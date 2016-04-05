Starikan написав:Спеціально підкреслив у вашому пості: "Проросійські", "боєвики", "сепаратисти". На Донбасі було багато військових частин та взагалі силовиків (Ходаковський приклад), частина яких перейшла на бік сепарів із мат частиною та складами. Так що спочатку воювали таки в основному шахтарі та металурги. Як правильно написав Віталіан, їх роками виховувала банда донецьких регіоналів ("донбасс не поставить на колени"), а потім вже вони перейшли під керівництво російських "радників". Тому ж Гіркіну з його 2-3 десятками без важкої зброї не чинили ніякого спротиву.
Реальне масове вторгнення російських війск почалося у серпні під Іловайськом, що переломило хід подій не на нашу користь.
Це - брехня. На Донбасі не було ніяких військових частин, які перейшли на бік росіян. В Бахмуті були склади важких озброєнь на базі розформованої бригади, які були посилені військовослужбовцями 3-оьо і 8-ого полків спецназу, які відбили напад танку росіян та атаку броньованим КАМАЗом. Краматорський аеропорт був під постійним контролем ЗСУ. Як і склади старого озброєння в шахтах Соледару. Луганські прикордонники воювали. Частина ППО з Авдіївки відступила. На її місці був бункер з якого Муженко керував обороною Донецького аеропорту. На території Донецької та Луганської областей не було ніяких ППД механізованих або артилерійських бригад.
fler написав:Якщо серйозно - як ви уявляєте ситуацію з відкриттям кордону? Ви ж розумієте, що в першу чергу виїде працездатне населення? Хто буде створювати ВВП країни, щоб було з чого платити пенсії та інші соцпакети?
А не нагадаєте, в яких країнах Європи після закінчення війни було закрито кордони ще кілька років? срср не згадуємо зі зрозумілиї причин, то в'язниця за визначенням від самого створення.
На Донбасі було багато військових частин та взагалі силовиків (Ходаковський приклад), частина яких перейшла на бік сепарів із мат частиною та складами
Можете назвати ці»багато військових частин»? І склади?? На захоплених руснею територіях Донбасу не було жодної механізованої чи танкової бригади (частини). Зараз вами слово с слово копіюються тези скабєєвосоловйових «захватили трофеї». Буквально від копірку. Як і ЛАДа «до Августа русскіх войськ на Донбасє нє била». Хто збив Боїнг? Мабуть важкий, сам впав.
beee написав:Після війни треба заборонити чоловікам виїзд із України ще на три роки, інакше ми не збережемося як нація — Радник голови МВС та керівник Українського інституту майбутнього Денисенка
Допису тільки 5 годин, а вже понад 2700 коментарів, і 99% з них мягко кажучи проти.
Це ж скільки зрадників! Є ідея - відкрити кордони, але відбирати хати, гаражі, дачі - за несплату комуналки чи інших платежів за них. Якщо власник не сплачує, значить йому ця власність не потрібна. Виключення - окуповані території та розбите майно. Якщо серйозно - як ви уявляєте ситуацію з відкриттям кордону? Ви ж розумієте, що в першу чергу виїде працездатне населення? Хто буде створювати ВВП країни, щоб було з чого платити пенсії та інші соцпакети? Мігранти? Вони вивчатимуть укр.мову? Яку релігію та культуру вони будуть сповідувати? На що перетвориться Україна? І головне - хіба заради цього загинули десятки тисяч наших військових - щоб диванні експерти врешті покинули країну напризволяще?
Щоб писати щось про ВВП треба хоча б почитати що воно таке і хто його створює. Сам по собі ВВП лише робітники створювали за Римської Імперії наприклад, коли вели натуральне господарство - і одна людина наприклад за рік сама виробляла центнер пшениці. Після промислової революції 18-19 століть все змінилося. ВВП більш створюють компанії що мають засоби виробництва і тільки за допомогою робітників. Чи Ви думаєте безробітні настворюють ВВП комусь після війни?
В воскресенье, 6 августа, Z-паблики заявили о "прилетах" по Чонгарскому мосту на административной границе с Крымом. ... По данным оккупантов, по мосту ударили ракетами. Всего зафиксировано три-четыре "прилета". Объем повреждений пока неизвестен. ... Гауляйтер Владимир Рогов объявил, что контрольно-пропускной пункт "Чонгар" закрыт для проезда через удары по мосту. Деталей он не сообщает, но "надеется, что мост цел".
flyman , місія ООН, мухун. Зі сплатою всіх податків в бюджет України. Можна починати з Будівельником дискутувати, хто більше. 😀 (шутю) З мухою дискутувати нема сенсу, він весь оптимізований по самі закрутки.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 06 сер, 2023 16:40, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:сейчас не дают, а потом дадут? что сейчас мешает дать самолёты и ракеты.
На мою думку F-16 бояться дати тому, що на моменті в Україні всього 3 комплекси, які мають достатні можливості протиракетної оборони. Ними забезпечується авіабаза Ваильків (тим Петріотом, що прикриває Київ) і дуже обмежені можлиивості по прикриттю інших авіабаз. Тим самим Кинджалом достатньо глупо стріляти по старим Міг-29/Су-27/Су-24, які коштують 2-5 мільйонів штука, які реально ховають, маскують і перебазують і є купа макетів з бортів, що давно не літали. Використання F-16, які б/у-шні коштують по кілька десятків мільйонів доларів вимагає посиленої ППО/ПРО авіабаз на яких вони базуються. І це нове в тактиці НАТО, бо НАТО звикло воювати з авіабаз поза досяжністю ракет противника, наприклад, із дозаправкою в повітрі. А додаткові батареї Петріота треба знайти і вивчити на них екіпажі.
Отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»):
РСЗО «Торна́до» — семейство российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибров 122 и 300 мм, разрабатываемое с 2012 года тульским АО «НПО Сплав» для замены[4] прежних разработок — РСЗО «Град» и РСЗО «Смерч»