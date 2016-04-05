Додано: Нед 06 сер, 2023 23:44

fler написав: Water написав: fler написав: А МОН каже, що в них є проблема щодо надання безкоштовних освітніх послуг дітям, які мешкають за кордоном. А МОН каже, що в них є проблема щодо надання безкоштовних освітніх послуг дітям, які мешкають за кордоном.

Так це МОН каже, а не батьки вимагають. Ви різницю бачите?

Так це МОН каже, а не батьки вимагають. Ви різницю бачите?

Діти з-за кордону автоматично до українських шкіл записуються чи МОН їх батьків силоміць примушує тут навчати? Діти з-за кордону автоматично до українських шкіл записуються чи МОН їх батьків силоміць примушує тут навчати?

Діти з-за кордону чи з окупованих територій вчаться ті, яким необхідно довчитись рік чи два. Отримати атестат дитині з окупованих територій це той ще квест. А без паперового атестату дитина не підтвердить свою освіту.Паралельно діти можуть(і вчаться) у школах у країні перебування. Навчання в такій школі це в першу чергу мова, потім десь через рік профільні предмети, але дитина після завершення такої школи отримує спеціальність, яку вона сама вибрала і має право десь працювать. Якщо це англомовна країна, більшість нашіх дітей практично без питань навчаються в місцевих школах. Далі є ВНЗ, але це вже інше питання, є як платні, так і безкоштовні.Стосовно медицини є питання?Податки шось ви десь загубили.За кордоном є наші діти, батьки яких зникли безвісти під час бойових дій. Це окрема тема, але таким дітям за кордоном приділяється максимально уваги.