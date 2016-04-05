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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 48124813481448154816>
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 18:06

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:і установка мінімальної зарплати на рівні 600 Євро як в Польщі,
Не смію питати..
Треба встановлювати тільки мінімальну зарплату в 600 євро
Чи якось привязати її до результатів праці..

А то встановити - можна...
А як змусити відпрацьовувати так щоб людина цю мінімалку могла оправдати?

Я це питання навмисно залишив, щоб ви його озвучили ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 18:08

  холява написав:
  Успіх написав:...а може я отаке
Так?


Ну , что же НАДО отвечать ...

Знімаю шляпу перед вашою витримкою.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 18:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Не смію питати..
Треба встановлювати тільки мінімальну зарплату в 600 євро
Чи якось привязати її до результатів праці..

А то встановити - можна...
А як змусити відпрацьовувати так щоб людина цю мінімалку могла оправдати?

Хто працює, то вже зараз заробляє більше 600. А 600 це саме мінімалка, яка може виконати головну соціальну функцію: повернути мігрантів.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 06 сер, 2023 18:13, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 18:15

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Не смію питати..
Треба встановлювати тільки мінімальну зарплату в 600 євро
Чи якось привязати її до результатів праці..

А то встановити - можна...
А як змусити відпрацьовувати так щоб людина цю мінімалку могла оправдати?

Хто працює, то вже зараз заробляє більше 600. А 600 це саме мінімалка, яка може виконати головну соціальну функцію: повернути мігрантів.

Тоді нащо якісь фонди ?
Працюйте і буде вам щастя
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 18:16

  Denik написав:НАТО звикло воювати з авіабаз поза досяжністю ракет противника, наприклад, із дозаправкою в повітрі.

Чи реально базування їх у Польщі чи Румунії?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 18:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Тоді нащо якісь фонди ?

Щоб пригальмувати демографічну катастрофу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 18:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Чи реально базування їх у Польщі чи Румунії?
реально, але вони не хочуть ескалації. Думаю дозволять, якщо Вагнер полізе в Польщу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 18:26

  Faceless написав:
  fler написав:Якщо серйозно - як ви уявляєте ситуацію з відкриттям кордону? Ви ж розумієте, що в першу чергу виїде працездатне населення? Хто буде створювати ВВП країни, щоб було з чого платити пенсії та інші соцпакети?

А не нагадаєте, в яких країнах Європи після закінчення війни було закрито кордони ще кілька років? срср не згадуємо зі зрозумілиї причин..

А не нагадаєте, в яких країнах Європи була війна, яку можна коректно порівняти з цією?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 18:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:А не нагадаєте, в яких країнах Європи була війна, яку можна коректно порівняти з цією?
ИМХО. Франція після Другої Світової.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 06 сер, 2023 18:37, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 18:37

«РФ хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции страны как российские» – ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос New York Times, «стремится ли Россия получить больше украинских территорий?»


.
В настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет, операция на Украине продолжится в обозримом будущем — Песков
Востаннє редагувалось Xenon в Нед 06 сер, 2023 18:37, всього редагувалось 1 раз.
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