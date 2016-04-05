|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 06 сер, 2023 16:43
pesikot , та знаю що не було. Я на а/д Краматорськ 10 лютого 2015р був під тими, що не було)). Ледве встиг застрибнути в перекритий бетоном окоп. Саме Торнадо-С. Або звичайний Смерч. Але ні те, ні інше (про)рашистами не трофеїлось, бо воно по визначенню не перебуває біля фронту більше години.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 06 сер, 2023 16:46, всього редагувалось 2 разів.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9621
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 594 раз.
- Подякували: 2044 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 06 сер, 2023 16:44
Hotab написав:
Вважаю, що це добре, що ми кацапів провокуємо відмовлятись від своїх планів накопити арсенал ракет на осінь , щоб зробити сплановану подлянку . Я про те , що вони вимушені зараз реагувати на наші удари в морі, вистрілювали ракети терміново , не плануючи цього. А просто під тиском бидлопіпла, яке вимагає «срочно атвєтку».
Саме так і є. Війна дуже нудна штука. День за днем однакова кропітка робота. І тільки так досягається перевага. Провокувати противника на викиди емоцій під політичним тиском зсередини - це добре.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 2222
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 556 раз.
- Подякували: 1056 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 06 сер, 2023 16:48
fler написав:
Якщо серйозно - як ви уявляєте ситуацію з відкриттям кордону? Ви ж розумієте, що в першу чергу виїде працездатне населення? Хто буде створювати ВВП країни, щоб було з чого платити пенсії та інші соцпакети? Мігранти?
Про людей треба було думати щохвилини всі 30 років, а не коли вони знову знадобилися. Коли у 45+ за негласними вказівками викидали з роботи.
Хтось має прямий обов'язок піднімати ВВП? Сталіна згадали? Мозки зовсім втратили певне.
Колонія тут чи що?
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 804
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 556 раз.
- Подякували: 248 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 сер, 2023 16:49
Hotab написав:pesikot
, та знаю що не було. Я на а/д Краматорськ 10 лютого 2015р був під тими, що не було)). Ледве встиг застрибнути в перекритий бетоном окоп. Саме Торнадо-С. Або звичайний Смерч. Але ні те, ні інше (про)рашистами не трофеїлось, бо воно по визначенню не перебуває біля фронту більше години.
То я своїм дописом вище просто підтвердив ваші слова
Той допис вище був для двох маразматичних совків, для якіх "їх там нєт"
Ага, "їх там нєт", але чомусь в тексті Мінську-2 на Торнадо-С погодились
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8287
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 529 раз.
- Подякували: 1246 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 06 сер, 2023 16:51
pesikot , я зрозумів що ви зрозуміли)
Теж просто доповнював.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9621
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 594 раз.
- Подякували: 2044 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 06 сер, 2023 16:51
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5164
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 205 раз.
- Подякували: 823 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Нед 06 сер, 2023 16:54
beee написав:
Щодо заборони на виїзд із країни чоловікам протягом 3 років після війни: у МВС відреагували на слова Денисенка і заявили, що це його особиста думка, а не офіційна позиція і взагалі він не є радником голови МВС.
Ви всі забуваєте дуже простий факт, що сировинні ринки і світова економіка загалом після війни не буде такою як зараз. В Європі крім енергетичної буде ще й економічна криза. Переселенців (особливо із Закарпаття чи Чернівців) ніхто не буде зобов'язаний утримувати. А зачепитися можна буде лише за галузі, пов'язані з виробництвом зброї.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 2222
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 556 раз.
- Подякували: 1056 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 06 сер, 2023 16:56
Letusrock написав: fler написав:
І головне - хіба заради цього загинули десятки тисяч наших військових - щоб диванні експерти врешті покинули країну напризволяще?
вони точно не загинули заради повернення кріпосного права, якого нема навіть в фактично окупованій Білорусі.
якись клоун із інституту пройопаного майбутнього шось ляпнув, а ви вже обісрались?
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5555
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2606 раз.
- Подякували: 1379 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 06 сер, 2023 17:05
pesikot написав:
їх там нєт
Друзі казали, що там була схема: 1 москаль керує десятком бандитів і постачає зброю, передає накази. А ці бандити керують тысячею місцевих мужиків.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1073
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 сер, 2023 17:08
Коли кропітка робота, то на форум часу не буде ...
Ти бачив мої дописи на цьому форумі у робочий час ? Ніт, не бачив
А я твої дописи бачу
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8287
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 529 раз.
- Подякували: 1246 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|118940
|
|
|6076
|495129
|
|
|1
|6005
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|