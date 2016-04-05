fler написав:Це ж скільки зрадників! Є ідея - відкрити кордони, але відбирати хати, гаражі, дачі - за несплату комуналки чи інших платежів за них. Якщо власник не сплачує, значить йому ця власність не потрібна. Виключення - окуповані території та розбите майно. Якщо серйозно - як ви уявляєте ситуацію з відкриттям кордону? Ви ж розумієте, що в першу чергу виїде працездатне населення? Хто буде створювати ВВП країни, щоб було з чого платити пенсії та інші соцпакети? На що перетвориться Україна? І головне - хіба заради цього загинули десятки тисяч наших військових - щоб диванні експерти врешті покинули країну напризволяще?
Якщо у Миколи з села хата вартістю 5-8 тис дол., та евро бляха ще на 1,5-2 тис. Він сильно буде перейматися такими вашими бажаннями? Йому немає що втрачати, він за півроку наскердує цю суму на заробітках. А ось що робити з віденськими? У Макса хату відберете?
Давайте відділимо мух від котлет. Одне діло, коли люди виїхали на заробітки, але їх сім'ї залишилися в Україні. Хто ж проти - нехай їдуть. Інше - коли виїхали та не збираються повертатися, але претендують на безкоштовну освіту для дітей, не сплачують комуналку та податки, але навідуються на безкоштовне лікування і т.п. Тобто держава їм з усіх боків винна, а вони їй - ні. Саме цю лавочку я б прикрила.
maza5 написав:А чому не підіймаєте проблему повернення дипломатів?? Це вам ні про що не каже?
Це хіба проблема? Скільки їх? Сотня? Від того, що вони здриснули, країні "не холодно - не жарко". Зараз у таких дармоїдів відбирають депутатські мандати, виключають з партій, звільняють і частково змушують повертати кошти до бюджету. На їх місці працюють інші.
maza5 написав:ПС. ..скільки у вас дітей?
Як це питання стосується теми?)) Дитина одна, 20+ рочків і що?
Faceless написав:Перший і останній раз прокоментую таке перекручування. Мова у дискусії з Флер була про трудові ресурси. І якщо ви не в курсі, то самих чоловіків для того якби недостатньо
Пардон, був не уважний, в дописі від Денисенка більше про демографію, збереження нації. Тим не менш від закриття людей робочі місця не зявляться, навпаки зросте соц. напруга (це питання вже тут обговорювалось пару місяців тому)
Україні необхідно повернути жінок для відновлення економіки — Bloomberg За словами Олександра Ісакова з Bloomberg Economics, якщо не вдасться переконати 2,8 млн жінок працездатного віку повернутися, це коштуватиме Україні 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту. Це $20 млрд на рік за найгіршого сценарію. https://minfin.com.ua/ua/2023/07/24/109542387/
Прораб написав:Україні необхідно повернути жінок для відновлення економіки — Bloomberg За словами Олександра Ісакова з Bloomberg Economics, якщо не вдасться переконати 2,8 млн жінок працездатного віку повернутися, це коштуватиме Україні 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту.
а безработицу он куда посчитал? С его слов получается безработицы нет, наоборот дефицит 2,8млн работников.
У червні 2023 року ООН переглянула підхід до оцінки кількості українських мігрантів: раніше оцінка ґрунтувалася на потоках мігрантів зі статистики перетинів кордону, зараз – на кількості мігрантів, які мають статус тимчасового захисту або подібний на дату відповідно до звітності країн-реципієнтів. Це призвело до зменшення загальної оцінки кількості мігрантів до 6.3 млн (з 8.2 млн, водночас сальдо перетинів становило 8.9 млн осіб), переважно за рахунок зменшення кількості
Маніпуляція тільки з вашої сторони, що тільки ви корисний і вмієте заробляти гроші.., але те що вони йдуть с бюджету України ви чомусь промовчали. Ви надто багато брешете))
Про те, що я давав хоч колись хабарі - збрехали. Про виплати мені з бюджету України - збрехали. Про зраду присязі - тут взагалі . Це ваша постійна риса характеру, чи ви тільки зараз стали на цей шлях? 😀
Украина на переговорах в Саудовской Аравии согласилась обсуждать мир с Россией без обязательного требования о выводе войск со всей территории — The Wall Street Journal
Видання Wall Street Journal написало, що на переговорах у Джидді Україна нібито погодилася на початок мирних переговорів до виведення російських військ з усієї території країни. Співрозмовник LIGA.net в Офісі президента, близький до ходу переговорів, спростував цю інформацію. За його словами, за проміжними підсумками конференції в Джидді, Україна не поступилася жодним пунктом "формули миру" і водночас більшість країн-учасників конференції підтримали всі 10 пунктів. https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... -ne-lejalo
Маніпуляція тільки з вашої сторони, що тільки ви корисний і вмієте заробляти гроші.., але те що вони йдуть с бюджету України ви чомусь промовчали. Ви надто багато брешете))
Про те, що я давав хоч колись хабарі - збрехали. Про виплати мені з бюджету України - збрехали. Про зраду присязі - тут взагалі . Це ваша постійна риса характеру, чи ви тільки зараз стали на цей шлях? 😀