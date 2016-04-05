Додано: Нед 06 сер, 2023 21:35

maza5 написав: fler написав: Це ж скільки зрадників! Є ідея - відкрити кордони, але відбирати хати, гаражі, дачі - за несплату комуналки чи інших платежів за них. Якщо власник не сплачує, значить йому ця власність не потрібна. Виключення - окуповані території та розбите майно.

Якщо серйозно - як ви уявляєте ситуацію з відкриттям кордону? Ви ж розумієте, що в першу чергу виїде працездатне населення? Хто буде створювати ВВП країни, щоб було з чого платити пенсії та інші соцпакети? На що перетвориться Україна? І головне - хіба заради цього загинули десятки тисяч наших військових - щоб диванні експерти врешті покинули країну напризволяще? Це ж скільки зрадників! Є ідея - відкрити кордони, але відбирати хати, гаражі, дачі - за несплату комуналки чи інших платежів за них. Якщо власник не сплачує, значить йому ця власність не потрібна. Виключення - окуповані території та розбите майно.Якщо серйозно - як ви уявляєте ситуацію з відкриттям кордону? Ви ж розумієте, що в першу чергу виїде працездатне населення? Хто буде створювати ВВП країни, щоб було з чого платити пенсії та інші соцпакети? На що перетвориться Україна? І головне - хіба заради цього загинули десятки тисяч наших військових - щоб диванні експерти врешті покинули країну напризволяще?

Якщо у Миколи з села хата вартістю 5-8 тис дол., та евро бляха ще на 1,5-2 тис. Він сильно буде перейматися такими вашими бажаннями? Йому немає що втрачати, він за півроку наскердує цю суму на заробітках.

А ось що робити з віденськими? У Макса хату відберете? Якщо у Миколи з села хата вартістю 5-8 тис дол., та евро бляха ще на 1,5-2 тис. Він сильно буде перейматися такими вашими бажаннями? Йому немає що втрачати, він за півроку наскердує цю суму на заробітках.А ось що робити з віденськими? У Макса хату відберете?

maza5 написав: А чому не підіймаєте проблему повернення дипломатів?? Це вам ні про що не каже? А чому не підіймаєте?? Це вам ні про що не каже?

maza5 написав: ПС. ..скільки у вас дітей? ПС. ..скільки у вас дітей?

Давайте відділимо мух від котлет. Одне діло, коли люди виїхали на заробітки, але їх сім'ї залишилися в Україні. Хто ж проти - нехай їдуть. Інше - коли виїхали та не збираються повертатися, але претендують на безкоштовну освіту для дітей, не сплачують комуналку та податки, але навідуються на безкоштовне лікування і т.п. Тобто держава їм з усіх боків винна, а вони їй - ні. Саме цю лавочку я б прикрила.Це хіба проблема? Скільки їх? Сотня? Від того, що вони здриснули, країні "не холодно - не жарко". Зараз у таких дармоїдів відбирають депутатські мандати, виключають з партій, звільняють і частково змушують повертати кошти до бюджету. На їх місці працюють інші.Як це питання стосується теми?)) Дитина одна, 20+ рочків і що?