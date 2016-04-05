budivelnik написав:Тільки не треба демагогії про те що вони тут витрачали. У нас основний податок це податок на зарплату а не податок на споживання.
Саме так: їх дружини тут витрачали зароблені гроші і податки платили ті, хто продавав їм товари та послуги. Також підтримували валютний баланс...
Який в дупі валютний баланс? 1 Тут вони не створили нічого 2 Їхні дружини долари/євро їсти ще не навчились , а тому враховуючи що їх чоловіки нічого тут не створили- купили імпортні товари... 3 Таким чином Діти ходили/ходять в садочки - безкоштовно , діти вчаться безкоштовно , батьки пенсіонери пенсію отримують - це витрати платників податків України
fler написав:Інше - коли виїхали та не збираються повертатися, але претендують на безкоштовну освіту для дітей
За кордоном в освіта для дітей в основному безкоштовна, тобто дитина без питань може навчатись у школі та продовжити професійне навчання. Вища освіта також можливе безкоштовне навчання. Звісно є виключення. Тобто, дитина без питань припине навчатись дистанційно в Україні і буде навчатись у тій країні, в який вона живе зараз.
не сплачують комуналку
Комуналку яку ви хочете шоб вони сплатили? Ті хто поїхав, нададуть довідки шо вони перебували за кордоном і на цьому питання з комуналкою буде закрите.
та податки
А якими податками ви хочете обкласти маму, яка виїхала за кондон з двома дітьми?
але навідуються на безкоштовне лікування і т.п.
На яке ще безкоштовне лікування, у районній лікарні? Не смішить. Хто й навідується, лікується за гроші у приватних клініках.
Я про освіту та лікування орнул конкретно. Лично мне и моим детям никто ничего не дал за всю жизнь ни единой копейки. Я ни единой секунды не был в гос клинике ни с одним ребёнком, начиная от роддома, заканчивая болячками - по частным клиникам шатаемся. гос клиники это ж треш В дет садах детям тоже мест не оказалось