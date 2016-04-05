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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4810481148124813
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 17:09

  Прораб написав:
  fler написав:Якщо серйозно - як ви уявляєте ситуацію з відкриттям кордону? Ви ж розумієте, що в першу чергу виїде працездатне населення? Хто буде створювати ВВП країни, щоб було з чого платити пенсії та інші соцпакети? Мігранти?

Про людей треба було думати щохвилини всі 30 років, а не коли вони знову знадобилися. Коли у 45+ за негласними вказівками викидали з роботи.
Хтось має прямий обов'язок піднімати ВВП? Сталіна згадали? Мозки зовсім втратили певне.
Колонія тут чи що?

вона працює, на уряд, а там план ого-ого, п"ятирічку за 2 роки, відбудуєм ГЕС, Азовсталь, закриєм борги Енергоатома і ще 100500 трудових подвигів за 6700 мінзара в трудармії, всі придатні.

Не зрозуло тільки, що із рожальним фронтом? Позаутробно?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 17:20

Воїни ЗСУ - це тобі не офісний планктон!))

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  Denik написав:Війна дуже нудна штука. День за днем однакова кропітка робота
От і розкрито секрет періодичного зависання Успіху на цьому форумі :D :lol:

Коли кропітка робота, то на форум часу не буде ...

Ти бачив мої дописи на цьому форумі у робочий час ? Ніт, не бачив

А я твої дописи бачу

1. Не кожен день є купа роботи без переривів!
2. Переважно є купа переривів між роботою(а смартфон є "в кожній кишені")
3. Моя робота далеко не схожа на цивільну, так як в будь-який момент дня чи НОЧІ, можуть "шарпнути" мене - і я можу вже десь за 3-4села в полі/в посадці робити як важку фізичну роботу, так і не дуже важку...
Можна хіба прирівняти роботу ДСНС ;)

Тут, місцями, як в тому анекдоті - "...але як пожежа, то хоч звільняйся" :D
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 17:26

Вчора дала за часник, нині - за цибулю...©(слова з пісні)

  flyman написав:що із рожальним фронтом? Позаутробно?
Будуть народжувати за трудодні і окуляри))

А я ж ще недавно писав - давайте негрів на фронт купимо/орендуємо, бо і так вони потім сюди поналазять... якщо Флер відмовиться за окуляри піднімати народжуваність країни))
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