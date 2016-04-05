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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4819482048214822
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 03:24

  Ukrainian написав:Мені от цікаво чому бійці ЗСУ (див відео) говорять українською навіть ті які зі сходу та півдня а місцеві форумчани з ірпінєй кацапською ? Рогом в землю бо їм так «камфорна».

Тому що вони кацапи, це ж очевидно.
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Гуманітарний хаб: Україна відкрила на кордоні з РФ пункт пропуску для своїх громадян
https://www.unian.ua/society/gumanitarn ... 52944.html
Зрада чи перемога?
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 05:05

  Water написав:Шукав, не знайшов.



With China Attending, Ukraine Peace Discussions Inch Forward https://www.wsj.com/articles/with-china ... d-40855818

"In Jeddah, Ukraine and the major developing countries appeared keener to seek out a consensus. A senior European official said that Ukraine didn’t push again for its peace plan to be accepted and other countries weren’t insisting that Kyiv drop it. Nor was there any crossfire over Ukraine’s demand for the withdrawal of Russian troops. Ukraine didn’t press the point, two diplomats said, nor was it challenged by developing countries."
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 07:29

  adeges написав:
  Water написав:Шукав, не знайшов.


With China Attending, Ukraine Peace Discussions Inch Forward https://www.wsj.com/articles/with-china ... d-40855818

Не бачу того тексту, який ви привели як цитату.
Порівняйте свій текст з тим шо пише vitaliiangel.
  vitaliiangel написав:Украина на переговорах в Саудовской Аравии согласилась обсуждать мир с Россией без обязательного требования о выводе войск со всей территории — The Wall Street Journal
Water
 
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