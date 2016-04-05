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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 481148124813481448154816>
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 17:09

  Прораб написав:
  fler написав:Якщо серйозно - як ви уявляєте ситуацію з відкриттям кордону? Ви ж розумієте, що в першу чергу виїде працездатне населення? Хто буде створювати ВВП країни, щоб було з чого платити пенсії та інші соцпакети? Мігранти?

Про людей треба було думати щохвилини всі 30 років, а не коли вони знову знадобилися. Коли у 45+ за негласними вказівками викидали з роботи.
Хтось має прямий обов'язок піднімати ВВП? Сталіна згадали? Мозки зовсім втратили певне.
Колонія тут чи що?

вона працює, на уряд, а там план ого-ого, п"ятирічку за 2 роки, відбудуєм ГЕС, Азовсталь, закриєм борги Енергоатома і ще 100500 трудових подвигів за 6700 мінзара в трудармії, всі придатні.

Не зрозуло тільки, що із рожальним фронтом? Позаутробно?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 17:20

Воїни ЗСУ - це тобі не офісний планктон!))

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  Denik написав:Війна дуже нудна штука. День за днем однакова кропітка робота
От і розкрито секрет періодичного зависання Успіху на цьому форумі :D :lol:

Коли кропітка робота, то на форум часу не буде ...

Ти бачив мої дописи на цьому форумі у робочий час ? Ніт, не бачив

А я твої дописи бачу

1. Не кожен день є купа роботи без переривів!
2. Переважно є купа переривів між роботою(а смартфон є "в кожній кишені")
3. Моя робота далеко не схожа на цивільну, так як в будь-який момент дня чи НОЧІ, можуть "шарпнути" мене - і я можу вже десь за 3-4села в полі/в посадці робити як важку фізичну роботу, так і не дуже важку...
Можна хіба прирівняти роботу ДСНС ;)

Тут, місцями, як в тому анекдоті - "...але як пожежа, то хоч звільняйся" :D
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 17:32

  Успіх написав:
  pesikot написав:
  Успіх написав:От і розкрито секрет періодичного зависання Успіху на цьому форумі :D :lol:

Коли кропітка робота, то на форум часу не буде ...

Ти бачив мої дописи на цьому форумі у робочий час ? Ніт, не бачив

А я твої дописи бачу

1. Не кожен день є купа роботи без переривів!
2. Переважно є купа переривів між роботою(а смартфон є "в кожній кишені")
3. Моя робота далеко не схожа на цивільну, так як в будь-який момент дня чи НОЧІ, можуть "шарпнути" мене - і я можу вже десь за 3-4села в полі/в посадці робити як важку фізичну роботу, так і не дуже важку...
Можна хіба прирівняти роботу ДСНС ;)

Тут, місцями, як в тому анекдоті - "...але як пожежа, то хоч звільняйся" :D

Я нагадаю, одну історію з мого життя

Колись я був підлітком і втрапилось, що мені робили операцію. Зробили, все добре
Але там в лікарні був один хлопець, якому потрібна була увага. Чи то батьки не звертали уваги, чи ще щось
З ним можна було робити будь-що, він був радий любій уваці, хоч з ліжка його скидай.

Так і ти, пишешь сюди для уваги, щоб з тобою поговорили
Пиздішь при цьому, але хочешь уваги форума
До речі, той хлопець теж багато пиздів

Моя порада
Поговори з дітьми, поговори з дружиною, поговори з тещею
Теща у тебе - свята людина. Терпіла тебе довго
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 17:37

  pesikot написав:Поговори з дітьми, поговори з дружиною
Я вже писав, що достатньо з ними спілкуюсь і так, і по відео...
  pesikot написав:поговори з тещею
Теща у тебе - свята людина. Терпіла тебе довго
Через півтора місяця, як почалась повномасштабна війна - теща померла...
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 17:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://ua.korrespondent.net/ukraine/46 ... ku-chonhar
Міст біля Чонгару серйозно ушкоджений. І скоріше за все ракетами Вільха-М.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 17:40

  Успіх написав:
  pesikot написав:Поговори з дітьми, поговори з дружиною
Я вже писав, що достатньо з ними спілкуюсь і так, і по відео...
  pesikot написав:поговори з тещею
Теща у тебе - свята людина. Терпіла тебе довго
Через півтора місяця, як почалась повномасштабна війна - теща померла...

Співчуваю ...
Тоді говори з дітьми, коли кожний раз хочешь написати на форумі
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 17:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:якись клоун із інституту пройопаного майбутнього шось ляпнув, а ви вже обісрались?


хіт дня, на це "щось ляпнув" вже як мінімум десятки дописів відомих людей, сотні репостів і тисячі коментів. Під оригінальним дописом вже було 4 тисячі за кілька годин, поки від не вимкнув коментарі.
Денисенко або ідіот або агент кремля
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 17:52

  Letusrock написав:
  trololo написав:якись клоун із інституту пройопаного майбутнього шось ляпнув, а ви вже обісрались?


хіт дня, на це "щось ляпнув" вже як мінімум десятки дописів відомих людей, сотні репостів і тисячі коментів. Під оригінальним дописом вже було 4 тисячі за кілька годин, поки від не вимкнув коментарі.
Денисенко або ідіот або агент кремля

Як показує практика це одне і теж
Бо тільки ідіот може бути агентом Кремля

А ось, що ти на це возбудился - ти ідіот, або агент Кремля ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 18:01

  yama написав:
  budivelnik написав:
  yama написав:що заважає зараз створити по 10-20 таких точок оп периметру кожного обласного центру
Периметр Львова по кільцевій дорозі - 60 км...
Щоб повністю закрити периметр треба мінімум 30 точок , при цьому якщо шахед буде йти посередині між точками , то час для його ураження становить 1 хвилину ( від входу шахеда в точку куди дістає кулемет(2 км приблизно) до точки виходу з зони ураження....)
Якщо прямо над кулеметом то час буде становити приблизно 2 хв...+ не забуваємо мертві зони Бо точки розміщені на відстані 2 км одна від одної , тому будуть сектори десь по 150-200 метрів куди стріляти заборонено
диванна аналітика від Яма
Це не виглядає не реальним . 30 навіть на 100! ЯК КОМПРОМІС скоротити периметер і в міській зоні поставити , уламки все ж краще ніж сам шахед. Звісно з пріритетами, наприклад там де важливі обєкти там більше чи ближче до них. Друга світова показала що можна це робити. Кулемети то не обовязково надсучасна і наддорога зброя , та і такі важкі кулемети хіба на пікапи чи бредлі ( якісь БМП) ставлять тобто я не думаю що мінус 300 на 10-ок міст сильно вплинуть на фронт, в решті регт в партнерів старі радянські залишки попросити , субєктивно думаю не дефіцит, якщо Львів 30 то інші міста менші, там і 15 , Харків нехай 100 . Десь так урівноважиться.
Дявол криється в деталях
1 Це реально відсутність важких кулеметів ( калібром від 12,7 мм і вище)
Стандартні в 5,45 чи 7,62 - не підійдуть по бойовим характеристикам ( їх банально треба в 5-8 разів більше)
2 Якщо б у мене було (20 обласних міст* 30 кулеметних точок = 600).. -то я просто б створив корднон по лінії Державного кордону. - це набагато ефективніше
3 Зменшувати периметр не можна, ба більше, для уникненя так званих мертвих секторів( сектори куди не можна стріляти ) кулеметні точки треба виносити за межі міста на відстань більшу ніж політ кулі( тобто +/- радіус в 4 км від кулемете), в противному разі ви будете поливати кулеметним вогнем 2 рази на добу всі міста України.
4 Якщо ж врахувати ще й рельєфи місцевості ( там де пагорби/гори) кількість точок треба збільшувати в рази - то цифра виходить взагалі зашкальна.
5 Так щоб Ви зрозуміли - важкий кулемет це фактично БТР...уявляєте якби у нас була можливість збільшити кількість БТР на фронті в кількості 600 штук?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 18:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:і установка мінімальної зарплати на рівні 600 Євро як в Польщі,
Не смію питати..
Треба встановлювати тільки мінімальну зарплату в 600 євро
Чи якось привязати її до результатів праці..

А то встановити - можна...
А як змусити відпрацьовувати так щоб людина цю мінімалку могла оправдати?
budivelnik
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  #<1 ... 481148124813481448154816>
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