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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 сер, 2023 21:53
maza5
Ти хто такий щоб наказувати офіцеру ЗСУ що йому робити? Га?
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Додано: Нед 06 сер, 2023 21:56
maza5
,
Зараз під час великого вторгнення вже немає дефіциту пілотів, тому ви вирушили покинути Україну??
Нема. Є дефіцит машин.
Хотаб вам не соромно?
Ні.
Вам не соромно, що ви не захищаєте країну?vitaliiangel
,
выгнали из ВСУ за пьянство и разврат. С кем не бывает
Не говори Успиху эту лазейку )))
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 06 сер, 2023 22:00, всього редагувалось 2 разів.
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Hotab
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Додано: Нед 06 сер, 2023 21:57
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
При цьому вважаєте що бажання працювати вже достатня підстава для виплати 600 євро
Ви не знаєте в Закарпатті жодної людини з бажанням працювати ?
До війни понад 40% Закарпатців їхали на заробітки і працювали собі в Європі за 700-1500Є. Зараз вони позбавлені цієї можливості, але мовчать, бо війна. Після війни мовчати не будуть.
Два нюанси
Перший - з тих 40% у половини вид на жительство країн ЄС і вони так і не повернулись під час війни
Другий - а чим ці люди були корисні до війни? вони і так працювали в ЄС
То чому вони стануть такими корисними після війни - вони й так не платили тут податків.
ПС
Тільки не треба демагогії про те що вони тут витрачали.
У нас основний податок це податок на зарплату а не податок на споживання.
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budivelnik
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Додано: Нед 06 сер, 2023 21:57
fler написав:
Інше - коли виїхали та не збираються повертатися, але претендують на безкоштовну освіту для дітей
За кордоном в освіта для дітей в основному безкоштовна, тобто дитина без питань може навчатись у школі та продовжити професійне навчання. Вища освіта також можливе безкоштовне навчання. Звісно є виключення. Тобто, дитина без питань припине навчатись дистанційно в Україні і буде навчатись у тій країні, в який вона живе зараз.
не сплачують комуналку
Комуналку яку ви хочете шоб вони сплатили? Ті хто поїхав, нададуть довідки шо вони перебували за кордоном і на цьому питання з комуналкою буде закрите.
та податки
А якими податками ви хочете обкласти маму, яка виїхала за кондон з двома дітьми?
але навідуються на безкоштовне лікування і т.п.
На яке ще безкоштовне лікування, у районній лікарні? Не смішить. Хто й навідується, лікується за гроші у приватних клініках.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 21:59
Hotab написав:maza5
,
Зараз під час великого вторгнення вже немає дефіциту пілотів, тому ви вирушили покинути Україну??
Нема. Є дефіцит машин.
Хотаб вам не соромно?
Ні.
Вам не соромно, що ви не захищаєте країну?
захищаю країну Україну. Так що давайте, разкажіть ще нам казачок..
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Додано: Нед 06 сер, 2023 22:00
budivelnik написав:
з тих 40% у половини вид на жительство країн ЄС і вони так і не повернулись під час війни
Війна почалась в "несезон". Більшість працівників ще були в Україні. І за тим же мадярським паспортом виїхати дуже важко - вимагають штамп про в'їзд по ньому, випустили далеко не всіх.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 22:00
vitaliiangel написав: Water написав: vitaliiangel написав:
Украина на переговорах в Саудовской Аравии согласилась обсуждать мир с Россией без обязательного требования о выводе войск со всей территории — The Wall Street Journal
І стаття оригінальною мовою з WSJ буде, чи тільки трішечки покращений переклад раїською?
сами ищите
Шукав, не знайшов.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 22:02
budivelnik написав:
Тільки не треба демагогії про те що вони тут витрачали.
У нас основний податок це податок на зарплату а не податок на споживання.
Саме так: їх дружини тут витрачали зароблені гроші і податки платили ті, хто продавав їм товари та послуги. Також підтримували валютний баланс...
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Додано: Нед 06 сер, 2023 22:03
Прораб написав:
якщо не вдасться переконати 2,8 млн жінок працездатного віку повернутися, це коштуватиме Україні 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту.
А не пробували читати з іншого ракурсу?
Якщо в Україну не повернеться 2,8 млн споживачів=8-9% населення - то ВВП( створених товарів/послуг) впаде на 10%...
Тобто споживання на особу впаде на 1-2%...І це є чимось страшним?
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Додано: Нед 06 сер, 2023 22:07
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
з тих 40% у половини вид на жительство країн ЄС і вони так і не повернулись під час війни
Війна почалась в "несезон". Більшість працівників ще були в Україні. І за тим же мадярським паспортом виїхати дуже важко - вимагають штамп про в'їзд по ньому, випустили далеко не всіх.
Частина пішла в армію, водії і так як їздили так і їздять....
Залишилось основне питання
А яке відношення проблеми тих хто працює на ЄС, але при цьому залишається громадянином України - має хвилювати Україну?
Від цих людей толку і так було що від козла молока.Вони безкоштовну освіту собі і дітям отримали тут , пенсію їх батькам-платять ті хто тут працює..
А вони тепер бідні бо не можуть здриснути?
самому не соромно?
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