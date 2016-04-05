Додано: Нед 06 сер, 2023 21:27

fler написав: Це ж скільки зрадників! Є ідея - відкрити кордони, але відбирати хати, гаражі, дачі - за несплату комуналки чи інших платежів за них. Це ж скільки зрадників! Є ідея - відкрити кордони, але відбирати хати, гаражі, дачі - за несплату комуналки чи інших платежів за них.

Якщо власник не сплачує, значить йому ця власність не потрібна.

Якщо серйозно - як ви уявляєте ситуацію з відкриттям кордону? Ви ж розумієте, що в першу чергу виїде працездатне населення? Хто буде створювати ВВП країни, щоб було з чого платити пенсії та інші соцпакети?

Мігранти? Вони вивчатимуть укр.мову?

Яку релігію та культуру вони будуть сповідувати?

На що перетвориться Україна? І головне - хіба заради цього загинули десятки тисяч наших військових - щоб диванні експерти врешті покинули країну напризволяще?

А зараз не так? Суд вирішує.АЛЕ... з комуналкою теж потрібно шось робить, на півдні не повинні опалювать міста газом та вугіллям, потрібні будинкові котельні сонце, тепловий насос.Можливо власник не сплачує тому-що він не згодний з наданою комунальною послугою, про що неодноразово попереджав про це надавача цієї комунальної послуги.А ви хочете працездатне населення зігнать на будівництво, де працювати вручну замість сучасної техніки?Мігрантам не цікава наша країна, тільки навчання дешеве. Так було до війни, чим ми можемо зацікавити мігрантів, крім Євросоюзу- не знаю. Якщо ми не будемо в Євросоюзі, ніхто до нас не поїде. Стосовно мови, багато мігрантів знають англійську.Кожний свою культуру та релігію, чи це теж буде заборонено?Ні на що не перетвориться, як була Україною, так і буде. Звісно якщо будуть домовлятись десь посередині та побачать мир у глазах пуйла, тоді ой. Диванних експертів ви зібрались на будівництво загнать?