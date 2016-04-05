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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 сер, 2023 22:24
Water написав:
За кордоном в освіта для дітей в основному безкоштовна... Тобто, дитина без питань припине навчатись дистанційно в Україні і буде навчатись у тій країні, в який вона живе зараз.
Так я ж не проти, нехай там і навчаються, але ж вони чомусь претендують на безкоштовне навчання в Україні. Чи ви не читаєте те, що я пишу?
Water написав:
не сплачують комуналку
Комуналку яку ви хочете шоб вони сплатили? Ті хто поїхав, нададуть довідки шо вони перебували за кордоном і на цьому питання з комуналкою буде закрите.
та податки
А якими податками ви хочете обкласти маму, яка виїхала за кондон з двома дітьми?
Чому ви маніпулюєте якимись частковими випадками? Я писала про масовий виїзд працездатного населення.
Water написав:
але навідуються на безкоштовне лікування і т.п.
На яке ще безкоштовне лікування, у районній лікарні?
Не смішить. Хто й навідується, лікується за гроші у приватних клініках.
Знов така маніпуляція. Я десь згадувала районні лікарні чи навідуються лікуватись лише до них? Закінчили діалог.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 22:32
fler написав:
Так я ж не проти, нехай там і навчаються, але ж вони чомусь претендують на безкоштовне навчання в Україні. Чи ви не читаєте те, що я пишу?
Мабуть ви не читаєте те шо я пишу.
Якщо ви забороните дітям навчатись дистанційно в Україні, вони будуть так само навчатись у країні перебування. АЛЕ, є велика вирогідність, шо ци діти в Україну не повернуться.
fler написав:
Чому ви маніпулюєте якимись частковими випадками? Я писала про масовий виїзд працездатного населення.
Якими ще випадками? Якими податками ви обкладете того, хто працював на підприємстві в Україні і виїхав за кордон?
fler написав:
Знов така маніпуляція. Я десь згадувала районні лікарні чи навідуються лікуватись лише до них? Закінчили діалог.
І шо, ви заборонете відвідувать приватні лікарні? Не смішить.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 22:42
beee написав:
Я про освіту та лікування орнул конкретно.
Лично мне и моим детям никто ничего не дал за всю жизнь ни единой копейки. Я ни единой секунды не был в гос клинике ни с одним ребёнком, начиная от роддома, заканчивая болячками - по частным клиникам шатаемся. гос клиники это ж треш
В дет садах детям тоже мест не оказалось
А МОН каже, що в них є проблема щодо надання безкоштовних освітніх послуг дітям, які мешкають за кордоном. Хтось явно бреше, натягуючи сову на глобус своїми поодинокими випадками та маніпуляціями.
До речі, мова йшла не про якість
надання безкоштовних освітніх та медичних послуг.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 22:48
fler написав:
А МОН каже, що в них є проблема щодо надання безкоштовних освітніх послуг дітям, які мешкають за кордоном.
Так це МОН каже, а не батьки вимагають. Ви різницю бачите?
До речі, мова йшла не про якість надання безкоштовних освітніх та медичних послуг.
Про якість це окрема тема. Це тільки здуру хтось приїде за безкоштовним лікуванням в Україну.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 23:14
Water написав: fler написав:
А МОН каже, що в них є проблема щодо надання безкоштовних освітніх послуг дітям, які мешкають за кордоном.
Так це МОН каже, а не батьки вимагають. Ви різницю бачите?
Діти з-за кордону автоматично до українських шкіл записуються чи МОН їх батьків силоміць примушує тут навчати?
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Додано: Нед 06 сер, 2023 23:23
У нас якась херня. Подъем. Разбираемся что происходит.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 23:39
fler написав: Water написав:
За кордоном в освіта для дітей в основному безкоштовна... Тобто, дитина без питань припине навчатись дистанційно в Україні і буде навчатись у тій країні, в який вона живе зараз.
Так я ж не проти, нехай там і навчаються, але ж вони чомусь претендують на безкоштовне навчання в Україні.
Заїжджайте подивіться на що перетворилося колись єдине в країні за цим напрямом технічне ВНЗ у Франеку за останні 10 років, не думаю, що своїх дітей відправили б у нього вчитися навіть безкоштовно.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 23:44
fler написав: Water написав: fler написав:
А МОН каже, що в них є проблема щодо надання безкоштовних освітніх послуг дітям, які мешкають за кордоном.
Так це МОН каже, а не батьки вимагають. Ви різницю бачите?
Діти з-за кордону автоматично до українських шкіл записуються чи МОН їх батьків силоміць примушує тут навчати?
Діти з-за кордону чи з окупованих територій вчаться ті, яким необхідно довчитись рік чи два. Отримати атестат дитині з окупованих територій це той ще квест. А без паперового атестату дитина не підтвердить свою освіту.
Паралельно діти можуть(і вчаться) у школах у країні перебування. Навчання в такій школі це в першу чергу мова, потім десь через рік профільні предмети, але дитина після завершення такої школи отримує спеціальність, яку вона сама вибрала і має право десь працювать. Якщо це англомовна країна, більшість нашіх дітей практично без питань навчаються в місцевих школах. Далі є ВНЗ, але це вже інше питання, є як платні, так і безкоштовні.
Стосовно медицини є питання?
Податки шось ви десь загубили.
За кордоном є наші діти, батьки яких зникли безвісти під час бойових дій. Це окрема тема, але таким дітям за кордоном приділяється максимально уваги.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 00:32
fler
Безкоштовне навчання, це маленька ниточка яка пригадує дітям про Україну. На жаль, вони знаходять собі друзів, адаптуються, і забирають документи. Там навчання БЕЗКОШТОВНЕ, а в польщі ще є педагог укр який допомага з предметами. Знаю достеменно, в одній школі в 10й перейшо 10ч з 25ти пара пішла в коледж інші за кордоном. Їхати вчитись в ВУЗ з польщі хіба що одиниці будуть, можна піти безкоштовно в поліцеальну школу на крайній випадок або поступити в універ.
І люди які приїздять додому на 2 тижні не мають часу ходити по гос лікарнях безкоштовно, вони йдуть в приватну й платять там гроші. А безкоштовно можна ходити там де вони і працювали.
Ви правильно говорите про закриття лазівок, але зайшли не з тої сторони.
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