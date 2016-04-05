"In Jeddah, Ukraine and the major developing countries appeared keener to seek out a consensus. A senior European official said that Ukraine didn’t push again for its peace plan to be accepted and other countries weren’t insisting that Kyiv drop it. Nor was there any crossfire over Ukraine’s demand for the withdrawal of Russian troops. Ukraine didn’t press the point, two diplomats said, nor was it challenged by developing countries."
budivelnik написав:Який в дупі валютний баланс? 1 Тут вони не створили нічого 2 Їхні дружини долари/євро їсти ще не навчились , а тому враховуючи що їх чоловіки нічого тут не створили- купили імпортні товари... 3 Таким чином Діти ходили/ходять в садочки - безкоштовно , діти вчаться безкоштовно , батьки пенсіонери пенсію отримують - це витрати платників податків України
А де в цій формулі дохід України?
Я вам зараз поясню на конкретному прикладі. Теща мого кума родом з одного села біля Хуста, яке одне з небагатьох до якого нема нормальної дороги (розбитий асфальт - 10 км їхати 1 годину). Саме дорога стримує там розвиток зеленого туризму, вакансій в селі нема (крім вчительки в школі і кілька працівників в сільраді), а в Хуст по цій дорозі не наїздишся. Всі чоловіки закордоном. Але в такому супердепресивному селі 99% будинків нові, недавно збудовані, з цегли місцевого заводу чи з київських газоблоків. Дружини цих заробітчан лікували зуби в місцевих приватних стоматологіях, діти вчились на платному в університеті, список вигодонабувачів можна продовжувати ще довго. Ви б воліли бачити депресивне село, де всі бухають без роботи, з 100-річними хатинками, які латають фанерою та шифером, і їх рідними що стоять по чергам у держполіклініках та собесах?