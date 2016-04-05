Faceless Заборони й не було: на відновлення, з урахуванням інфляції, дали ~80 млрд $ США і 60 млрд $ репарацій, чого виявилось достатньо для утримання населення, враховуючи, що в сусідів все було ще гірше.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 06 сер, 2023 20:27, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:Faceless Заборони й не було: дали на відновлення з урахуванням інфляції дали ~80 млрд $ США і 60 млрд $ репарацій, чого виявилось достатньо для утримання населення, враховуючи, що в сусідів все було ще гірше.
Тоді не зрозумів, чого ви привели Францію, як приклад.
Faceless Попри девальвацію в 2,3 рази за 45-48 роки зарплати Франції виросли в 3 рази, і сягнули, з урахуванням інфляції, еквівалента 900$, при цьому мінімалка зросла в 5 разів до еквівалента 700$ https://www.jstor.org/stable/41831305 Такого майбутнього хотілось би і для нас: утримання населення після перемоги за рахунок фонду відбудови і репарацій.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 06 сер, 2023 20:30, всього редагувалось 5 разів.
Hotab написав:flyman , місія ООН, мухун. Зі сплатою всіх податків в бюджет України. Можна починати з Будівельником дискутувати, хто більше. 😀 (шутю) З мухою дискутувати нема сенсу, він весь оптимізований по самі закрутки.
А чому не відмовились? Невже гроші важливіші за державу Україна? Ще в такий вирішальний період. Повоювали півтора роки на форумі з мухою, вивчили англійску а зараз драпаєте? Україна є членом ООН і вносить внески. Тому ваші великі заробітки в миротворчому контингенті будуть оплачуватись з бюджету України. https://peacekeeping.un.org/ru/how-we-are-funded ПС. в цей раз, хоч без хабаря?
fler написав:Це ж скільки зрадників! Є ідея - відкрити кордони, але відбирати хати, гаражі, дачі - за несплату комуналки чи інших платежів за них. Якщо власник не сплачує, значить йому ця власність не потрібна. Виключення - окуповані території та розбите майно. Якщо серйозно - як ви уявляєте ситуацію з відкриттям кордону? Ви ж розумієте, що в першу чергу виїде працездатне населення? Хто буде створювати ВВП країни, щоб було з чого платити пенсії та інші соцпакети? Мігранти? Вони вивчатимуть укр.мову? Яку релігію та культуру вони будуть сповідувати? На що перетвориться Україна? І головне - хіба заради цього загинули десятки тисяч наших військових - щоб диванні експерти врешті покинули країну напризволяще?
Якщо у Миколи з села хата вартістю 5-8 тис дол., та евро бляха ще на 1,5-2 тис. Він сильно буде перейматися такими вашими бажаннями? Йому немає що втрачати, він за півроку наскердує цю суму на заробітках. А ось що робити з віденськими? У Макса хату відберете? А чому не підіймаєте проблему повернення дипломатів?? Це вам ні про що не каже?
Українські співробітники дипломатичних відомств масово не повертаються в Україну після закінчення закордонних відряджень. З деяких країн дипломати не повернулись зовсім, або ж майже усі залишились в країні відрядження. З 2022 року співробітників, які не повернулись налічують від 40% до 60%. Зокрема зі США минулого року мали повернутися близько двадцяти співробітників посольств та консульств. Зі Сполучених Штатів повернувся лише один. Є посольства, звідки не повернувся жоден диппосадовець. https://informator.ua/uk/ponad-polovina ... idryadzhen
ПС. ви там хвастались що маєте три квартири, свою справу, а ось скільки у вас дітей?
Востаннє редагувалось maza5 в Нед 06 сер, 2023 21:08, всього редагувалось 1 раз.