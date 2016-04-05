fler написав:Якщо серйозно - як ви уявляєте ситуацію з відкриттям кордону? Ви ж розумієте, що в першу чергу виїде працездатне населення? Хто буде створювати ВВП країни, щоб було з чого платити пенсії та інші соцпакети? Мігранти?
Про людей треба було думати щохвилини всі 30 років, а не коли вони знову знадобилися. Коли у 45+ за негласними вказівками викидали з роботи. Хтось має прямий обов'язок піднімати ВВП? Сталіна згадали? Мозки зовсім втратили певне. Колонія тут чи що?
вона працює, на уряд, а там план ого-ого, п"ятирічку за 2 роки, відбудуєм ГЕС, Азовсталь, закриєм борги Енергоатома і ще 100500 трудових подвигів за 6700 мінзара в трудармії, всі придатні.
Не зрозуло тільки, що із рожальним фронтом? Позаутробно?
Denik написав:Війна дуже нудна штука.День за днем однакова кропітка робота
От і розкрито секрет періодичного зависання Успіху на цьому форумі
Коли кропітка робота, то на форум часу не буде ...
Ти бачив мої дописи на цьому форумі у робочий час ? Ніт, не бачив
А я твої дописи бачу
1. Не кожен день є купа роботи без переривів! 2. Переважно є купа переривів між роботою(а смартфон є "в кожній кишені") 3. Моя робота далеко не схожа на цивільну, так як в будь-який момент дня чи НОЧІ, можуть "шарпнути" мене - і я можу вже десь за 3-4села в полі/в посадці робити як важку фізичну роботу, так і не дуже важку... Можна хіба прирівняти роботу ДСНС
Тут, місцями, як в тому анекдоті - "...але як пожежа, то хоч звільняйся"
Успіх написав:От і розкрито секрет періодичного зависання Успіху на цьому форумі
Коли кропітка робота, то на форум часу не буде ...
Ти бачив мої дописи на цьому форумі у робочий час ? Ніт, не бачив
А я твої дописи бачу
1. Не кожен день є купа роботи без переривів! 2. Переважно є купа переривів між роботою(а смартфон є "в кожній кишені") 3. Моя робота далеко не схожа на цивільну, так як в будь-який момент дня чи НОЧІ, можуть "шарпнути" мене - і я можу вже десь за 3-4села в полі/в посадці робити як важку фізичну роботу, так і не дуже важку... Можна хіба прирівняти роботу ДСНС
Тут, місцями, як в тому анекдоті - "...але як пожежа, то хоч звільняйся"
Я нагадаю, одну історію з мого життя
Колись я був підлітком і втрапилось, що мені робили операцію. Зробили, все добре Але там в лікарні був один хлопець, якому потрібна була увага. Чи то батьки не звертали уваги, чи ще щось З ним можна було робити будь-що, він був радий любій уваці, хоч з ліжка його скидай.
Так і ти, пишешь сюди для уваги, щоб з тобою поговорили Пиздішь при цьому, але хочешь уваги форума До речі, той хлопець теж багато пиздів
Моя порада Поговори з дітьми, поговори з дружиною, поговори з тещею Теща у тебе - свята людина. Терпіла тебе довго
trololo написав:якись клоун із інституту пройопаного майбутнього шось ляпнув, а ви вже обісрались?
хіт дня, на це "щось ляпнув" вже як мінімум десятки дописів відомих людей, сотні репостів і тисячі коментів. Під оригінальним дописом вже було 4 тисячі за кілька годин, поки від не вимкнув коментарі. Денисенко або ідіот або агент кремля
trololo написав:якись клоун із інституту пройопаного майбутнього шось ляпнув, а ви вже обісрались?
хіт дня, на це "щось ляпнув" вже як мінімум десятки дописів відомих людей, сотні репостів і тисячі коментів. Під оригінальним дописом вже було 4 тисячі за кілька годин, поки від не вимкнув коментарі. Денисенко або ідіот або агент кремля
Як показує практика це одне і теж Бо тільки ідіот може бути агентом Кремля
А ось, що ти на це возбудился - ти ідіот, або агент Кремля ...
yama написав:що заважає зараз створити по 10-20 таких точок оп периметру кожного обласного центру
Периметр Львова по кільцевій дорозі - 60 км... Щоб повністю закрити периметр треба мінімум 30 точок , при цьому якщо шахед буде йти посередині між точками , то час для його ураження становить 1 хвилину ( від входу шахеда в точку куди дістає кулемет(2 км приблизно) до точки виходу з зони ураження....) Якщо прямо над кулеметом то час буде становити приблизно 2 хв...+ не забуваємо мертві зони Бо точки розміщені на відстані 2 км одна від одної , тому будуть сектори десь по 150-200 метрів куди стріляти заборонено
диванна аналітика від Яма Це не виглядає не реальним . 30 навіть на 100! ЯК КОМПРОМІС скоротити периметер і в міській зоні поставити , уламки все ж краще ніж сам шахед. Звісно з пріритетами, наприклад там де важливі обєкти там більше чи ближче до них. Друга світова показала що можна це робити. Кулемети то не обовязково надсучасна і наддорога зброя , та і такі важкі кулемети хіба на пікапи чи бредлі ( якісь БМП) ставлять тобто я не думаю що мінус 300 на 10-ок міст сильно вплинуть на фронт, в решті регт в партнерів старі радянські залишки попросити , субєктивно думаю не дефіцит, якщо Львів 30 то інші міста менші, там і 15 , Харків нехай 100 . Десь так урівноважиться.
Дявол криється в деталях 1 Це реально відсутність важких кулеметів ( калібром від 12,7 мм і вище) Стандартні в 5,45 чи 7,62 - не підійдуть по бойовим характеристикам ( їх банально треба в 5-8 разів більше) 2 Якщо б у мене було (20 обласних міст* 30 кулеметних точок = 600).. -то я просто б створив корднон по лінії Державного кордону. - це набагато ефективніше 3 Зменшувати периметр не можна, ба більше, для уникненя так званих мертвих секторів( сектори куди не можна стріляти ) кулеметні точки треба виносити за межі міста на відстань більшу ніж політ кулі( тобто +/- радіус в 4 км від кулемете), в противному разі ви будете поливати кулеметним вогнем 2 рази на добу всі міста України. 4 Якщо ж врахувати ще й рельєфи місцевості ( там де пагорби/гори) кількість точок треба збільшувати в рази - то цифра виходить взагалі зашкальна. 5 Так щоб Ви зрозуміли - важкий кулемет це фактично БТР...уявляєте якби у нас була можливість збільшити кількість БТР на фронті в кількості 600 штук?