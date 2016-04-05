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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 сер, 2023 18:06
budivelnik написав: Дюрі-бачі написав:
і установка мінімальної зарплати на рівні 600 Євро як в Польщі,
Не смію питати..
Треба встановлювати тільки мінімальну зарплату в 600 євро
Чи якось привязати її до результатів праці..
А то встановити - можна...
А як змусити відпрацьовувати так щоб людина цю мінімалку могла оправдати?
Я це питання навмисно залишив, щоб ви його озвучили ...
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Додано: Нед 06 сер, 2023 18:08
холява написав: Успіх написав:
...а може я отаке
Так?
Ну , что же НАДО отвечать ...
Знімаю шляпу перед вашою витримкою.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 18:11
budivelnik написав:
Не смію питати..
Треба встановлювати тільки мінімальну зарплату в 600 євро
Чи якось привязати її до результатів праці..
А то встановити - можна...
А як змусити відпрацьовувати так щоб людина цю мінімалку могла оправдати?
Хто працює, то вже зараз заробляє більше 600. А 600 це саме мінімалка, яка може виконати головну соціальну функцію: повернути мігрантів.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 06 сер, 2023 18:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 18:15
Дюрі-бачі написав:
Хто працює, то вже зараз заробляє більше 600
budivelnik написав:
Не смію питати..
Треба встановлювати тільки мінімальну зарплату в 600 євро
Чи якось привязати її до результатів праці..
А то встановити - можна...
А як змусити відпрацьовувати так щоб людина цю мінімалку могла оправдати?
. А 600 це саме мінімалка, яка може виконати головну соціальну функцію: повернути мігрантів.
Тоді нащо якісь фонди ?
Працюйте і буде вам щастя
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Додано: Нед 06 сер, 2023 18:16
Denik написав:
НАТО звикло воювати з авіабаз поза досяжністю ракет противника, наприклад, із дозаправкою в повітрі.
Чи реально базування їх у Польщі чи Румунії?
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Додано: Нед 06 сер, 2023 18:16
pesikot написав:
Тоді нащо якісь фонди ?
Щоб пригальмувати демографічну катастрофу.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 18:20
sergey_sryvkin написав:
Чи реально базування їх у Польщі чи Румунії?
реально, але вони не хочуть ескалації. Думаю дозволять, якщо Вагнер полізе в Польщу.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 18:26
Faceless написав: fler написав:
Якщо серйозно - як ви уявляєте ситуацію з відкриттям кордону? Ви ж розумієте, що в першу чергу виїде працездатне населення? Хто буде створювати ВВП країни, щоб було з чого платити пенсії та інші соцпакети?
А не нагадаєте, в яких країнах Європи після закінчення війни було закрито кордони ще кілька років? срср не згадуємо зі зрозумілиї причин..
А не нагадаєте, в яких країнах Європи була війна, яку можна коректно
порівняти з цією?
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Додано: Нед 06 сер, 2023 18:35
fler написав:
А не нагадаєте, в яких країнах Європи була війна, яку можна коректно порівняти з цією?
ИМХО. Франція після Другої Світової.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 06 сер, 2023 18:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 18:37
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Востаннє редагувалось Xenon
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