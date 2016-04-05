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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4818481948204821
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 22:10

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Тільки не треба демагогії про те що вони тут витрачали.
У нас основний податок це податок на зарплату а не податок на споживання.

Саме так: їх дружини тут витрачали зароблені гроші і податки платили ті, хто продавав їм товари та послуги. Також підтримували валютний баланс...
Який в дупі валютний баланс?
1 Тут вони не створили нічого
2 Їхні дружини долари/євро їсти ще не навчились , а тому враховуючи що їх чоловіки нічого тут не створили- купили імпортні товари...
3 Таким чином
Діти ходили/ходять в садочки - безкоштовно , діти вчаться безкоштовно , батьки пенсіонери пенсію отримують - це витрати платників податків України

А де в цій формулі дохід України?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 22:20

Гардиан в вопросах условий для мира более обтекаемый
https://www.theguardian.com/world/2023/ ... bia-summit

еще от эстонская газета шото пишет
https://rus.postimees.ee/7829135/v-saud ... -v-ukraine

Перелік країн-учасниць, який досі не був відомий повністю:

з Європи – Болгарія, Британія, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, ЄС як союз;

з Близького Сходу та Азії – Саудівська Аравія, Австралія, Бахрейн, Індія, Йорданія, Катар, Кувейт, Союз Коморських Островів, Китай, Корея, Туреччина, Японія;

з Африки – Єгипет, ПАР;

Північна Америка – Канада і США;

з Південної Америки – Аргентина, Бразилія, Чилі, а також ООН як організація. Раніше ЗМІ називали серед учасників Мексику, проте в опублікованому списку її немає.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 06 сер, 2023 22:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 22:24

  Water написав:За кордоном в освіта для дітей в основному безкоштовна... Тобто, дитина без питань припине навчатись дистанційно в Україні і буде навчатись у тій країні, в який вона живе зараз.


Так я ж не проти, нехай там і навчаються, але ж вони чомусь претендують на безкоштовне навчання в Україні. Чи ви не читаєте те, що я пишу?

  Water написав:
не сплачують комуналку

Комуналку яку ви хочете шоб вони сплатили? Ті хто поїхав, нададуть довідки шо вони перебували за кордоном і на цьому питання з комуналкою буде закрите.
та податки

А якими податками ви хочете обкласти маму, яка виїхала за кондон з двома дітьми?

Чому ви маніпулюєте якимись частковими випадками? Я писала про масовий виїзд працездатного населення.

  Water написав:
але навідуються на безкоштовне лікування і т.п.

На яке ще безкоштовне лікування, у районній лікарні? Не смішить. Хто й навідується, лікується за гроші у приватних клініках.

Знов така маніпуляція. Я десь згадувала районні лікарні чи навідуються лікуватись лише до них? Закінчили діалог.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 22:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Water написав:
  fler написав:Інше - коли виїхали та не збираються повертатися, але претендують на безкоштовну освіту для дітей

За кордоном в освіта для дітей в основному безкоштовна, тобто дитина без питань може навчатись у школі та продовжити професійне навчання. Вища освіта також можливе безкоштовне навчання. Звісно є виключення. Тобто, дитина без питань припине навчатись дистанційно в Україні і буде навчатись у тій країні, в який вона живе зараз.
не сплачують комуналку

Комуналку яку ви хочете шоб вони сплатили? Ті хто поїхав, нададуть довідки шо вони перебували за кордоном і на цьому питання з комуналкою буде закрите.
та податки

А якими податками ви хочете обкласти маму, яка виїхала за кондон з двома дітьми?
але навідуються на безкоштовне лікування і т.п.

На яке ще безкоштовне лікування, у районній лікарні? Не смішить. Хто й навідується, лікується за гроші у приватних клініках.
Я про освіту та лікування орнул конкретно.
Лично мне и моим детям никто ничего не дал за всю жизнь ни единой копейки. Я ни единой секунды не был в гос клинике ни с одним ребёнком, начиная от роддома, заканчивая болячками - по частным клиникам шатаемся. гос клиники это ж треш
В дет садах детям тоже мест не оказалось
beee
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