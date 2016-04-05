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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4813481448154816>
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 18:37

  fler написав:
  Faceless написав:
  fler написав:Якщо серйозно - як ви уявляєте ситуацію з відкриттям кордону? Ви ж розумієте, що в першу чергу виїде працездатне населення? Хто буде створювати ВВП країни, щоб було з чого платити пенсії та інші соцпакети?

А не нагадаєте, в яких країнах Європи після закінчення війни було закрито кордони ще кілька років? срср не згадуємо зі зрозумілиї причин..

А не нагадаєте, в яких країнах Європи була війна, яку можна коректно порівняти з цією?

Ну давайте почнемо з історичних прецедентів. Після Другої світової таке було? Може, після Косово? Чи ще жодного разу в історії не було ситуації у вигляді економічної і демографічної кризи, що вимагала б "утримувати" населення? :roll:
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 18:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тем временем сын Вадима Денисенко, предложившего после войны запретить мужчинам выезжать из страны на 3 года, во время войны преспокойно путешествует по Европе и до недавнего времени даже вёл об этом ютуб-канал

Сейчас все ролики на канале Андрея удалены, а страницы в соцсетях закрыты. Про кэш он, конечно, не знал
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 18:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Ну давайте почнемо з історичних прецедентів. Після Другої світової таке було? Може, після Косово? Чи ще жодного разу в історії не було ситуації у вигляді економічної і демографічної кризи, що вимагала б "утримувати" населення?


флер за утримування чоловіків в Україні для подолання демогр. кризи, але сама народжувати категорично проти. Шось тут несходиться
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 18:52

  Letusrock написав:
  Faceless написав:Ну давайте почнемо з історичних прецедентів. Після Другої світової таке було? Може, після Косово? Чи ще жодного разу в історії не було ситуації у вигляді економічної і демографічної кризи, що вимагала б "утримувати" населення?


флер за утримування чоловіків в Україні для подолання демогр. кризи, але сама народжувати категорично проти. Шось тут несходиться

Перший і останній раз прокоментую таке перекручування. Мова у дискусії з Флер була про трудові ресурси. І якщо ви не в курсі, то самих чоловіків для того якби недостатньо
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 18:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Шось тут несходиться
Подивіться на себе
Ви за мінімалку в 600 євро...
Але чомусь не створили жодного робочого місця з такою мінімалкою...
При цьому вважаєте що бажання працювати вже достатня підстава для виплати 600 євро
Ви не знаєте в Закарпатті жодної людини з бажанням працювати ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Перший і останній раз прокоментую таке перекручування. Мова у дискусії з Флер була про трудові ресурси. І якщо ви не в курсі, то самих чоловіків для того якби недостатньо

Пардон, був не уважний, в дописі від Денисенка більше про демографію, збереження нації.
Тим не менш від закриття людей робочі місця не зявляться, навпаки зросте соц. напруга (це питання вже тут обговорювалось пару місяців тому)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 19:01

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Так їдь, але все твоє майно бути конфісковане, ти не можешь повернутись, ти не можешь вступити в спадщину


ще раз питаю, згідно якого закону?

ти як з ТЦК, у них теж на любе питання тільки одна відповідь "бо воєнний стан"

Згідно закону у тебе є права і є обов"язки. Разом. воно не від"ємно

Якщо ти хочешь тільки прав, а не обов"язків, то ти дурень
Якщо ти наполягаєшь на цьому, ти дурень і агент кремля

Питаю, згідно якого закону ти не можешь виконувати свої зобов"язаня ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 19:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:При цьому вважаєте що бажання працювати вже достатня підстава для виплати 600 євро
Ви не знаєте в Закарпатті жодної людини з бажанням працювати ?

До війни понад 40% Закарпатців їхали на заробітки і працювали собі в Європі за 700-1500Є. Зараз вони позбавлені цієї можливості, але мовчать, бо війна. Після війни мовчати не будуть.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 19:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Питаю, згідно якого закону ти не можешь виконувати свої зобов"язаня ?


які саме зобовязання? підкоритись незаконному обмеженню пересування після війни? чи вимогу від Песікота поступитись приватною власністю в обмін на триденну поїздку до Праги?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 19:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:До війни понад 40% Закарпатців їхали на заробітки і працювали собі в Європі за 700-1500Є.

це ви ще скромно написали. Далекобійники на словацьких фурах мають біля 2500Є, плиточники, електрики, зварювальники в Чехії теж не бідували
Letusrock
 
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