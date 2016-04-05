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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 48094810481148124813>
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Спеціально підкреслив у вашому пості: "Проросійські", "боєвики", "сепаратисти". На Донбасі було багато військових частин та взагалі силовиків (Ходаковський приклад), частина яких перейшла на бік сепарів із мат частиною та складами. Так що спочатку воювали таки в основному шахтарі та металурги. Як правильно написав Віталіан, їх роками виховувала банда донецьких регіоналів ("донбасс не поставить на колени"), а потім вже вони перейшли під керівництво російських "радників". Тому ж Гіркіну з його 2-3 десятками без важкої зброї не чинили ніякого спротиву.

Реальне масове вторгнення російських війск почалося у серпні під Іловайськом, що переломило хід подій не на нашу користь.

Це - брехня. На Донбасі не було ніяких військових частин, які перейшли на бік росіян. В Бахмуті були склади важких озброєнь на базі розформованої бригади, які були посилені військовослужбовцями 3-оьо і 8-ого полків спецназу, які відбили напад танку росіян та атаку броньованим КАМАЗом. Краматорський аеропорт був під постійним контролем ЗСУ. Як і склади старого озброєння в шахтах Соледару. Луганські прикордонники воювали. Частина ППО з Авдіївки відступила. На її місці був бункер з якого Муженко керував обороною Донецького аеропорту. На території Донецької та Луганської областей не було ніяких ППД механізованих або артилерійських бригад.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Якщо серйозно - як ви уявляєте ситуацію з відкриттям кордону? Ви ж розумієте, що в першу чергу виїде працездатне населення? Хто буде створювати ВВП країни, щоб було з чого платити пенсії та інші соцпакети?

А не нагадаєте, в яких країнах Європи після закінчення війни було закрито кордони ще кілька років? срср не згадуємо зі зрозумілиї причин, то в'язниця за визначенням від самого створення.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:28

  Hotab написав:Starikan ,


На Донбасі було багато військових частин та взагалі силовиків (Ходаковський приклад), частина яких перейшла на бік сепарів із мат частиною та складами


Можете назвати ці»багато військових частин»? І склади??
На захоплених руснею територіях Донбасу не було жодної механізованої чи танкової бригади (частини).
Зараз вами слово с слово копіюються тези скабєєвосоловйових «захватили трофеї».
Буквально від копірку. Як і ЛАДа «до Августа русскіх войськ на Донбасє нє била». Хто збив Боїнг? Мабуть важкий, сам впав.

Ті, хто шарять, пишуть те саме.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:28

  fler написав:
  Letusrock написав:
  beee написав:Після війни треба заборонити чоловікам виїзд із України ще на три роки, інакше ми не збережемося як нація — Радник голови МВС та керівник Українського інституту майбутнього Денисенка


Допису тільки 5 годин, а вже понад 2700 коментарів, і 99% з них мягко кажучи проти.

Це ж скільки зрадників! Є ідея - відкрити кордони, але відбирати хати, гаражі, дачі - за несплату комуналки чи інших платежів за них. Якщо власник не сплачує, значить йому ця власність не потрібна. Виключення - окуповані території та розбите майно.
Якщо серйозно - як ви уявляєте ситуацію з відкриттям кордону? Ви ж розумієте, що в першу чергу виїде працездатне населення? Хто буде створювати ВВП країни, щоб було з чого платити пенсії та інші соцпакети? Мігранти? Вони вивчатимуть укр.мову? Яку релігію та культуру вони будуть сповідувати? На що перетвориться Україна? І головне - хіба заради цього загинули десятки тисяч наших військових - щоб диванні експерти врешті покинули країну напризволяще?

Щоб писати щось про ВВП треба хоча б почитати що воно таке і хто його створює.
Сам по собі ВВП лише робітники створювали за Римської Імперії наприклад, коли вели натуральне господарство - і одна людина наприклад за рік сама виробляла центнер пшениці.
Після промислової революції 18-19 століть все змінилося. ВВП більш створюють компанії що мають засоби виробництва і тільки за допомогою робітників.
Чи Ви думаєте безробітні настворюють ВВП комусь після війни?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:29

Denik , абсолютна правда. А Старікан знов підтвердив, що він «їв» з рашиських помийок. Саме вони розказували, що танки, арта, ПЗРК з захоплених шахт (арсеналів) та дезертирувавших в/ч.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 06 сер, 2023 16:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Оккупанты заявили об ударах по Чонгарскому мосту (фото)
В воскресенье, 6 августа, Z-паблики заявили о "прилетах" по Чонгарскому мосту на административной границе с Крымом.
...
По данным оккупантов, по мосту ударили ракетами. Всего зафиксировано три-четыре "прилета". Объем повреждений пока неизвестен.
...
Гауляйтер Владимир Рогов объявил, что контрольно-пропускной пункт "Чонгар" закрыт для проезда через удары по мосту. Деталей он не сообщает, но "надеется, что мост цел".
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:33

flyman , місія ООН, мухун. Зі сплатою всіх податків в бюджет України. Можна починати з Будівельником дискутувати, хто більше. 😀 (шутю)
З мухою дискутувати нема сенсу, він весь оптимізований по самі закрутки.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 06 сер, 2023 16:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:36

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:сейчас не дают, а потом дадут? что сейчас мешает дать самолёты и ракеты.

На мою думку F-16 бояться дати тому, що на моменті в Україні всього 3 комплекси, які мають достатні можливості протиракетної оборони. Ними забезпечується авіабаза Ваильків (тим Петріотом, що прикриває Київ) і дуже обмежені можлиивості по прикриттю інших авіабаз.
Тим самим Кинджалом достатньо глупо стріляти по старим Міг-29/Су-27/Су-24, які коштують 2-5 мільйонів штука, які реально ховають, маскують і перебазують і є купа макетів з бортів, що давно не літали.
Використання F-16, які б/у-шні коштують по кілька десятків мільйонів доларів вимагає посиленої ППО/ПРО авіабаз на яких вони базуються. І це нове в тактиці НАТО, бо НАТО звикло воювати з авіабаз поза досяжністю ракет противника, наприклад, із дозаправкою в повітрі.
А додаткові батареї Петріота треба знайти і вивчити на них екіпажі.
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:40

  Hotab написав:Denik , абсолютна правда. А Старікан знов підтвердив, що він «їв» з рашиських помийок. Саме вони розказували, що танки, арта, ПЗРК з захоплених шахт (арсеналів) та дезертирувавших в/ч.

Та просто подивитись Мінск-2
Второе минское соглашение
Отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»):

«Торнадо-С» із шахт ?
Торнадо (РСЗО)
РСЗО «Торна́до» — семейство российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибров 122 и 300 мм, разрабатываемое с 2012 года тульским АО «НПО Сплав» для замены[4] прежних разработок — РСЗО «Град» и РСЗО «Смерч»

Но их там нет и не было ...
pesikot
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