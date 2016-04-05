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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4813481448154816
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 19:12

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:При цьому вважаєте що бажання працювати вже достатня підстава для виплати 600 євро
Ви не знаєте в Закарпатті жодної людини з бажанням працювати ?

До війни понад 40% Закарпатців їхали на заробітки і працювали собі в Європі за 700-1500Є. Зараз вони позбавлені цієї можливості, але мовчать, бо війна. Після війни мовчати не будуть.

А хто почав цю війни ?
Щось ти мовчишь

Ти так абстрактно "почалась війна"
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 19:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Поновлено роботу гуманітарного коридору Колотилівка — Покровка.
На вокзалі Укрпошта виплачує кожному громадянину по прибуттю 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб.
Усіх охочих Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району.


https://minre.gov.ua/2023/08/06/do-uvag ... -pokrovka/
от це правильний рух в бік повернення мігрантів, хоч суми виплат дуже маленькі.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 19:24

  Дюрі-бачі написав:
Поновлено роботу гуманітарного коридору Колотилівка — Покровка.
На вокзалі Укрпошта виплачує кожному громадянину по прибуттю 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб.
Усіх охочих Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району.


https://minre.gov.ua/2023/08/06/do-uvag ... -pokrovka/
от це правильний рух в бік повернення мігрантів, хоч суми виплат дуже маленькі.

Как-то 600 ойро ужались ...
Щоб ти за такие деньги работал ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 19:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ти кажешь про закон, так відповідай по закону

тобто не можеш назвати чітко що я порушив? закриваємо дискусію, забагато води

Дюрі-бачі написав:
pesikot Москалі почали в 2014, які ще можуть бути варіанти?

А чому ти на їх боці досі ?


це патологічна неприязнь до нашої області? постійні хамськи нападки, звинувачення.. перетворюєш форум на смітник
Востаннє редагувалось Letusrock в Нед 06 сер, 2023 19:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 19:28

  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:А не нагадаєте, в яких країнах Європи була війна, яку можна коректно порівняти з цією?
ИМХО. Франція після Другої Світової.

Не бучив таких фактів. Навпаки, читав, що після 1945 у Франції був і міграційний приріст і справжній бум народжуваності, тож не було сенсу впроваджувати такі заходи
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 19:36

Letusrock
Форум на смітник перетворив ти

Не буває прав без обов"язків - це заклади конституції

Ти почав сракою вертіти, значить
Судячи з того, що написав, ти
1) тупе
2) агент кремля

Я вважаю, що все сразу
Ти не спростував не одне моє твердженя

PS, А ще, мене називати агентом кремля може тільки агент кремля. Бо дійсному агенту кремля дуже не хочется чути правду
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 19:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Я вважаю, що все сразу
Ти не спростував не одне моє твердженя


востаннє, по суті бідь-ласка:
а) який конкретно обовязок я порушив?
б) ти схвально ставишся до ідеї заборону виїзду протягом 3 років після війни, так чи ні?
в) вище ти пропонував забирати майно якщо я виїду закордон після війни (на день чи тиждень чи рік)??
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 19:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Навпаки, читав, що після 1945 у Франції був і міграційний приріст

(1.7 млн) 4% мігрантів станом на 1954 рік - такий собі міграційний приріст
https://hal.science/hal-01154196/document
США дали 5 млрд $ на відновлення
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 19:55

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Я вважаю, що все сразу
Ти не спростував не одне моє твердженя


востаннє, по суті бідь-ласка:
а) який конкретно обовязок я порушив?
б) ти схвально ставишся до ідеї заборону виїзду протягом 3 років після війни, так чи ні?
в) вище ти пропонував забирати майно якщо я виїду закордон після війни (на день чи тиждень чи рік)??

Якщо ти читати не вмієшь, то я повторювати не буду

Вибачайся за свої образливі слова, може потім поговоримо
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 19:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Навпаки, читав, що після 1945 у Франції був і міграційний приріст

(1.7 млн) 4% мігрантів станом на 1954 рік - такий собі міграційний приріст
https://hal.science/hal-01154196/document
США дали 5 млрд $ на відновлення
Головне, що не від'ємний
Не бачу підтвердження щодо вашої тези про заборону виїзду з Франції. Там увага приділяється навпаки, імміграції у Францію
Faceless
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