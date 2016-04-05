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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 сер, 2023 18:37
fler написав: Faceless написав: fler написав:
Якщо серйозно - як ви уявляєте ситуацію з відкриттям кордону? Ви ж розумієте, що в першу чергу виїде працездатне населення? Хто буде створювати ВВП країни, щоб було з чого платити пенсії та інші соцпакети?
А не нагадаєте, в яких країнах Європи після закінчення війни було закрито кордони ще кілька років? срср не згадуємо зі зрозумілиї причин..
А не нагадаєте, в яких країнах Європи була війна, яку можна коректно
порівняти з цією?
Ну давайте почнемо з історичних прецедентів. Після Другої світової таке було? Може, після Косово? Чи ще жодного разу в історії не було ситуації у вигляді економічної і демографічної кризи, що вимагала б "утримувати" населення?
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Faceless
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Додано: Нед 06 сер, 2023 18:47
Тем временем сын Вадима Денисенко, предложившего после войны запретить мужчинам выезжать из страны на 3 года, во время войны преспокойно путешествует по Европе и до недавнего времени даже вёл об этом ютуб-канал
Сейчас все ролики на канале Андрея удалены, а страницы в соцсетях закрыты. Про кэш он, конечно, не знал
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Додано: Нед 06 сер, 2023 18:48
Faceless написав:
Ну давайте почнемо з історичних прецедентів. Після Другої світової таке було? Може, після Косово? Чи ще жодного разу в історії не було ситуації у вигляді економічної і демографічної кризи, що вимагала б "утримувати" населення?
флер за утримування чоловіків в Україні для подолання демогр. кризи, але сама народжувати категорично проти. Шось тут несходиться
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Додано: Нед 06 сер, 2023 18:52
Letusrock написав: Faceless написав:
Ну давайте почнемо з історичних прецедентів. Після Другої світової таке було? Може, після Косово? Чи ще жодного разу в історії не було ситуації у вигляді економічної і демографічної кризи, що вимагала б "утримувати" населення?
флер за утримування чоловіків в Україні для подолання демогр. кризи, але сама народжувати категорично проти. Шось тут несходиться
Перший і останній раз прокоментую таке перекручування. Мова у дискусії з Флер була про трудові ресурси. І якщо ви не в курсі, то самих чоловіків для того якби недостатньо
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Додано: Нед 06 сер, 2023 18:53
Letusrock написав:
Шось тут несходиться
Подивіться на себе
Ви за мінімалку в 600 євро...
Але чомусь не створили жодного робочого місця з такою мінімалкою...
При цьому вважаєте що бажання працювати
вже достатня підстава для виплати 600 євро
Ви не знаєте в Закарпатті жодної людини з бажанням працювати ?
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Додано: Нед 06 сер, 2023 19:00
Faceless написав:
Перший і останній раз прокоментую таке перекручування. Мова у дискусії з Флер була про трудові ресурси. І якщо ви не в курсі, то самих чоловіків для того якби недостатньо
Пардон, був не уважний, в дописі від Денисенка більше про демографію, збереження нації.
Тим не менш від закриття людей робочі місця не зявляться, навпаки зросте соц. напруга (це питання вже тут обговорювалось пару місяців тому)
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Додано: Нед 06 сер, 2023 19:01
Letusrock написав: pesikot написав:
Так їдь, але все твоє майно бути конфісковане, ти не можешь повернутись, ти не можешь вступити в спадщину
ще раз питаю, згідно якого закону?
ти як з ТЦК, у них теж на любе питання тільки одна відповідь "бо воєнний стан"
Згідно закону у тебе є права і є обов"язки. Разом. воно не від"ємно
Якщо ти хочешь тільки прав, а не обов"язків, то ти дурень
Якщо ти наполягаєшь на цьому, ти дурень і агент кремля
Питаю, згідно якого закону ти не можешь виконувати свої зобов"язаня ?
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Додано: Нед 06 сер, 2023 19:07
budivelnik написав:
При цьому вважаєте що бажання працювати вже достатня підстава для виплати 600 євро
Ви не знаєте в Закарпатті жодної людини з бажанням працювати ?
До війни понад 40% Закарпатців їхали на заробітки і працювали собі в Європі за 700-1500Є. Зараз вони позбавлені цієї можливості, але мовчать, бо війна. Після війни мовчати не будуть.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 19:09
pesikot написав:
Питаю, згідно якого закону ти не можешь виконувати свої зобов"язаня ?
які саме зобовязання? підкоритись незаконному обмеженню пересування після війни? чи вимогу від Песікота поступитись приватною власністю в обмін на триденну поїздку до Праги?
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Додано: Нед 06 сер, 2023 19:11
Дюрі-бачі написав:
До війни понад 40% Закарпатців їхали на заробітки і працювали собі в Європі за 700-1500Є.
це ви ще скромно написали. Далекобійники на словацьких фурах мають біля 2500Є, плиточники, електрики, зварювальники в Чехії теж не бідували
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