Поновлено роботу гуманітарного коридору Колотилівка — Покровка. На вокзалі Укрпошта виплачує кожному громадянину по прибуттю 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб. Усіх охочих Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району.
Поновлено роботу гуманітарного коридору Колотилівка — Покровка. На вокзалі Укрпошта виплачує кожному громадянину по прибуттю 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб. Усіх охочих Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району.
pesikot написав:Я вважаю, що все сразу Ти не спростував не одне моє твердженя
востаннє, по суті бідь-ласка: а) який конкретно обовязок я порушив? б) ти схвально ставишся до ідеї заборону виїзду протягом 3 років після війни, так чи ні? в) вище ти пропонував забирати майно якщо я виїду закордон після війни (на день чи тиждень чи рік)??
pesikot написав:Я вважаю, що все сразу Ти не спростував не одне моє твердженя
востаннє, по суті бідь-ласка: а) який конкретно обовязок я порушив? б) ти схвально ставишся до ідеї заборону виїзду протягом 3 років після війни, так чи ні? в) вище ти пропонував забирати майно якщо я виїду закордон після війни (на день чи тиждень чи рік)??
Якщо ти читати не вмієшь, то я повторювати не буду
Вибачайся за свої образливі слова, може потім поговоримо