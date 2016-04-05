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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4810481148124813>
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:43

pesikot , та знаю що не було. Я на а/д Краматорськ 10 лютого 2015р був під тими, що не було)). Ледве встиг застрибнути в перекритий бетоном окоп. Саме Торнадо-С. Або звичайний Смерч. Але ні те, ні інше (про)рашистами не трофеїлось, бо воно по визначенню не перебуває біля фронту більше години.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 06 сер, 2023 16:46, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Вважаю, що це добре, що ми кацапів провокуємо відмовлятись від своїх планів накопити арсенал ракет на осінь , щоб зробити сплановану подлянку . Я про те , що вони вимушені зараз реагувати на наші удари в морі, вистрілювали ракети терміново , не плануючи цього. А просто під тиском бидлопіпла, яке вимагає «срочно атвєтку».

Саме так і є. Війна дуже нудна штука. День за днем однакова кропітка робота. І тільки так досягається перевага. Провокувати противника на викиди емоцій під політичним тиском зсередини - це добре.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:48

  fler написав:Якщо серйозно - як ви уявляєте ситуацію з відкриттям кордону? Ви ж розумієте, що в першу чергу виїде працездатне населення? Хто буде створювати ВВП країни, щоб було з чого платити пенсії та інші соцпакети? Мігранти?

Про людей треба було думати щохвилини всі 30 років, а не коли вони знову знадобилися. Коли у 45+ за негласними вказівками викидали з роботи.
Хтось має прямий обов'язок піднімати ВВП? Сталіна згадали? Мозки зовсім втратили певне.
Колонія тут чи що?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:49

  Hotab написав:pesikot , та знаю що не було. Я на а/д Краматорськ 10 лютого 2015р був під тими, що не було)). Ледве встиг застрибнути в перекритий бетоном окоп. Саме Торнадо-С. Або звичайний Смерч. Але ні те, ні інше (про)рашистами не трофеїлось, бо воно по визначенню не перебуває біля фронту більше години.

То я своїм дописом вище просто підтвердив ваші слова

Той допис вище був для двох маразматичних совків, для якіх "їх там нєт"
Ага, "їх там нєт", але чомусь в тексті Мінську-2 на Торнадо-С погодились
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:51

pesikot , я зрозумів що ви зрозуміли)
Теж просто доповнював.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:51

За крок до перевороту думок©

  Denik написав:Війна дуже нудна штука. День за днем однакова кропітка робота
От і розкрито секрет періодичного зависання Успіху на цьому форумі :D :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Щодо заборони на виїзд із країни чоловікам протягом 3 років після війни: у МВС відреагували на слова Денисенка і заявили, що це його особиста думка, а не офіційна позиція і взагалі він не є радником голови МВС.

Ви всі забуваєте дуже простий факт, що сировинні ринки і світова економіка загалом після війни не буде такою як зараз. В Європі крім енергетичної буде ще й економічна криза. Переселенців (особливо із Закарпаття чи Чернівців) ніхто не буде зобов'язаний утримувати. А зачепитися можна буде лише за галузі, пов'язані з виробництвом зброї.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:56

  Letusrock написав:
  fler написав:І головне - хіба заради цього загинули десятки тисяч наших військових - щоб диванні експерти врешті покинули країну напризволяще?


вони точно не загинули заради повернення кріпосного права, якого нема навіть в фактично окупованій Білорусі.


якись клоун із інституту пройопаного майбутнього шось ляпнув, а ви вже обісрались?
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 17:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:їх там нєт
Друзі казали, що там була схема: 1 москаль керує десятком бандитів і постачає зброю, передає накази. А ці бандити керують тысячею місцевих мужиків.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 17:08

  Успіх написав:
  Denik написав:Війна дуже нудна штука. День за днем однакова кропітка робота
От і розкрито секрет періодичного зависання Успіху на цьому форумі :D :lol:

Коли кропітка робота, то на форум часу не буде ...

Ти бачив мої дописи на цьому форумі у робочий час ? Ніт, не бачив

А я твої дописи бачу
pesikot
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  #<1 ... 4810481148124813>
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