаю. вы действительно надеетесь насильно заставить родину любить без мотивации? это же сюр какой-то

Конечно, я рад такому оптимизму :) что обсуждают как оно будет после войны, когда война ещё не закончена

Но по факту, наверное какое-то время и нужно для запрета выезда за границу после войны. Не факт, что три года

Но ... всегда есть вот тот нюанс - далеко не каждый может зацепится за границей
И если женщинам ещё туда-сюда, то мужчинам нужно там искать работу. За бугром никто не будет содержать пожизненно

А искать работу, это уже знание языка, как минимум

И почему всегда говорят о варианте "жена с детьми за границей, муж тут". Война закончится и не факт, что муж уедет. Может жена вернется

И я знаю варианты, когда "муж там, а жена здесь". Пр чем "здесь", после того, как побывала за границей. Тут вообще без вариантов, куда вернется муж после войны
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:09

  pesikot написав:Китай изменил дипломатическую стратегию касательно войны в Украине - Reuters
По мнению аналитиков, решение Китая присоединиться к международным переговорам в Саудовской Аравии, посвященным теме прекращения войны в Украине, свидетельствует о возможных изменениях в подходе Пекина, но не об отказе от поддержки Москвы.

Китай как и Украина заинтересован в вечных жесточайших санкциях Запада против рф.
Вся политика Китая подчинена этой цели.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:15

  stm написав:
  Hotab написав:Исправляю дисбаланс, минус один конкурент для тебя.
За поздравления спасибо.

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Берегитесь комаров и некоторых женщин))) Удачи )

Пасиб)
От комара не застрахуешься, а к «чернявым» женщинам я не прикасался ни разу в жизни. Ни «по любви», ни за деньги. Брезгую. Мне больше по душе блондинки синеглазые. 😀

Летусрок, я выглядывал вас в Мукачево и Ужгороде, хотел подготовить замену , боевую единицу для фронта. Вы не откликнулись. Жаль.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:20

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!©

  холява написав:А если бы вы услышали , запах поля(место соприкосновения сил ) боя с трупами или с частями тел вы бы НИКОГДА не писали о своей усталости .
ПАТАМУШТО ваша усталость это ХУ__НЯ по сравнению с тем что выдерживают наши пацаны .
Наши ребята , просто ГЕРОИ !
З цим☝️ я ніколи не сперечався і жодних сумнівів в цьому не має!
  холява написав:Так вот , даже раненые , которые в пиздорезе ,просят подштопать и отвезти обратно ,на линию соприкосновения .
А оце - має свою назву - "синдром азартності"/"жага помсти" чи щось схоже...
Але невже більшість "захворіли такою☝️ хворобою"? - отут в мене є сумніви.
Чому?
Я багато розповідей тут чув(ще й знами служить колишній піхотинець/7міс. був в піхоті/) - то скажемо так, що приснилось, що зайшло на позицію +/-100солдат, попали під п#дорєз... повернулись лише 20... чи інша історія, що зайшло стільки ж, а вийшло лише 7...
Тож думаєте, всі вони захочуть знову в пекло?
(хоча, в холостяків/яким майже нема чого втрачати/може й більшість їх отаких обезбашених - що хочуть йти в бій)

Коротше, важка ця тема... і всі ми хочемо перемоги! І чим швидше, тим краще!(краще тим, що менше наших поляже... покалічать)
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 06 сер, 2023 16:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:20

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Верховенство права, кажете ? А про верховенство обов"язків для вас, як громадянина, якось ви мовчите

Один пише, я буду воювати, якщо будуть багатомілліардні фонди потім.
Ви пишете про верховенство права

А по факту, якщо ви так хочете залишити цю країну, то віддайте все і валіть звідси. Щоб потім ви сюди не змогли повернутись, не змогли отримати тут спадщину

Ви згодні ?


підкажіть яка стаття Конституції передбачає відмову від права на приватну власність для реалізації права на свободу пересування?

за невиконання конституційних обовязків готовий відповідати, якщо таке буде доведено в суді.

P.S. навіть відмова від майна нічого не вирішує, питання не має сенсу

От бачишь, як ти зразу завертівся на сковорідці

У мене є права, дайте мені права, а обов"язки я не буду виконувати. Тільки якщо судом буде доведено.

Ти про свої права давай теж в суд подавай і якщо там буде доведено, що у тебе є це право, тоді щось кажи.
Давай в суд подавай на те, що тебе не випускають
Я подивлюся :)
pesikot
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  #<1 ... 480848094810481148124813>
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