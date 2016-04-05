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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 48154816481748184819 ... 4821>
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 20:08

Faceless Заборони й не було: на відновлення, з урахуванням інфляції, дали ~80 млрд $ США і 60 млрд $ репарацій, чого виявилось достатньо для утримання населення, враховуючи, що в сусідів все було ще гірше.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 06 сер, 2023 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 20:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дюрі-бачі написав:Faceless Заборони й не було: дали на відновлення з урахуванням інфляції дали ~80 млрд $ США і 60 млрд $ репарацій, чого виявилось достатньо для утримання населення, враховуючи, що в сусідів все було ще гірше.
Тоді не зрозумів, чого ви привели Францію, як приклад.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 20:21

Faceless Попри девальвацію в 2,3 рази за 45-48 роки зарплати Франції виросли в 3 рази, і сягнули, з урахуванням інфляції, еквівалента 900$, при цьому мінімалка зросла в 5 разів до еквівалента 700$ https://www.jstor.org/stable/41831305
Такого майбутнього хотілось би і для нас: утримання населення після перемоги за рахунок фонду відбудови і репарацій.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 06 сер, 2023 20:30, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 20:24

Новые мирные переговоры по Украине могут пройти в рамках саммита G20 в Индии, который запланирован на сентябрь. России там не будет, — Bloomberg.


ЗображенняЧонгарский мост после удара

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 06 сер, 2023 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 20:31

  vitaliiangel написав:
Новые мирные переговоры по Украине могут пройти в рамках саммита G20 в Индии, который запланирован на сентябрь. России там не будет, — Bloomberg.


ЗображенняЧонгарский мост после удара

Покладуть зверху бетоні плити і будуть і далі їздити як їздили по антонівському.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 20:34

  Ukrainian написав:Покладуть зверху бетоні плити і будуть і далі їздити як їздили по антонівському.
там еще жд мост есть
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 20:51

  Hotab написав:flyman , місія ООН, мухун. Зі сплатою всіх податків в бюджет України. Можна починати з Будівельником дискутувати, хто більше. 😀 (шутю)
З мухою дискутувати нема сенсу, він весь оптимізований по самі закрутки.

А чому не відмовились? Невже гроші важливіші за державу Україна? Ще в такий вирішальний період. :shock:
Повоювали півтора роки на форумі з мухою, вивчили англійску а зараз драпаєте?
Україна є членом ООН і вносить внески.
Тому ваші великі заробітки в миротворчому контингенті будуть оплачуватись з бюджету України.
https://peacekeeping.un.org/ru/how-we-are-funded
ПС. в цей раз, хоч без хабаря?
maza5
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 20:52

  vitaliiangel написав:там еще жд мост есть

Сьогодні пошкоджено 2 мости: Чонгарський та Генічеськ-Арабатська стрілка.
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 20:57

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 21:04

  fler написав:Це ж скільки зрадників! Є ідея - відкрити кордони, але відбирати хати, гаражі, дачі - за несплату комуналки чи інших платежів за них. Якщо власник не сплачує, значить йому ця власність не потрібна. Виключення - окуповані території та розбите майно.
Якщо серйозно - як ви уявляєте ситуацію з відкриттям кордону? Ви ж розумієте, що в першу чергу виїде працездатне населення? Хто буде створювати ВВП країни, щоб було з чого платити пенсії та інші соцпакети? Мігранти? Вони вивчатимуть укр.мову? Яку релігію та культуру вони будуть сповідувати? На що перетвориться Україна? І головне - хіба заради цього загинули десятки тисяч наших військових - щоб диванні експерти врешті покинули країну напризволяще?

Якщо у Миколи з села хата вартістю 5-8 тис дол., та евро бляха ще на 1,5-2 тис. Він сильно буде перейматися такими вашими бажаннями? Йому немає що втрачати, він за півроку наскердує цю суму на заробітках.
А ось що робити з віденськими? У Макса хату відберете?
А чому не підіймаєте проблему повернення дипломатів?? Це вам ні про що не каже?

Українські співробітники дипломатичних відомств масово не повертаються в Україну після закінчення закордонних відряджень. З деяких країн дипломати не повернулись зовсім, або ж майже усі залишились в країні відрядження.
З 2022 року співробітників, які не повернулись налічують від 40% до 60%. Зокрема зі США минулого року мали повернутися близько двадцяти співробітників посольств та консульств. Зі Сполучених Штатів повернувся лише один. Є посольства, звідки не повернувся жоден диппосадовець.
https://informator.ua/uk/ponad-polovina ... idryadzhen

ПС. ви там хвастались що маєте три квартири, свою справу, а ось скільки у вас дітей?
Востаннє редагувалось maza5 в Нед 06 сер, 2023 21:08, всього редагувалось 1 раз.
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