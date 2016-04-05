Додано: Нед 06 сер, 2023 18:01

yama написав: budivelnik написав: yama написав: що заважає зараз створити по 10-20 таких точок оп периметру кожного обласного центру що заважає зараз створити по 10-20 таких точок оп периметру кожного обласного центру Периметр Львова по кільцевій дорозі - 60 км...

Щоб повністю закрити периметр треба мінімум 30 точок , при цьому якщо шахед буде йти посередині між точками , то час для його ураження становить 1 хвилину ( від входу шахеда в точку куди дістає кулемет(2 км приблизно) до точки виходу з зони ураження....)

Якщо прямо над кулеметом то час буде становити приблизно 2 хв...+ не забуваємо мертві зони Бо точки розміщені на відстані 2 км одна від одної , тому будуть сектори десь по 150-200 метрів куди стріляти заборонено Периметр Львова по кільцевій дорозі - 60 км...Щоб повністю закрити периметр треба мінімум 30 точок , при цьому якщо шахед буде йти посередині між точками , то час для його ураження становить 1 хвилину ( від входу шахеда в точку куди дістає кулемет(2 км приблизно) до точки виходу з зони ураження....)Якщо прямо над кулеметом то час буде становити приблизно 2 хв...+ не забуваємо мертві зони Бо точки розміщені на відстані 2 км одна від одної , тому будуть сектори десь по 150-200 метрів куди стріляти заборонено диванна аналітика від Яма

Це не виглядає не реальним . 30 навіть на 100! ЯК КОМПРОМІС скоротити периметер і в міській зоні поставити , уламки все ж краще ніж сам шахед. Звісно з пріритетами, наприклад там де важливі обєкти там більше чи ближче до них. Друга світова показала що можна це робити. Кулемети то не обовязково надсучасна і наддорога зброя , та і такі важкі кулемети хіба на пікапи чи бредлі ( якісь БМП) ставлять тобто я не думаю що мінус 300 на 10-ок міст сильно вплинуть на фронт, в решті регт в партнерів старі радянські залишки попросити , субєктивно думаю не дефіцит, якщо Львів 30 то інші міста менші, там і 15 , Харків нехай 100 . Десь так урівноважиться. диванна аналітика від ЯмаЦе не виглядає не реальним . 30 навіть на 100! ЯК КОМПРОМІС скоротити периметер і в міській зоні поставити , уламки все ж краще ніж сам шахед. Звісно з пріритетами, наприклад там де важливі обєкти там більше чи ближче до них. Друга світова показала що можна це робити. Кулемети то не обовязково надсучасна і наддорога зброя , та і такі важкі кулемети хіба на пікапи чи бредлі ( якісь БМП) ставлять тобто я не думаю що мінус 300 на 10-ок міст сильно вплинуть на фронт, в решті регт в партнерів старі радянські залишки попросити , субєктивно думаю не дефіцит, якщо Львів 30 то інші міста менші, там і 15 , Харків нехай 100 . Десь так урівноважиться.

Дявол криється в деталях1 Це реально відсутність важких кулеметів ( калібром від 12,7 мм і вище)Стандартні в 5,45 чи 7,62 - не підійдуть по бойовим характеристикам ( їх банально треба в 5-8 разів більше)2 Якщо б у мене було (20 обласних міст* 30 кулеметних точок = 600).. -то я просто б створив корднон по лінії Державного кордону. - це набагато ефективніше3 Зменшувати периметр не можна, ба більше, для уникненя так званих мертвих секторів( сектори куди не можна стріляти ) кулеметні точки треба виносити за межі міста на відстань більшу ніж політ кулі( тобто +/- радіус в 4 км від кулемете), в противному разі ви будете поливати кулеметним вогнем 2 рази на добу всі міста України.4 Якщо ж врахувати ще й рельєфи місцевості ( там де пагорби/гори) кількість точок треба збільшувати в рази - то цифра виходить взагалі зашкальна.5 Так щоб Ви зрозуміли - важкий кулемет це фактично БТР...уявляєте якби у нас була можливість збільшити кількість БТР на фронті в кількості 600 штук?