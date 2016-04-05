Українська зернова асоціація оновила оцінку потенційного врожаю 2023 року, збільшивши її на 7,8 млн т – до 76,8 млн т зернових та олійних. В 2022 році врожай за оцінкою УЗА сягнув 73,8 млн т зернових та олійних.
Збільшення прогнозу цьогорічного врожаю викликане сприятливими погодними умовами і кращою врожайністю культур, аніж очікувалося, хоча засіяні площі менші у порівнянні з минулим роком на 2,2 млн га.
Експорт з України за цих умов в новому сезоні 2023/2024 потенційно може скласти майже 48 млн т. В минулому сезоні (який закінчився 30 червня 2023) за оцінкою УЗА експорт сягнув 58 млн т. Виручка України від експорту зернових, олійних та олії сягнула за минулий маркетинговий рік сягнула близько $20 млрд.
барабашов написав:Как это ты представляешь? Какая толщина у плиты должна быть, чтоб она выдержала 30ти тонную фуру и та могла на неё тупо заехать передней неведущей осью? Да и ещё на скорости отличной от нуля
это фантазии. в реальности будут понтоны, там перепадов нет т.е. рельеф позволяет.
flyman написав:вона працює, на уряд, а там план ого-ого, п"ятирічку за 2 роки, відбудуєм ГЕС, Азовсталь, закриєм борги Енергоатома і ще 100500 трудових подвигів за 6700 мінзара в трудармії, всі придатні.
Не зрозуло тільки, що із рожальним фронтом? Позаутробно?
Я радий за будь-якого прикоритника, там роботи непочатий край - уперед, а тут лікувати не треба.
maza5 , ви дуже брехливий. І свідомо маніпулюєте. Як мінімум в декількох повідомленнях я писав, що пілоти не дають хабарі . Ну і як мінімум писав про себе, що ніколи не давав. Там без пілотів вистачає кому платити.
Україна є членом ООН і вносить внески. Тому ваші великі заробітки в миротворчому контингенті будуть оплачуватись з бюджету України
Ви знов не дружите з цифрами. Україна в будь-якому разі платить внески. Будуть ці внески витрачені на українських працівників , чи танзанійських, це вже питання хто зможе повернути хоч частину витрачених грошей назад, Танзанія, чи Україна, запропонувавши свої послуги.
Щодо іншої частини питання… так, ваша з мухою черга «у такий відповідальний момент» допомогти країні. Ще ловив Летусрок на Закарпатті, щоб передати йому паличку естафети, він не відгукнувся, зробив вигляд , що не прочитав.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 06 сер, 2023 21:27, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Це ж скільки зрадників! Є ідея - відкрити кордони, але відбирати хати, гаражі, дачі - за несплату комуналки чи інших платежів за них.
А зараз не так? Суд вирішує. АЛЕ... з комуналкою теж потрібно шось робить, на півдні не повинні опалювать міста газом та вугіллям, потрібні будинкові котельні сонце, тепловий насос.
Якщо власник не сплачує, значить йому ця власність не потрібна.
Можливо власник не сплачує тому-що він не згодний з наданою комунальною послугою, про що неодноразово попереджав про це надавача цієї комунальної послуги.
Якщо серйозно - як ви уявляєте ситуацію з відкриттям кордону? Ви ж розумієте, що в першу чергу виїде працездатне населення? Хто буде створювати ВВП країни, щоб було з чого платити пенсії та інші соцпакети?
А ви хочете працездатне населення зігнать на будівництво, де працювати вручну замість сучасної техніки?
Мігранти? Вони вивчатимуть укр.мову?
Мігрантам не цікава наша країна, тільки навчання дешеве. Так було до війни, чим ми можемо зацікавити мігрантів, крім Євросоюзу- не знаю. Якщо ми не будемо в Євросоюзі, ніхто до нас не поїде. Стосовно мови, багато мігрантів знають англійську.
Яку релігію та культуру вони будуть сповідувати?
Кожний свою культуру та релігію, чи це теж буде заборонено?
На що перетвориться Україна? І головне - хіба заради цього загинули десятки тисяч наших військових - щоб диванні експерти врешті покинули країну напризволяще?
Ні на що не перетвориться, як була Україною, так і буде. Звісно якщо будуть домовлятись десь посередині та побачать мир у глазах пуйла, тоді ой. Диванних експертів ви зібрались на будівництво загнать?
Hotab написав:maza5 , ви дуже брехливий. І свідомо маніпулюєте. Як мінімум в декількох повідомленнях я писав, що пілоти не дають хабарі . Ну і як мінімум писав про себе, що ніколи не давав. Там без пілотів вистачає кому платити.
Україна є членом ООН і вносить внески. Тому ваші великі заробітки в миротворчому контингенті будуть оплачуватись з бюджету України
Ви знов не дружите з цифрами. Україна в будь-якому разі платить внески. Будуть ці внески витрачені на українських працівників , чи танзанійських, це вже питання хто зможе повернути хоч частину витрачених грошей назад, Танзанія, чи Україна, запропонувавши свої послуги.
Щодо іншої частини питання… так, ваша з мухою черга «у такий відповідальний момент» допомогти країні.
Маніпуляція тільки з вашої сторони, що тільки ви корисний і вмієте заробляти гроші.., але те що вони йдуть с бюджету України ви чомусь промовчали.
Бороніть чужі землі.. Жаль що кадрові військові даючи присягу, про неї і забули, тепер все мухи повинні..
Військова присяга ЗСУ — клятва на вірність народові України.
Я, (прізвище, ім’я та по батькові), вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов’язок, накази командирів, неухильно дотримуватись Конституції і законів України, зберігати державну і військову таємницю.
Я клянусь захищати українську державу, непохитно стояти на сторожі її свободи і незалежності.